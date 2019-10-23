Вечером 22 октября 2019 года на руднике «Таймырский» погибли трое рабочих. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии, на месте работают следователи. Погибших обнаружили их коллеги. ИА REGNUM подготовило справку о собственниках предприятия, где произошло ЧП, и ранее выявленных нарушениях в холдинге.

Фото с официального сайта «Норникеля» nornickel.ru Рудник «Таймырский»

Трагедия

Информация о трагедии на «Таймырском» пока достаточно скудна. По сообщению СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии известно, что на глубине более 1,3 км в руднике проходили горные работы. По «неустановленной пока причине» погибли рабочие 40, 45 и 49 лет. На месте работает следователь, которому предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и принять процессуальное решение. От МЧС известно, что обрушения не было, а погибших нашли их коллеги. Есть версия об их отравлении газом, но пока официально ее никто не подтвердил.

Рудник принадлежит компании «Норникель». На её официальном сайте уточняется, что «Таймырский» на сегодня работает в штатном режиме, а компания проведёт внутреннее расследование.

Ptukhina Natasha Подземный рудник

Примечательно: за день до трагедии в Москве проходил форум экологов, организованный «Норникелем». Его главной темой была «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы». Говорилось об экологии, ответственности бизнеса, снижении выбросов диоксида серы. Заявлялось, к слову, что «Норникель» твердо следует по заявленному пути масштабных экологических трансформаций своей промышленной политики». Спустя сутки в руднике компании нашли троих погибших…

«Норникель» и его активы

Рудник «Таймырский» находится в ведении заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (юридический владелец — само ПАО). С сайта компании известно, что первая очередь рудника сдана 30 декабря 1982 года. На нём вели разработку центральной части Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд.

«Таймырский» считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте, так как из-за особенностей залегания рудного тела добыча ведется со стволов, находящихся в 1450 метрах от поверхности», — уточняется в сообщении.

На 2015 год рудник добывал свыше 35% никеля от общего объёма добычи компании, свыше 21% меди, более 38% кобальта.

В августе 2019 года на сайте компании появилось сообщение, что предприятие начало «реализацию первого в России проекта кондиционирования горных выработок» и на руднике «Таймырском» (на глубоких горизонтах) появится уникальная система стоимостью более 2 млрд рублей. Тогда же отмечалось, что «на глубине более 1300 метров рудников Заполярного филиала из-за геологических особенностей возможны высокие температуры шахтного воздуха, доходящие до 36 градусов». Напомним, погибших нашли на глубине 1345 метров.

Компания «Норникель» ведёт свою историю с 1935 года — с принятия решения о строительстве Норильского комбината. По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» учреждено 4 июля 1997 года. Компания юридически «прописана» в городе Дудинка (Красноярский край), её уставный капитал — 158 245 476 рублей. Президент — российский миллиардер из списка Forbes Владимир Потанин. Учредителем ПАО числится красноярское АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина». В разные год «Норникель» выступал учредителем 40 юрлиц. Среди них как уже ликвидированные, так и действующие. Сфера интересов ПАО обширна и не ограничивается Красноярским краем. «Дочки» учреждались в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской, Тамбовской, Ростовской, Новосибирской областях. Среди действующих активов — ООО «Аэропорт «Норильск», АНО «Агентство развития Норильска», мурманское ОАО «Оленегорский механический завод», АО «Таймырская топливная компания» и другие.

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По данным на 30 сентября 2019 года, в ПАО «Норникель» 23,8841% доли уставного капитала имеет Bonico Holdings Co. Limited (Кипр), долю в 6,095% — ICFI (Cyprus) Limited (Кипр), долю в 27,8238% — Aktivium Holding B.V. (Амстердам). Доли менее 0,1% есть у ряда физлиц, например, у Константина Пивоварова, Андрея Никифорова, Олега Шпагина.

Заполярный филиал компании с февраля 2018 года возглавляет Николай Уткин, который ранее был первым заместителем — операционным директором филиала.

Проверки и нарушения

Анализ баз судов и надзорных ведомств показал, что у компании не всё гладко. Согласно базе Генпрокуратуры РФ, «Норникель» фигурировал как объект плановых и внеплановых проверок различных ведомств 493 раза.

К примеру, в июне 2019 года Енисейским управлением Ростехнадзора выявлены «грубые нарушения при эксплуатации опасного производственного объекта» — рудника «Таймырский». При этом выявленные нарушения представляли «непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, в частности: своевременно не выполняется крепление горных выработок и их сопряжений в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, паспортами крепления и управления кровлей; не установлен техническим руководителем объекта порядок осмотров выработок; на руднике отсутствует журнал осмотра крепи и состояния горных выработок; горные выработки, состояние которых представляет опасность для людей или работа в которых временно приостановлена, не защищены ограждениями, не снабжены соответствующими запрещающими знаками и не изолированы глухими перемычками». В сообщении ведомства отмечалось, что это не первый раз, когда заполярный филиал привлекали к ответственности «за аналогичные правонарушения». По делу были оштрафованы ответственные лица (на 65 тыс. рублей), а юрлицу на 90 суток приостановили деятельность по эксплуатации горных выработок, разрешив лишь работы «по приведению их в безопасное состояние». Срок приостановки истёк в сентябре 2019 года.

