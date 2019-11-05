Нижегородские следователи 1 ноября 2019 года сообщили о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи считают, что «руководители АО «Павловский молочный завод» создали схему уклонения от налогообложения». ИА REGNUM проанализировало отношения предприятия с надзорными органами.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об уголовном деле

«Налоговое дело» ведёт третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области. Речь идёт о 131,37 млн рублей, что, по мнению следствия, не были внесены в бюджет государства с 2015 по 2016 год. Схема ухода от налогов, по данным СУ СУ по региону, была следующей: был задействован фиктивный документооборот с компаниями, с которыми хозяйственные отношения фактически не велись. Далее применялся вычет по налогу на добавленную стоимость и искусственно завышались затраты, что приводило к снижению налоговой базы уже по налогу на прибыль. В начале ноября на складах и в офисах компании, а также в квартирах должностных лиц прошли обыски, были изъяты документы. Расследование продолжается, возможно, в скором времени в нём появятся первые фамилии.

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О молочном заводе Павлово

Город Павлово, что неофициально ещё зовут Павлово-на-Оке, небольшой. В нём проживают около 58 тыс. жителей. В едином госреестре юрлиц в Нижегородской области зарегистрировано единственное АО «Павловский молочный завод» (ИНН: 5 252 000 632).

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в октябре 1992 года, уставный капитал — 1,587 млн рублей, гендиректор с мая 2011 года — Юлия Сергеенкова. На начало 2019 года в компании работали почти 130 человек. Основной вид деятельности — производство молочной продукции. АО выступало соучредителем ЗАО «Объединение молоко», но то в марте 2019 года было ликвидировано. Завод поставляет свою продукцию не только по Нижегородской области, но и во Владимир, Иваново, Псков, Мурманск, Москву и Санкт-Петербург.

Vk@ego.moloko Продукция ОАО «Павловский молочный завод»

На сайте компании, чей юридический адрес совпадает с АО, уточняется, что предприятие работает в Павлово с 1962 года, и с 90-х годов, когда пришёл кризис, сказавшийся на компании, выпуск продукции был приостановлен и возобновился лишь в 2001 году, когда и начали отсчёт «новой истории предприятия». На 30 сентября 2019 года 100% предприятия принадлежит его директору — Юлии Сергеенковой. По информации из годового отчёта АО, за 2018 год выпуск продукции увеличился на 7,65%, а «рост чистой прибыли — 6291 тыс. рублей».

Отношения с налоговой службой

В марте 2017 года налоговый орган привлёк молочный завод «к ответственности за совершение налогового правонарушения».

"Указанным решением обществу также доначислен НДС в сумме 15 575 381 руб. в связи с отказом в вычетах по счетам-фактурам общества с ограниченной ответственностью «ГК Галактика» (далее — ООО «ГК Галактика», контрагент) за 2-й и 4-й кварталы 2014 года и соответствующие суммы пеней», — отмечалось в материалах суда.

Тогда же налоговая служба указала «на формальный документооборот налогоплательщика с указанным контрагентом по поставке металлопродукции в целях завышения налоговых вычетов». Инспекторы отмечали, что «в ходе проверки установлено отсутствие у ООО «ГК Галактика» необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности; документы ООО «ГК Галактика», представленные обществом в обоснование вычетов НДС, подписаны неуполномоченным лицом; АО «Павловский молочный завод» не представило документы, подтверждающие проявление им должной осмотрительности при выборе в качестве контрагента ООО «ГК Галактика»».

Vk@novgorod_52 ОАО «Павловский молочный завод»

Учредителем и директором ООО, фигурировавшем в споре, числился Д. Большаков. При допросе он уточнил, что «ООО «ГК Галактика» зарегистрировано им по предложению третьих лиц за вознаграждение, адрес местонахождения организации и вид осуществляемой деятельности ему неизвестны». Почерковедческая экспертиза показала, что в документах, фигурировавших в деле, подписи от имени Большакова «выполнены не им самим, а другим лицом».

"О формальном характере документооборота налогоплательщика с указанным контрагентом свидетельствуют также и иные обстоятельства, установленные налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки. Так, в договоре поставки товара от 23.05.2014 указаны реквизиты банковского счета, которые не могли быть известны покупателю и продавцу, поскольку счёт открыт 28.05.2014 года», — отмечается в материалах дела, в котором завод пытался обжаловать привлечение к ответственности.

