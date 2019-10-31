Рассчитывать на иностранную помощь в борьбе с коррупцией — это всё равно что лечить алкоголизм виски. На прошедших слушаниях в палате представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа были озвучены показания о роли, которую глава Белого дома сыграл с точки зрения отсрочки выделения американской помощи Украине. Как заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер: «Числа не лгут. Теперь стало ещё яснее, что президент Трамп не является тем крестоносцем-антикоррупционером, каким он себя считает». Большинство СМИ считали, что американская помощь является жизненно важной для Украины в рамках борьбы с коррупцией. Но СМИ проигнорировали негативное воздействие, которое оказала иностранная помощь, и ситуацию, сложившуюся на Украине в постсоветский период, пишет Джеймс Бовард в статье для издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несуны

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Исследование, опубликованное изданием The American Economic Review в 2002 году, показало, что «увеличение (иностранной) помощи связано с одновременным ростом коррупции» и что «существует положительная корреляция между коррупцией и помощью, получаемой из Соединённых Штатов».

В 2002 году бывший президент США Джордж Буш — младший запустил новую государственную программу иностранной помощи «Вызовы тысячелетия» (MCA). Буш заявил: «Я думаю, что нет смысла оказывать помощь и давать деньги коррумпированным странам». Но администрация Буша продолжила раздавать миллиарды долларов одним из самых коррумпированных режимов в мире. Команда Буша нашла предлог для того, чтобы предоставить помощь в рамках программы MCA некоторым из самых коррумпированных правительств мира, включая Грузию.

В 2010 году другой бывший президент США Барак Обама заявил в ООН, что США «возглавили глобальные усилия по борьбе с коррупцией». «Помощники Обамы сказали, что Соединённые Штаты в прошлом часто просто пытались забросать деньгами эти проблемы», сообщило издание Los Angeles Times. В следующем году эти усилия американской администрации столкнулись с препятствием. Администрации Обамы пришлось яростно сопротивляться попыткам Конгресса обуздать расточительную помощь. Тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила, что ограничение иностранной помощи странам, которые столкнулись с коррупцией, «потенциально может повлиять на огромное количество нуждающихся в помощи».

Барак Обама

Администрация Обамы продолжила бросать десятки миллиардов американских налоговых долларов в бездонные ямы, такие как Афганистан, который даже афганский президент Ашраф Гани признал в 2016 году «одной из самых коррумпированных стран в мире». Как отметил специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко: «Мы должны понимать, как политика и практика США непреднамеренно способствуют коррупции и поощряют её. Мы должны признать опасность взаимодействия с персонажами или сетями с сомнительной репутацией».

На прошлой неделе состоялись закрытые слушания по импичменту в палате представителей. Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Б. Тейлор — младший заявил, что «у него есть полномочия в отношении большинства усилий США по поддержке Украины против российского вторжения и по борьбе с коррупцией». В издании The Washington Post Тейлора похвалили, напомнив, что он «провел большую часть 90-х годов, рассказывая украинским политикам, что нет ничего более важного для их долгосрочного процветания, чем искоренение коррупции и укрепление верховенства закона, будучи главой службы помощи США в целях развития».

Согласно данным Transparency International, международной неправительственной организации, которая ежегодно публикует Индекс восприятия коррупции, в конце 1990-х годов на Украине вырос уровень коррупции и до сих пор остаётся непристойно высоким (хотя в последние годы наблюдается незначительное улучшение). Тейлор был послом на Украине с 2006 по 2009 год, когда уровень коррупции резко вырос, несмотря на сотни миллионов долларов американской помощи. В настоящий момент Украина находится на 120-м месте в списке наименее коррумпированных стран в мире, чуть ниже Египта и Пакистана, которые также входят в число основных получателей помощи США.

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Ua.usembassy.gov Уильям Б. Тейлор-младший

Подкуп иностранных политиков в целях поощрения «честного» правительства можно сравнить с раздачей бесплатных презервативов в целях поощрения воздержания. Вместо того, чтобы поощрять методы надлежащего управления, иностранная помощь, скорее всего, приведёт к усилению клептократии. Как показал анализ Брукингского института: «История американской помощи изобилует рассказами о коррумпированных иностранных чиновниках, использующих помощь для того, чтобы набить свои карманы, поддержать наращивание военной мощи и реализовать тщеславные проекты». И американские политики, и чиновники США хотят и дальше оказывать помощь, не обращая внимания на то, как именно иностранные режимы тратят деньги, а также на то, что эту помощь страны используют для подавления своих же граждан.

Если бы помощь США была эффективной, Украина давно превратилась бы в рай с точки зрения верховенства закона. Возможно, новый президент страны Владимир Зеленский искренне пытается искоренить коррупцию. Однако просто унизительно делать вид, что Украина не может навести у себя порядок без помощи американского президента. Самый эффективный способ борьбы с коррупцией в иностранных государствах — это отказ от программ по оказанию помощи иностранным государствам в рамках борьбы с коррупцией.