Москва, , 14:05 — REGNUM

Предпринимательское сообщество просит ускорить прохождение в Госдуме уже в эту весеннюю сессию законопроекта о введении нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов, сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Законопроект, в разработке которого принимала участие также ТПП РФ, получил положительное заключение правительства и был передан на рассмотрение Экспертно-консультативного совета Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки фракции «Единой России», к руководству которого Палата обратилась за поддержкой.

«Бизнес очень хочет верить, что законопроект удастся внести на рассмотрение Госдумы уже в эту весеннюю сессию и он будет принят в его окончательной редакции до конца текущего года», — сообщил глава ТПП РФ.

Суть вопроса, задержка решения которого всё больше беспокоит бизнес, заключается, по словам Сергея Катырина, в следующем.

Международные транзитные перевозки — это не только доставка товаров, но еще и перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов. Нынешние же нормы Налогового кодекса РФ предусматривают нулевую ставку НДС только для международных транзитных перевозок товаров и сопутствующих транспортно-экспедиционных услуг.

«То есть перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, облагаются НДС по ставке 20 процентов, — сообщил Сергей Катырин. — А поскольку конечный потребитель услуги находится за пределами территории России, то он не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС. В этом и суть проблемы. Бизнес платит больше, значит, заметно снижается конкурентоспособность российских железных дорог, падает привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей».

А вот в Белоруссии и Казахстане, которые тоже, как и Россия, члены Евразийского экономического союза, нулевая ставка НДС применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый это или порожний контейнер и вагон, отметил президент ТПП РФ.

Российский бизнес давно беспокоят неравные условия конкуренции, предприниматели считают необходимым и справедливым ввести, наконец, нулевую ставку НДС для международных транзитных перевозок порожних контейнеров и вагонов, особенно на фоне постоянного увеличения общей фискальной нагрузки.

«Такая нулевая ставка полностью соответствовала бы и экономическому смыслу подобных транзитных перевозок. Их стало бы больше, в целом повысился бы и транзитный потенциал России. Это, к тому же, гармонизирует налоговое законодательство государств ЕАЭС», — заключил Сергей Катырин.