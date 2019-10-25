Казань, 25 октября 2019, 06:15 — REGNUM В соцсетях появился довольно необычный документ. В телефонограмме, обнародованной в одной из групп соцсетей, за подписью сотрудника исполкома Бугульминского района Татарии, руководителей компаний просят сообщить, сколько у них не состоящих в браке мужчин и женщин до 30 лет, а также «выяснить причины отказа или непринятия решения о вступлении в брак». Соответствует ли документ действительности, пока неизвестно, так как официального комментария со стороны районных властей не давалось, но ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В распечатке, оформленной с шапкой исполкома, выражается просьба «с учётом озвученных на совещании поручений главам муниципальных районов» главой республики Рустамом Миннихановым — «направить информацию по количеству одиноких мужчин и женщин в возрасте до 30 лет, не имеющих детей, не вступивших в брак, которые состоят в трудовых отношениях на вашем предприятии» и «выяснить причины отказа или непринятия решения о вступлении в брак». Срок на это отводится до 28 октября 2019 года, а сообщения предлагается отправлять на адрес, окончание которого говорит о том, что почта находится на официальном сервере ведомства (tatar.ru). Телефоны, указанные в шапке письма, также соответствуют реальным телефонам одного из отделов исполкома.
Данное сообщение уже вызвало бурное обсуждение в соцсетях, участники которого строят догадки, зачем чиновникам могла потребоваться подобная информация, и шутят на эту тему:
Среди участников дискуссии есть и те, кто сомневается, что документ настоящий.
Автор письма, послужившего основанием для обсуждения, ссылается на республиканское совещание по вопросу реализации федеральных проектов в составе нацпроекта «Демография», прошедшее в режиме видеоконференции 19 октября 2019 года.
Отметим, в повестке мероприятий Рустама Минниханова на 19 октября действительно числится республиканское совещание в режиме видеоконференции по ряду вопросов, в том числе «о ходе реализации национальных проектов». Было ли на нём дано какое-то поручение, неизвестно.
Ранее в Татарии в медиаповестку попали власти Балтасинского района. Там сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать свои мобильные устройства на рабочем месте.