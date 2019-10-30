30 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Независимо от того, кто первым доставит людей на Луну, США и весь остальной мира также окажутся в числе победителей.

Максим Исаев, , 09:42 — REGNUM Основатель и глава интернет-компании Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос недавно объявил на Международном конгрессе астронавтики о своём плане вернуть людей на Луну. Компания Blue Origin выступит в качестве генерального подрядчика, который возглавит коалицию из нескольких аэрокосмических компаний, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper Industries, в рамках проекта по разработке аппарата для посадки на Луну. Таким образом, компания Blue Origin сделала заявку на получение контракта на разработку лунного аппарата в рамках «Артемиды» — программы НАСА по возвращению на Луну, пишет Марк Р. Уитингтон в статье для издания The Hill.

Путешествие на Луну

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Позднее на той же конференции президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказал о планах своей компании вернуться на Луну. Планы SpaceX связаны с ракетой Starship. Шотвелл озвучил амбициозный график, заявив, что первый орбитальный запуск состоится в течение года, беспилотная посадка на лунную поверхность — в 2022 году, полёт вокруг Луны — в 2023 году, а доставка экипажа астронавтов на Луну — в 2024 году. По иронии судьбы именно в 2024 году НАСА планирует доставить на поверхность Луны первую группы космонавтов.

Ракета Starship Space Exploration Technologies Corp

Обе компании — Blue Origin и SpaceX — придерживаются разных подходов к возвращению людей на Луну. Blue Origin согласует свои планы с потребностями НАСА и стремится заключить контракт с американским космическим агентством. Разрабатываемый Blue Origin проект предполагает три этапа доставки людей на Луну, при этом космическую станцию, которую НАСА планирует построить на лунной орбите, рассматривают в качестве промежуточной точки между запуском и посадкой. Blue Origin — это не единственная компания, которая намерена претендовать на контракт с НАСА. Компании Boeing и SpaceX также готовы завить о себе.

Однако несмотря на то, что компания SpaceX с радостью взяла бы деньги НАСА на реализацию своего проекта, она не ставит свои планы в зависимость от потребностей американского космического агентства. Компания Илона Маска готова пойти на это только в случае острой необходимости. На первой стадии планируется доставка космического аппарата SpaceX на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Super Heavy. После дозаправки на низкой околоземной орбите ракета-монстр устремится к Луне. На третьем этапе не предполагается использование окололунной станции — космический аппарат сразу опустится на лунную поверхность.

Blue Origin и SpaceX предстоит решить вопрос с финансированием. На реализацию программы «Артемида» к 2024 году потребуется дополнительно около $20 млрд сверх обычного бюджета НАСА, в том числе $1,6 млрд в текущем финансовом году. Сенат США готов предоставить дополнительное финансирование, однако палата представителей занимает противоположную позицию по данному вопросу.

Сенат США

В ходе недавних слушаний председатель подкомитета по ассигнованиям палаты представителей Хосе Серрано усомнился в том, что дату следующей посадки на Луну необходимо перенести с 2028 года на 2024 год. Серрано предположил, что стремление осуществить посадку на Луну в 2024 году является политически мотивированным и позволило бы президенту США Дональду Трампу объявить о победе к концу своего предполагаемого второго срока.

Перед компанией SpaceX, если ей не удастся заключить контракт с НАСА, стоит грандиозная задача: вернуть людей на Луну за счёт частного финансирования. Маск уже заключил сделку с японским миллиардером Юсаку Маэзава, который станет первым частным пассажиром, который полетит к Луне на ракете-носителе SpaceX. Маск надеется, что спутниковое интернет-созвездие под названием Starlink превратится в машину по зарабатыванию денег для финансирования его космических проектов, включая путешествия на Луну и Марс.

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Предстоит решить немало проблем, чтобы SpaceX или НАСА смогли реализовать свои лунные планы к 2024 году. Однако у мира появится счастливая возможность стать свидетелем космической гонки нового типа в начале 2020-х годов, причём гонка будет разворачиваться не между двумя сверхдержавами, а между государственными и частными проектами.

Старт ракеты Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission

Если НАСА одержит победу, то американское космическое агентство докажет, что с помощью международных и коммерческих партнёров оно восстановило свои позиции, многие из которых были утрачены после завершения программы «Аполлон».

Если преуспеет SpaceX, осуществив путешествие на Луну с помощью частного финансирования, это станет доказательством того, что частные компании могут самостоятельно исследовать космос при минимальном вкладе со стороны правительства.

Независимо от того, кто первым доставит людей на Луну, США и весь остальной мир также окажутся в числе победителей.