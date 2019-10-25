Сначала некоторые чиновники публично заявляют, что «государство не просило вас рожать», а потом другие их коллеги вопрошают, а почему же у вас нет детей. Скандальная ситуация разворачивается в Татарии, уже не первый год демонстрирующей негативные тенденции в сфере демографии. В соцсети попали документы, в которых перед главами районов поставили задачи не только провести опросы одиноких и бездетных о причинах и сделать их перепись, но и «принять меры по увеличению брачности», предоставив планы «по созданию условия для знакомства молодёжи». ИА REGNUM выясняло подробности ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Цифры и факты

Несмотря на то, что в России уже много лет на государственном уровне введены и действуют программы, направленные на повышение рождаемости, а с 2019 года действует нацпроект «Демография», некоторые чиновники все ещё позволяют себе реплики в стиле бывшей главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившей молодым людям о том, что государство не просило их родителей рожать.

Цитата из видео «Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких осудила детей» Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких

В Татарии же картина обратная — здесь ратуют за то, чтобы рожали больше. Демографическая картина в разрезе районов в регионе печальна, и достигнуть нормативных показателей нацпроекта «Демография» будет довольно сложно.

По данным управления ЗАГС кабинета министров Татарии, за девять месяцев 2019 года в регионе был зарегистрирован 32 451 новорожденный, что на 2901 меньше соответствующего периода 2018 года.

При этом в Казани число новорожденных стало меньше на 7,1%, в Набережных Челнах — на 8%, а в муниципальных районах — на 9,5%. Фоном к этому идёт высокая смертность. За рассматриваемый период было составлено 32 253 акта о смерти, что хоть на 5,3% и ниже соответствующего периода 2018 года, но почти на уровне рождаемости (разница всего на 198 актов). Притом, что, к примеру, за восемь месяцев родившихся было 28 467 человек, а умерших на 207 человек больше — 28 674 человека.

«К сожалению, в подавляющем большинстве городов и районов Республики Татарстан регистрация смерти превышает регистрацию рождения. Исключением по итогам отчетного периода являются: Альметьевский, Нижнекамский муниципальные районы и городские округа Казань и Набережные Челны, в которых регистрация рождения превышает регистрацию смерти», — отмечается в отчёте ведомства.

Новорожденный

Таким образом, в 41 муниципалитете региона смертность выше рождаемости, и так уже не первый год.

Среди тенденций сферы демографии республики — большой процент детей, рождённых вне брака. Таковых было 13% (4356 детей). Снижается у населения Татарии и интерес к регистрации брака: за девять месяцев 2019 года 18 517 пар скрепили брачный союз, а это на 1437 пар меньше, чем годом ранее. В Казани количество браков уменьшилось на 5,4%, в Набережных Челнах — на 8,2%, а в районах — на 8,6%.

Совещание и его последствия

19 октября 2019 года в регионе прошло республиканское совещание в режиме видеоконференции по ряду вопросов, в том числе «о ходе реализации национальных проектов». Спустя неделю в соцсетях появились необычные документы, вызвавшие бурное обсуждение и спровоцировавшие скандал.

Принт-скрин страницы с телеграм-канала «Неудаща» Опрос

Телеграм-канал «Неудаща» обнародовал документ, адресованный главам районов. В качестве автора числилась министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Бумага без исходящего, подписи и прочих атрибутов.

«Причины, по которым молодые люди отказываются от создания семей и рождения детей, очевидны: это отсутствие собственного жилья, низкие зарплаты и отсутствие карьерных перспектив в районах Республики. Ничего нового министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова не услышит», — отметили на канале.

Интерес представляет и сам документ, тем более на районном уровне появились его продолжения. Итак, глав районов просят «провести анализ количества одиноких мужчин и женщин в возрасте до 30 лет, не имеющих детей, не вступивших в брак», «выяснить причины отказа или непринятия решения о вступлении в брак», «принять меры по увеличению брачности», «провести анализ откладывания рождения первых детей в брачных семьях (в первые два года после заключения брака дети рождаются только в 50% семей)», «провести анализ отказа женщин от рождения третьего и последующих детей, при обращении женщины на процедуру прерывания беременности (54% абортов — отказ от рождения 3-го и последующих детей)», «представить планы по созданию условий для знакомства молодёжи, в том числе на уровне сельских поселений». Предоставить данную информацию просят до 1 ноября.

Позднее в одной из групп появился документ-продолжение за подписью сотрудника исполкома Бугульминского района Татарии, в котором уже руководителей предприятий просят провести подобные опросы, выяснив причины безбрачности и бездетности.

Принт-скрин из группы vk.com «Сатира без позитива» Брачный опрос

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Подобный интерес к личной жизни людей, пусть и, вероятно, с благой целью, вызвал недовольство жителей:

«Сначала: «Вы замужем? Скоро в декрет, значит, соберётесь, вы нам не подходите!» или «Вы замужем? Дети есть? Нет, с детьми нам не подходят, будете на больничных постоянно сидеть!» Сейчас: «Почему вы до сих пор не замужем?», «Причина в отсутствии уверенности в завтрашнем дне. Сегодня ты работаешь, а завтра предприятие уже банкрот, и ты остался без денег с кредитами и ипотекой», «Со статистикой это не имеет общего, статистику легко и просто подвести по ЗАГС», «Какое их дело, почему не хотят люди вступать в брак?», «Сумасшедший дом!», «Государство нас не просило рожать, вот и не рожаем», «С каких это пор начали интересоваться личной жизнью?», «Лезут и в кровать, и в кошелёк».

Вопрос чиновников о том, почему жители не хотят рожать больше детей и вступать в брак, довольно странен на фоне цифр, которые выдает Татарстанстат. По итогам первого полугодия 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, относительно первого полугодия 2018 года упали почти на 1%. В этом, собственно, и сокрыт ответ на вопрос.