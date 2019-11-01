Скоро год, как главным подмосковным городом Красногорском управляет Эльмира Хаймурзина. Управляет безобразно — за год спутник Москвы успел заметно деградировать, а многолетние проблемы перестали решаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльмира Хаймурзина

Каждый вечер значительная часть Красногорска погружается в темноту. Чуть дальше центра, и уже сложно встретить уличное освещение даже у центральной нити города — Волоколамского шоссе. Улицы Кирова, Губайлова, Карбышева не освещены. Точнее, их освещают окна многоэтажек и витрины магазинов. Но не фонари. В XXI веке в самом центре страны темно, как в глухом ауле!

В прошлый Новый год начала работать первая серия транспортной развязки Волоколамского и Ильинского шоссе, и тогда казалось, что бесконечные пробки покинули Красногорск навсегда. Но вот сейчас начали строить развязку с МКАД, и всё, снова Волоколамка встала. Путь до центра Москвы не час, как совсем недавно, а снова все два. Что предпринимает Хаймурзина? Ничего, молчит! Даже не удосуживается замечать и комментировать проблему, а уж тем более как-то решать.

A.Savin Красногорск

Год назад, ещё при прежнем мэре, появилась долгожданная дорога между Красногорском и московским микрорайоном Митино. Соединили две улицы — красногорскую Речную и столичную Дубравную. Дорога разрушает монополию и безальтернативность Волоколамского шоссе и предлагает короткий путь к станции метро. Ведь «Митино» для красногорцев находится гораздо ближе «Тушинской», к которой ходят автобусы. За целый год не удосужились даже пустить по этой дороге ни одного автобусного маршрута!

Нет автобусного сообщения у основной части Красногорска и со станцией метро «Мякинино», расположенной в черте города. Эта станция обслуживает правительство Московской области, Мособлсуд, комплекс зданий выставочного центра. Несколько лет, с появлением пешеходного моста, ей могут пользоваться жители микрорайона Павшинская пойма. Однако подъехать на автобусе из других микрорайонов к переходу нельзя — нет логистических возможностей. Хотя, казалось бы, с началом работ по развязке МКАД первое, что должны сделать городские власти, — дать жителями хотя бы временную альтернативу.

Vanes007 Станция метро «Мякинино»

Сейчас те, кто пользуется в Красногорске общественным транспортом, могут добраться до «Мякинино» так: выйти из автобуса на остановке «Таможня», пройти пешком 1 километр 200 метров до пешеходного моста, а далее ещё 650 метров до станции метрополитена. Итого предстоит пеший путь 1 километр 850 метров. Шаговой доступностью этот вариант назвать трудно.

О том, как обстоит дело с логистикой, можно увидеть на примере будущей станции МЦД «Опалиха». Автобусные маршруты здесь едут только в одну сторону, делая большое кольцо. И если путь от Волоколамского шоссе по улице Мира к станции занимает 6−7 минут, то обратный крюк растягивается примерно на 15 минут, потому что объезжает какие-то садовые участки и прочие закоулки. По всей видимости, причина — отсутствие разворотной площадки для автобусов. Ну, или просто некомпетентность руководства городского округа, отвечающего за организацию транспортного движения.

По-прежнему основной вид общественного транспорта Красногорска — маршрутки. В том числе неудобные микроавтобусы с малогабаритными сидениями, где люди едут в жуткой тесноте, прижавшись друг к другу и уткнувшись коленями в кресло впереди. Большие автобусы вроде бы есть, но ходят редко, медленно, заезжая в ненужные объезды. К слову, маршрутки не принимают банковские карты, являясь едва ли не единственными, для кого жители Подмосковья еще держат наличные деньги. Регулярно приходится встречать конфликтные ситуации, когда у пассажиров не оказывается с собой наличных денег или просто небольших купюр наличных. И тогда им нужно ждать того водителя маршрутки, кто готов принять деньги за проезд онлайн-переводом. Ну, или идти искать банкомат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

Ну и, конечно, в час пик на остановках маршруток образуются длинные очереди в десятки людей, на несколько салонов. Людям приходится выстаивать за «счастьем» оказаться внутри микроавтобуса по 20−30 минут.

Люди стоят в дорожных пробках, в очередях на маршрутки, и даже в очередях на пешеходные переходы. Больше двух недель назад ИА REGNUMписало об одной из таких «зебр» возле остановки «27-й километр» на Волоколамском шоссе. Узкие тротуары, ограждения и резкий перепад рельефа вынуждают пешеходов вытягиваться в очереди за право перейти дорогу. При том, что устранить проблему можно за пару часов — сделав насыпь перед переходом. Но проблемы людей никто решать не спешит.

Евгений Цоц ИА REGNUM Два хвоста очереди на «главную» машрутку Красногорска №120

Евгений Цоц ИА REGNUM Очередь на пешеходный переход

Биография Эльмиры Абдулбариевны говорит, что она никогда не работала с городским хозяйством и, следовательно, ей негде было научиться решать хозяйственные проблемы. До 2010 года работала в сфере молодежной политики и туризма Калининградской области, затем до 2012 года руководителем регионального исполкома отделения партии «Единая Россия». Далее на средней должности в Минкульте РФ, после чего перешла на работу в правительство Московской области, дойдя до должности зампреда. В 2018 году, перед губернаторскими выборами в Подмосковье, она на короткое время возглавила Мособлизбирком. А после выборов, на которых её бывший шеф, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сохранил своё кресло, возглавила некогда лучший городской округ региона.

На протяжении всей трудовой деятельности Хаймурзиной не нужно было следить за пробками, маршрутками, светом фонарей. Она занималась в основном аппаратной работой, отслеживая дуновения ветерков из щелей высоких кабинетов. Может, Воробьёву стоит вновь подыскать ей уютное место возле своего кабинета, а городским хозяйством пусть займётся тот, кто умеет с ним обращаться?