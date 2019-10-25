Ещё в 2015 году, когда американские переговорщики отчаянно пытались договориться с Ираном об ограничении его ядерной программы, США пошли на одну роковую уступку, согласившись с тем, что эмбарго ООН в отношении поставок обычных вооружений в Иран будет снято через пять лет, пишет Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Скоро данная уступка — одна из худших ошибок, допущенных в ходе переговоров, — даст о себе знать. Срок действия эмбарго на поставки оружия истекает 18 октября 2020 года. Если эмбарго будет снято, ситуация на Ближнем Востоке может стать ещё хуже.

Данная уступка важна не столько для Ирана, сколько для Китая и России — двух мировых держав, которые участвовали в ядерных переговорах с Ираном. В 1990-х годах Китай и Россия поставили в Иран большое количество различных систем вооружений, которые иранцы затем использовали для создания собственного оружия. В 2020 году два самых сильных геополитических конкурента США получат возможность продавать Ирану передовые ракетные технологии.

Переговоры об иранской ядерной программе. Министры иностранных дел и другие должностные лица P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

Нет ничего хорошего в том, что Иран может получить данное оружие. Однако, как показывает история, есть большая вероятность того, что многочисленные посредники Ирана на Ближнем Востоке также окажутся в выигрыше.

На прошлой неделе специальный представитель США по Ирану Брайан Хук дал показания в комитете Сената США по международным отношениям. Хук поделился с сенаторами информацией из недавно рассекреченных документов разведки США.

По словам Хука, с середины 2017 года Иран расширил своё взаимодействие с региональными партнёрами в рамках своей программы по созданию баллистических ракет. Новые разведданные указывают на то, что Иран усилил свою поддержку ливанской «Хезболлы», расширив возможности группы по производству собственных ракет. Наконец, по словам Хука, американское разведывательное сообщество считает, что Иран разрабатывает «ракетные системы и связанные с ними технологии исключительно для экспорта своим региональным представителям».

Всё это указывает не только на необходимость продления срока действия эмбарго ООН в отношении поставок оружия, но также и на ограниченные возможности нынешней американской стратегии «максимального давления». С одной стороны, антииранские санкции США существенно усложнили жизнь «Хезболле» и шиитским ополченцам: им стало сложнее выплачивать зарплаты. С другой стороны, американские санкции никак не повлияли на стремление Ирана вооружить своих доверенных лиц, способных нанести удар по союзникам США. Мир увидел всё собственными глазами в сентябре 2019 года, когда иранская ракета уничтожила нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Саудовской Аравии.

Hossein Velayati Запуск иранских баллистических ракет Fateh-110

После этого нападения ни США, ни Саудовская Аравия не предприняли ответных военных действий. Ранее в октябре этого года иранский нефтяной танкер подвергся нападению в Красном море, однако ни одна страна так и не взяла на себя ответственность за нападение. Между тем вывод американских сил из северо-восточной Сирии потенциально может расширить влияние Ирана и его доверенных лиц в Сирии.

Данная геополитическая картина в сочетании с новыми разведанными о деятельности Ирана делает необходимость продления срока действия эмбарго на поставки оружия в Иран ещё более актуальной. Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бенам Бен Талеблу заявил в среду, 23 октября, что эмбарго ООН на поставки оружия в Иран значительно облегчит для США и их союзников разработку юридических мер, запрещающих поставки оружия в Иран и из Ирана.

Однако реальная опасность заключается в том, что и Китай, и Россия обладают технологиями, которые позволят улучшить и без того грозные военные возможности Ирана. Талеблу указал на крылатые ракеты КНР и России, для запуска которых используют установки, замаскированные под грузовой контейнер, который можно поместить на грузовой корабль. По его словам, если Иран сможет модернизировать свой арсенал, он будет обладать «самой большой ракетной мощью на Ближнем Востоке».

Морской контейнер

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Проблема для США заключается в том, что для продления срока действия эмбарго на поставки оружия потребуется согласие со стороны Китая и России, которые могут наложить вето на резолюции США в Совбезе ООН. Администрация президента США Дональда Трампа оказалась в том же положении, в котором оказалась предыдущая администрация. В период между 2013 и 2015 годами администрация бывшего президента США Барака Обамы нуждалась в поддержке со стороны Китая и России, чтобы достигнуть окончательного соглашения с Ираном. Итогом этой многосторонней дипломатии стало согласие на истечение срока действия эмбарго ООН на поставки оружия.

Теперь Хуку и государственному секретарю Майку Помпео придётся хорошенько постараться для того, чтобы убедить Китай и Россию отказаться от поставок оружия Ирану во имя стабильности на Ближнем Востоке. Сказать, что данное предприятие имеет мало шансов на успех, — значит ничего не сказать.