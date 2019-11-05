Завод микроэлектроники из московского Зеленограда, которому Минпромторг РФ ещё пять месяцев назад прочил особую роль в стратегии электронной отрасли России до 2030 года, официально получил статус банкрота. ИА REGNUM выяснило подробности.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Предыстория: об учредителях

АО «Ангстрем-Т», по данным ЕГРЮЛ, учреждено путём реорганизации в форме преобразования 10 июня 2005 года в Зеленограде. Учредителями выступали АО «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем-М». Уставный капитал предприятия превышает 2,06 млрд рублей. Создавалось оно с целью производства элементов электронной аппаратуры. В разные годы компания выступила учредителем двух юрлиц — АНО дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Ангстрем» (ликвидировано) и действующего ООО «Капитал» (основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями).

Из двух учредителей зеленоградского завода действующим является лишь АО «Ангстрем», созданное в 1993 году госкомитетом по управлению государственным имуществом России и числящееся создателем почти 50 компаний (большинство уже ликвидировано). АО «Ангстрем» ведёт свою историю с 1963 года, на сегодня являясь одним из ведущих российских производителей полупроводниковых изделий. К примеру, в кассовых аппаратах в РФ стоят разработанные им микроконтроллеры, а в 1985 году именно этой компанией было начато промышленное производство первого в мире 16-разрядного карманного персонального компьютера «Электроника-85». Обывателям хорошо известна такая продукция предприятия, как карманная игра «Электроника» («Ну, погоди!»), выпуск которой начат в 1984 году.

Липунов Г.А Электроника-85

На 30 сентября 2019 года крупным акционером АО «Ангстрем» является московское ООО «Элемент» (доля — 35,96%). Компания с таким названием и адресом имеет в составе владельцев госкорпорацию «Ростех», АО «Российская электроника» и ЗАО «РТИ Микроэлектроника».

О заводе микроэлектроники

Вернёмся к «дочернему» «Ангстрем-Т». На его официальном сайте уточняется, что основной целью компании является «реализация инвестиционного проекта по созданию контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий по технологическим нормам 130−90 нм, с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм». Основным кредитором проекта заявлялся ВЭБ. Предполагалось, что на него потребуется порядка 896 млн евро, из которых госкорпорация выделит 815 млн евро.

Производство фактически было создано — в конце июля 2016 года АО получило разрешение на ввод в строй производственных мощностей. На сегодня у завода есть свой научный и производственный комплекс, состоящий из ряда корпусов.

На март 2016 года в состав аффилированных лиц АО «Ангстрем-Т» входили венгерская компания «Наново» (распоряжение более 20% голосов), московский ООО «Капитал» (свыше 20% голосов), а также ряд физических лиц, включая Леонида Реймана, чьи данные идентичны данным лица, с 2004 по 2008 год занимавшего пост главы Министерства информационных технологий и связи РФ, а на сегодня владеющего ООО «Альтернатива Капитал». Председателем совета директоров завода на сайте до сих пор числится Рейман.

Вени Марковски Леонид Рейман

Партнёры и контракты

В 2014—2018 годах ещё ничего не предвещало проблем у «Ангстрем-Т». Сообщалось, что от правительства Москвы в 2014-м году оно получило субсидию на компенсацию «части затрат, связанных с организацией производства продукции на основе внедрения и промышленного освоения результатов научно-технической деятельности» (20 млн рублей), а в октябре наблюдательный совет ВЭБ принял решение о продлении кредитной линии на 2015 год. В январе 2016 года состоялся запуск автономной двухтопливной электростанции для новой фабрики микроэлектроники, в июне 2016 года предприятие посетили представители министерств и бизнес-кругов Татарии, в июле того же года специалисты «Ангстрем-Т» совместно с «дочкой» Ростеха разработали проект нацстандарта для идентификационных карт с биометрическими данными. Работа шла активно, разработки завода вызывали интерес у регионов России и зарубежных компаний.

В июне 2017 года АО вступило в ОЭЗ «Зеленоград», став его резидентом. Было заявлено, что предприятие будет реализовывать проекты, направленные «на создание индустриальной независимости России от западных производителей микроэлектронных компонентов», а пилотным будет «запуск производства микрочипов с использованием встроенной супер-флэш памяти (Super Flash) по технологии 90 нм». Микрочипы по такой технологии могут передавать данные удаленно, что применимо, например, в сфере ЖКХ, но и не только.

В июле 2017 года у общества сменился гендиректор. Вместо Анатолия Сухопарова им стал Константин Носов — выпускник Дальневосточного государственного техуниверситета, закончивший факультет информатики и компьютерной техники. Сухопаров в компании остался на должности президента.

В ноябре 2017 года был подписан контракт с тульским ПАО «Октава» — единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования. Для него завод должен разработать современные микросхемы для акустической техники.

Процессор Baikal-T1, производимый на предприятии «Ангстрем-Т»

В августе 2018 года «Ангстрем-Т» отгрузило первую партию продукции по контракту с Китаем. Двухлетний контракт с китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он оценивается выше 2 млрд рублей. За месяц до этого также была поставлена партия продукции для российских дизайн-центров. То есть работа шла и шла активно.

