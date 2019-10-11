Красногорск, , 15:21 — REGNUM Жители подмосковного Красногорска оказались заложниками непродуманного благоустройства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM горожане, проживающие в крупном микрорайоне «Изумрудные холмы».

Очередь на пешеходный переход в Красногорске Евгений Цоц © ИА REGNUM

Для того чтобы перейти дорогу — оживлённое и широкое Волоколамское шоссе — им нужно выстаивать в очереди на «зебру».

По словам собеседников корреспондента, комплекс 25-этажных домов связывает с автобусной остановкой единственный пешеходный переход. К нему ведёт узкий тротуар, на котором с трудом могут разойтись два человека. Перед переходом тротуар не расширяется, площадки для ожидания сигнала светофора нет, поэтому каждый раз там образуется очередь.

«Проявить «смекалку» и отступить на газон жителям нельзя, поскольку ландшафт формирует резкий уклон, практически обрыв. Растянуть шеренгу ожидающих перехода пешеходов также нельзя, поскольку «заботливые» местные власти ограничили эту возможность забором с обеих сторон», — пояснил один из жителей.

Он отметил, что водители на этом участке имеют приоритет, поэтому 150 секунд для пешеходов светит красный сигнал светофора, и лишь 17 секунд зелёный. За время ожидания скапливаются длинные очереди. И те, кто оказывается в их хвосте, должны сначала дойти до Волоколамского шоссе, а потом за спринтерское время его перейти. Часто в цепочке находятся родители с детьми, маломобильные люди, и тогда задача усложняется ещё сильнее.

При этом найти решение для властей не сложно — нужно всего-навсего сделать насыпь со стороны газона, расширив площадку. Тем не менее, никаких мер, по словам собеседников, не предпринимается.