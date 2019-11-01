Нижний Новгород, , 19:24 — REGNUM В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Следствие полагает, что предприятие создало схему уклонения от налогов за счет фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения.

В период с 2015 по 2016 год руководство завода включило в документацию заведомо ложные сведения о применении налоговых вычетов на сумму 131,37 млн рублей.

На предприятии в настоящее время проходят обыски и в производственных, и в складских помещениях, аналогичные мероприятия проводятся по месту жительства должностных лиц. Проводятся действия для возмещения бюджету налоговой задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении одной из домоуправляющих компаний (ДК) в Дзержинске возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. По данным следствия, руководство ДК для ухода от налогов использовали схему искусственного дробления бизнеса, разделяя компанию на подконтрольные и взаимозависимые структуры. Всего в 2017—2018 годах ДК уклонилось от уплаты налогов на 102,8 млн рублей.