Дела банкротные

О проблемах на предприятии стало известно только в январе 2019 года, когда в арбитраж поступил банкротный иск от основного кредитора — госкорпорации «ВЭБ.РФ». Сумма претензий составила 15 533 329 500 рублей (позднее уточнено до 14 305 395 000 рублей). Из открытых источников также стало известно, что истец получил контроль над 100% голосующих акций АО. После этого в суд посыпались заявления и от других кредиторов.

«Задолженность перед ГК развития «ВЭБ.РФ», возникла в следствии неисполнения АО «Ангстрем-Т» условий кредитного соглашения №110 100/953 (с учётом дополнительных соглашений от 09.11.2009 г. , от 28.09.2011 г. , от 22.12.2011 г. , от 17.10.2014 г. , от 15.06.2015 г. , от 08.12.2015 г. , от 22.09.2017 г. , от 25.09.2017 г. , от 13.04.2018 г. )», — отмечалось в материалах дела.

В феврале 2019 года судьбу завода обсудили на заседании наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», где присутствовал Дмитрий Медведев. Он заявил, что «необходимо найти решение, которое позволит предприятию развиваться, сохранять высококвалифицированные рабочие места, осваивать новые технологии, которых в нашей стране просто нет». По итогам заседания были даны поручения — готовить инвестиционную программу для развития «Ангстрем-Т».

Government.ru Дмитрий Медведев осмотрел производство микросхем на заводе АО «Ангстрем-Т»

Глава госкорпорации Игорь Шувалов на брифинге после совещания отметил, что для предприятия разработают отдельный бюджетный инвестиционный проект, добавив, что «если ВЭБ будет принимать определённое участие, то как агент правительства».

»А бюджет на текущий год — там, где ответственность ВЭБа, — 3,4 млрд рублей», — заявил Шувалов в феврале 2019 года.

Иск и после этого не был отозван, а 19 марта 2019 года суд признал претензии обоснованными и до середине октября ввёл наблюдение за АО. Временным управляющим назначили Юрия Хлобыстова (Орловская область).

Пока в суде к заводу сыпались претензии от кредиторов, в СМИ появилась позиция Минпромторга РФ по «Ангстрем-Т». Из публикации «Ведомостей» от мая 2019 года известно, что ведомство разработало проект стратегии электронной отрасли России до 2030 года, в котором на базе завода предполагается создание производства микроэлектроники.

Тогда же в мае правительство РФ одобрило поправки в бюджет, по которым госкорпорации «ВЭБ.РФ» представлялись субсидии «в целях дополнительного финансирования реализуемых на базе акционерного общества «Ангстрем-Т» проектов по созданию производств микроэлектронной продукции». В конце этого же месяца состоялось ещё одно заседание наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», где снова обсудили ситуацию с предприятием. По его итогам на брифинге Шувалов отметил, что для «Ангстрем-Т» утвердили лимит — 4,5 млрд рублей, для бесперебойной работы. Общий лимит финансирования был заявлен в объёме почти 21 млрд рублей.

«Риск по возврату денежных средств берёт на себя правительство Российской Федерации, мы выступаем в данном случае агентом. Поэтому всё финансирование обеспечит правительство России, — уточнил глава «ВЭБ», отметив, что денежные средства оформляются как кредит, — Может быть, какие-то из этих денежных средств будут внесены в уставный капитал, мы ещё структуру сделки посмотрим. Что из этого будет возвратным, что нет — покажет время, но мы имеем в виду, что будет запущено первоклассное предприятие отрасли».

В июне 2019 года воодушевлённый обещаниями о вливаниях из бюджета завод представил свою продукцию на ПМЭФ.

Но уже 28 октября 2019 года АО «Ангстрем-Т» официально было объявлено банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство. Как следует из материалов суда, представитель ВЭБ «поддержал ходатайство о введении конкурсного производства».

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Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Процедура введена на полгода, управляющим назначен Петр Науменко (Курск).

По данным из отчёта временного управляющего, на 1 ноября 2019 года «восстановить платёжеспособность должника невозможно». Реестр требований кредиторов на эту дату содержит претензии на сумму 99 249 052 972,76 рубля, из которых основной долг — 90 021 017 478,42 рубля, финансовые санкции — 2 052 685 592,95 рубля. Из общего объёма 7 175 349 901,39 рубля обеспечены залогом имущества. Все долги относятся к третьей очереди кредиторов. Из отчёта следует, что балансовая стоимость имущества АО на 31 декабря 2018 года — 57 145 505 000 рублей, то есть существенно меньше, чем претензии кредиторов.

На конец января 2020 года по делу о банкротстве «Ангстрем-Т» назначена сразу серия судебных заседаний, на которых рассмотрят претензии многочисленных кредиторов, в том числе и ООО «Альтернатива Капитал». Последнее выставило несколько требований, одно из них на 2,041 млрд рублей. Примечательно: единственный владелец ООО — Леонид Рейман.

Удовлетворение ходатайств может существенно усугубить финансовое положение закредитованного завода. 21 апреля 2020 года суд рассмотрит отчёты управляющего и решит дальнейшую судьбу предприятия.