Уровень рождаемости в ЕС оказался одним из самых низких в мире. Суммарный коэффициент рождаемости в Европейском союзе опустился до 1,59, этого недостаточно для выживания ЕС. С другой стороны, несмотря на то, что рождаемость в ЕС снизилась, общая численность населения Евросоюза продолжает расти из-за массовой миграции, пишет Алессандра Бокки в статье для издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Местные

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Об уровне занятости среди европейской молодёжи речь либо вообще не идёт, либо молодые люди находят настолько низкооплачиваемую работу, что она не позволяет им содержать себя, не говоря уже о будущей семье. Однако нельзя сказать, что снижение рождаемости в ЕС просто является следствием отсутствия стабильности на рынке труда — есть более глубокая причина.

Цитата из к/ф На игле. реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания Европейская молодежь

27-летний авторитетный консервативный эксперт из Италии Франческо Джубили, выпускающий журнал Future Nation, считает, что этот кризис обусловлен главным образом культурными и социальными факторами. О том, что создание семьи не имеет особой ценности, сегодняшнюю молодёжь учат родители, принадлежащие к антитрадиционалистскому поколению. В результате этого появилось поколение, которое планирует свою жизнь, даже не помышляя обзавестись детьми. Кроме того, европейская молодёжь переезжает из сельской местности в большие города в поисках учёбы и работы. Это способствовало тому, что они вели атомизированную жизнь в отрыве от сообщества. Сегодняшняя молодёжь чувствует, что она не является частью чего-либо, поэтому она не задумывается о том, что нужно что-то оставить для будущих поколений.

«В отношении моего поколения к жизни совершенно отсутствует перспектива. Они не видят будущего для себя вне настоящего момента… Кроме того, существует дополнительный фактор, обуславливающий растворение наших провинциальных сельских районов в городах. Наша молодёжь переезжает в город, чтобы учиться или работать, но семья не входит в данное уравнение. В большинстве случаев они начинают жить индивидуалистической жизнью, не задумываясь о том, что может существовать что-то ещё помимо карьеры», — заявил Джубили.

С точки зрения политиков смысловой кризис, который испытывает европейская молодёжь, не относится к числу проблем, которым стоит уделять внимание. Они считают, что снижение рождаемости является естественным результатом постиндустриальной экономики, в условиях которой люди живут комфортной жизнью и не чувствуют необходимости в рождении детей. Приток нового поколения молодых людей из-за рубежа кажется удобным решением проблемы для стареющего европейского населения, которое не в состоянии поддержать себя.

Как недавно предупредил немецкий исследователь в области миграции Вольфганг Кашуба, работающий в Берлинском институте эмпирических исследований проблем интеграции и миграции: «Если немцы хотят поддержать своё экономическое благосостояние, нам нужно около полумиллиона мигрантов каждый год. Мы должны гарантировать то, что наше общество остается молодым, поскольку оно быстро стареет».

Среди европейских политиков только популисты адресуют к демографическим проблемам. При этом европейским популистам удалось завоевать расположение недовольных правительством, рабочих и представителей среднего класса.

Беженцы в средиземном море

Эти новые лидеры не стесняются в использовании таких выражений, как «миграция замещения», чтобы описать способы, которые правящие элиты готовы задействовать для решения проблемы снижения рождаемости. В отличие от США, где к подобным выражениям до сих пор относятся противоречиво, европейские консерваторы превратили их в мейнстрим.

Нидерландский политик и лидер консервативной политической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что «это не теория заговора, а убеждения европейских лидеров». Боде отметил, что «важно не допустить замещения европейского населения иностранцами». Аналогичным образом депутат Европарламента от «Лиги» Франческа Донато заявила: «Мы не поддерживаем замену итальянского населения на иностранцев. Мы хотим сохранить нашу национальную идентичность, культуру и историю». Она пояснила, что, несмотря на то, что «мультикультурализм приветствуется, он не должен превращаться в полное замещение».

Лидер испанской крайне правой партии VOX Сантьяго Абаскаль считает, что миграция является политическим эвфемизмом для незаконного ввоза дешевой рабочей силы в ЕС, чтобы позволить многонациональным компаниям увеличить прибыль: «Истеблишмент утверждает, что нашу систему необходимо поддерживать на фоне продолжающегося старения населения, но массовая иммиграция делает эту работу всё более опасной». По словам Абаскаля, кризис беженцев 2015 года использовали в качестве предлога для продвижения экономических амбиций брюссельских бюрократов за счёт трудоспособного населения ЕС, особенно европейской молодёжи.

Боде также утверждает, что политический истеблишмент поддерживает миграцию, поскольку ориентируется на глобализированное мировоззрение, с которым несовместимы национальные идентичности: «Они искренне верят в то, что мы должны выйти за рамки религиозной и национальной идентичности, чтобы превратиться в глобальных граждан». По мнению Боде, такая политика может привести к катастрофическим последствиям. Не только потому, что политики рискуют ввергнуть ЕС в «огромный конфликт», но и потому, что они рискуют спровоцировать «утечку мозгов» из Африки и с Ближнего Востока.

Мигранты

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Многие консервативные лидеры уверены в том, что европейской молодёжи не хватает мотивации и помощи для того, чтобы они могли завести своих детей. Абаскаль, например, указывает на Венгрию, в которой семьи, имеющие трёх и более детей, получают государственные субсидии на покупку домов и не платят подоходный налог. Государство финансирует бесплатные детские сады, поэтому женщины могут вернуться на работу и не беспокоиться о расходах, связанных с уходом за ребёнком. Кроме того, в своей конституции Венгрия отводит особое место христианству, чтобы создать сильную религиозную самобытность и дать молодёжи чувство направленности и смысла. Проблема низкой рождаемости в конечном итоге лежит внутри европейской культуры и общественной жизни. Молодое поколение, которое не стремится создать собственную семью и всё сильнее утрачивает чувство общности, послужило основой для возникшего кризиса. Удастся ли спасти и возродить ЕС, неизвестно.