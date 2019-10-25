Казань, , 06:15 — REGNUM В соцсетях появился довольно необычный документ. В телефонограмме, обнародованной в одной из групп соцсетей, за подписью сотрудника исполкома Бугульминского района Татарии, руководителей компаний просят сообщить, сколько у них не состоящих в браке мужчин и женщин до 30 лет, а также «выяснить причины отказа или непринятия решения о вступлении в брак». Соответствует ли документ действительности, пока неизвестно, так как официального комментария со стороны районных властей не давалось, но ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Брачный опрос Принт-скрин из группы vk.com «Сатира без позитива»

В распечатке, оформленной с шапкой исполкома, выражается просьба «с учётом озвученных на совещании поручений главам муниципальных районов» главой республики Рустамом Миннихановым — «направить информацию по количеству одиноких мужчин и женщин в возрасте до 30 лет, не имеющих детей, не вступивших в брак, которые состоят в трудовых отношениях на вашем предприятии» и «выяснить причины отказа или непринятия решения о вступлении в брак». Срок на это отводится до 28 октября 2019 года, а сообщения предлагается отправлять на адрес, окончание которого говорит о том, что почта находится на официальном сервере ведомства (tatar.ru). Телефоны, указанные в шапке письма, также соответствуют реальным телефонам одного из отделов исполкома.

Данное сообщение уже вызвало бурное обсуждение в соцсетях, участники которого строят догадки, зачем чиновникам могла потребоваться подобная информация, и шутят на эту тему:

«Так налог же решили ввести за бездетность», «Пишите «Ждём принцев на белом Мерседесе…», «Очень скрепненько!», «Устройте еще вынос простыни после брачной ночи для демонстрации», «Со статистикой это не имеет общего, статистику легко и просто подвести по ЗАГС», «Какое их дело, почему не хотят люди вступать в брак?», «Сумасшедший дом!», « Государство нас не просило рожать , вот и не рожаем», «С каких это пор начали интересоваться личной жизнью?», «Нужно отвечать, что не хватает денег, чтоб обеспечить семью», «Отказ в предоставлении сведений ввиду действия закона о персональных данных. Точка».

Среди участников дискуссии есть и те, кто сомневается, что документ настоящий.

Автор письма, послужившего основанием для обсуждения, ссылается на республиканское совещание по вопросу реализации федеральных проектов в составе нацпроекта «Демография», прошедшее в режиме видеоконференции 19 октября 2019 года.

Отметим, в повестке мероприятий Рустама Минниханова на 19 октября действительно числится республиканское совещание в режиме видеоконференции по ряду вопросов, в том числе «о ходе реализации национальных проектов». Было ли на нём дано какое-то поручение, неизвестно.

Ранее в Татарии в медиаповестку попали власти Балтасинского района. Там сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать свои мобильные устройства на рабочем месте.