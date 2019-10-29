Москва, , 10:57 — REGNUM Московский арбитраж удовлетворил ходатайство временного управляющего АО «Ангстрем-Т» о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Подробности решения по зеленодольскому заводу до октября находившегося под наблюдением пока неизвестны, судебный документ ещё не изготовлен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что внешний управляющий Юрий Хлобыстов (из Орловской области) после проведения собрания кредиторов подал 10 октября 2019 года ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

В марте 2019 года в отношении компании по иску кредиторов, в числе которых и госкорпорация «ВЭБ.РФ"(ранее называлась «Внешэкономбанк»), ввели наблюдение, продлившиеся до середины октября. ВЭБ выступал основным кредитором проекта по созданию научно-производственного комплекса стоимостью 896 млн евро (доля финансирования госкорпорации — 815 млн евро). В июне 2019 года в реестр кредиторов предприятия было включено требование ВЭБ на сумму 83 171 454 928,8 рубля по ранее выданному кредиту. Часть долга обеспечена залогом имущества.

Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.

Напомним, в мае 2019 года министерство промышленности и торговли РФ в рамках проекта стратегии электронной отрасли России до 2030 года планировало создание на базе «Ангстрем-1» нового производства. Газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026—2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.

В банкротном деле АО «Ангстрем-Т» отметилось и ООО «Альтернатива Капитал», которое настаивает на включении задолженности в размере свыше 2,041 млрд рублей в реестр кредиторов должника. Данные единственного владельца компании Леонида Реймана совпадают с данными лица, занимавшего с 2004 по 2008 год пост главы Министерства информационных технологий и связи РФ.