В том же судебном споре отмечалось, из постановления СУ ГУ МВД России по Нижегородской области от 9 ноября 2016 года следует: «Группа лиц по предварительному сговору в период 2012—2016 гг. осуществляла деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств подконтрольных им лиц за вознаграждение». К таким подконтрольным лицам, согласно указанному постановлению, относится и ООО «ГК Галактика».

О проверках

Молочный завод Павлово не раз был объектом внеплановых проверок различных налоговых органов. В реестре проверок Генпрокуратуры компания фигурирует 12 раз за период с 2016 по 2019 год. При этом половина проверок внеплановые. И отнюдь не все из них обошлись без нарушений.

К примеру, в октябре — ноябре 2016 года Управление Россельхознадзора выявило, что общество «приняло на переработку от ОАО «Тепелево» молоко коровье в количестве 23 430 кг и от СПК колхоза им. Кирова молоко коровье в количестве 8540 кг, не прошедших ВСЭ» (ВСЭ — ветеринарно-санитарная экспертиза).

Меркурий-россельхознадзор.рф Обыски в ОАО «Павловский молочный завод»

В марте — апрель 2018 года завод проверило министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Было выявлено, что «не в полной мере осуществляется учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам видов отходов», отсутствуют паспорта на некоторые отходы 1−4-го классов, «сведения о представлении декларации о воздействии на окружающую среду АО «Павловский молочный завод», осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте II категории отсутствуют».

В октябре — ноябре 2018 года Управление Роспотребнадзора по региону обнаружило:

«Сырое молоко через систему гибких трубопроводов (шлангов) перекачивается в шесть танков объемом по 30 тонн. Помещение приемки молока не оборудовано кронштейнами для подвешивания шлангов, во избежание загрязнения шлангов и соответственно загрязнения сырого молока. 30-метровый шланг в момент технологического процесса (перекачки молока из молокоцистерн в танки сырого молока) находится непосредственно на полу, пролегая от автомашины до присоединения к молокопроводу в аппаратном цехе приемного отделения, что может привести к механическому и микробиологическому загрязнению молока. Данное обстоятельство может привести не только к механическому загрязнению молока, но и к микробиологическому загрязнению продукта, что может негативно отразиться на качестве вырабатываемой молочной продукции. Данное правонарушение представляет угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан. Санитарное загрязнение продукта влечет за собой внесение вредных химических веществ и механических включений, размножение микроорганизмов, а также появление продуктов их метаболизма (токсинов, ферментов и др.), которые отрицательно влияют на безопасность пищи. В результате продукт может оказаться опасным для здоровья потребителя».

Vk@ego.moloko Оборудование ОАО «Павловский молочный завод»

Тогда же было выявлено, что на заводе «программа производственного контроля по контролю за качеством атмосферного воздуха не разработана надлежащим образом», а «программа производственного контроля за качеством очистки сточных вод на предприятии отсутствует». А также — «при осуществлении деятельности юридическим лицом АО «Павловский молочный завод» не предусмотрен лабораторный контроль за работой очистных сооружений, составом сбрасываемых сточных вод» и отсутствуют данные «по профилактическим прививкам работников предприятия».

В мае 2017 года нарушения были выявлены и по линии ГУ МЧС по области — «необеспечение безопасности людей». Многие помещения оказались не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а на складе отсутствовал «внутренний противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов». Помимо этого, «отсутствуют оконные проёмы в здании склада», и там же «не предусмотрено также дымоудаление». После проверки были выданы предписания, но далеко не все нарушения к февралю 2019 года были устранены.

Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в марте 2019 года не обошло своим вниманием предприятие, отметив, что «при эксплуатации надземного газопровода эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений», «при эксплуатации подземного газопровода эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение утечек природного газа», «не проводится техническое обслуживание, периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций зданий с газопотребляющим оборудованием», «не проведена оценка соответствия сети газопотребления после реконструкции», «при эксплуатации технологического устройства (ГРУ котельной) эксплуатирующая организация не обеспечивает контроль за перепадом давления на фильтре» и так далее.

А вот сейчас на предприятие пришли и следователи.