В ноябре 2017 года, при проверке Заполярного филиала компании также были выявлены такие нарушения:

«На складе 87 товароперевалочного цеха № 2 ПЕСХ на хранении с 2016 года находится партия токсичного вещества (согласно маркировке на упаковке) Модификатор МК-1 в количестве 227 т. На данное вещество отсутствует нормативно-техническая документация (правила ведения работ): паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ; инструкции по погрузочно-разгрузочным работам на данное вещество; технологические карты по операциям погрузки, разгрузки. Данное вещество не внесено в сведения характеризующее опасный производственный объект База товарно-сырьевая товароперевалочного цеха № 2 Предприятия «Единое складское хозяйство» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

Yerpo Вентиляционный канал в одном из стволов шахты

Еще один факт. Осенью 2018 года на ряде активов «Норникеля» была проведена плановая проверка по линии трудинспекции. В результате были обнаружены многочисленные нарушения трудового законодательства. Приводим лишь некоторых из них:

«В Правилах внутреннего трудового распорядка рудника «Кайерканский», рудника «Скалистый», рудника «Маяк» и Цементного завода не предусмотрены: работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников; продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе для неполного рабочего дня (смены); число смен в сутки; чередование рабочих и нерабочих дней», «Сведения о выявленных нарушении: некоторые из не прошедших медосмотр работников ТОФ (Талнахская обогатительная фабрика) по выходу из отпуска либо с «больничного» были допущены к работе без прохождения в установленном порядке медицинского осмотра», в трудовые договоры ряда работников рудника «Кайерканский» «не включены обязательные условия, а именно условия оплаты труда работников (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), режим рабочего времени и времени отдыха», «некоторым работникам подразделений Заполярного филиала специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) выданы не в полном объеме либо выданы, но их срок носки закончился согласно типовым нормам», «некоторые работники были допущены к работе без проведения с ними в установленном порядке проверки знаний требований охраны труда в комиссии организации надлежащего состава (отсутствует специалист службы охраны труда) с оформлением протокола установленной формы».

В предписании ПАО было поручено до ноября 2018 года «провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда с работниками рабочих профессий подразделений ТОФ, рудников «Скалистый», «Таймырский».

В марте 2017 года на другом руднике «Норникеля» («Шахта Скалистая» рудника «Комсомольский» Заполярного филиала) было выявлено, что «отсутствует контроль за состоянием промышленной безопасности, выявлены случаи неосуществления контроля на участке КП вентиляционно-закладочного ствола 1 шахты «Скалистая», «нарушено ж/бетонное крепление по кровле горной выработки на породно-скиповой ветви в районе склада противопожарных материалов гор. — 880 м, шахты «Скалистая». В кровле и в боках подземного сооружения гараж гор. — 800 м наблюдается разрушение монолитной железобетонной крепи: выкрашивание бетона, оголение арматуры, трещины в бетоне, выпучивание арматуры».

А уже другой проверкой (также в марте 2017 года), но того же рудника Заполярного филиала, в чьём ведении и рудник «Таймырский», надзорные ведомства выявили, что «отсутствует контроль за изменением режима проветривания. Изменение режима осуществляется машинистами главной вентиляционной установки в Южном вентиляционном стволе без письменного указания технического руководителя рудника «Комсомольский».

Ptukhina Natasha Шахтеры

Говорить, что 2019 год прошёл для «Норникеля» с единственным нарушением тоже не приходится. В августе в Норильске прошла проверка ряда объектов компании (в том числе баков слива трансформаторного масла), и вот её результат:

«Не представлены документы подтверждающие качество применённого материала (щебень)», «Котлован обводнен, фундамент находится в воде», «Не соблюдены откосы при отрывке котлована», «Строительство объекта капитального строительства в период с 22.07.2017 г. по 28.12.2018 осуществлялось по проектной документации, не имеющей положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (согласно записей раздела No3 общего журнала работ работы начаты 22.07.2017г, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ЕГРЗ 24−1-1−3-009378−2018 от 28.12.2018 г. ФАУ «Главгосэкспертиза России»)», «Строительство объекта капитального строительства в период с 22.07.2017 по 15.02.2019 осуществлялась без разрешения на строительство», и так далее.

Перечисленные нарушения далеко не единственные.

Причину гибели троих рабочих на руднике «Таймырский» ещё предстоит выяснить следователям. Специалисты Ростехнадзора также уже начали изучение обстоятельств инцидента.

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Напомним, в Красноярском крае в октябре это — вторая трагедия. 19 октября 2019 года в Курагинском районе из-за прорыва нескольких дамб произошло затопление посёлка рабочих золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, ещё 14 попали в больницу. На сегодня возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Артель, где работали погибшие, также входит в состав крупного холдинга — «Сибзолото».

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