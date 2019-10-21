21 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 05:50 — REGNUM В Красноярском крае сегодня, 21 октября 2019 года, в знак траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе опустят флаги. ИА REGNUM выясняло, что представляет собой холдинг «Сибзолото», куда входят артели, в которых работали погибшие.

Золото James St. John

О трагедии

Прошедшие выходные для жителей четырёх регионов обернулись бедой. В Курагинском районе Красноярского края во время прорыва нескольких дамб произошло затопление посёлка рабочих золотодобывающей артели. ЧП произошло 19 октября ночью. Погибли 15 человек, ещё 14 попали в больницу. На сегодня возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, которое повлекло смерть более двух человек (216-я статья УК РФ).

20 октября 2019 года следователи Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии в ходе расследования данного дела допросили директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка, свидетелей, очевидцев. Помимо этого, прошли обыски, и была изъята документация. В результате были «выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели». Это официально подтверждают следователи. Они также уточнили, что дамбы были построены «незаконно без каких-либо разрешительных документов» для того, чтобы отвести грунтовые воды на участке. Прорыв пошёл от верхней и по цепочке разрушил ещё четыре гидротехнических сооружения.

Место трагедии Автор: Вадим Кофман. С официального сайта администрации Красноярского края

Выяснилось также, что горный мастер, который должен был организовывать и проводить работы на участке, спецобразования не имел, а начальник участка на допросе следователя прямо сказал, что «понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления». Троих фигурантов, включая директора компании, следствие просит поместить под стражу. Само же дело продолжают расследовать.

Золотодобывающая компания и её владельцы

Что представляет собой компания, допустившая упомянутые следователями нарушения? ООО «Сисим», как и ещё три компании (ООО «Артель старателей Ангара-Север», ООО «Артель старателей Хакасия», ООО «Артель старателей Июсская»), входят в холдинг «Сибзолото», являющийся одной из крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Холдинг входит в топ-20 российских золотодобытчиков. Об этом говорится на его официальном сайте.

Компания «Сисим» совместно с «Ангарой-Север» были первыми созданными в холдинге артелями. У «Сисима» на сегодня имеются лицензии на добычу и геологоразведку месторождений в районе реки Сейба, реки Сисим в Курагинском районе, на участках в Саянском и Манском районах Красноярского края и на участках Кемеровской области.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сисим», в котором работали погибшие артельщики, учреждено 29 марта 2005 года. Его основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Среднесписочная численность работников по открытым источникам на начало 2019 года — более 230 человек, у компании семь лицензий на недропользование. Уставный капитал компании — 400 тыс. рублей, гендиректор с мая 2009 года — Максим Ковальков, которому также принадлежит 20% долей в компании. Также владельцами являются Сергей Ковальков (доля — 2,5%), Алексей Гурьянов — 55% долей и ООО «Артель старателей Ангара-Север» (доля — 22,5%, входит в состав участников с 2010 года). В последнем юрлице, созданном 8 ноября 2005 года, директором является уже Гурьянов, владеющий долей в 55%. Ещё 22,5% доли принадлежит компании «Сисим», 20% — Максиму Ковалькову и 2,5% Сергею Ковалькову.

Максим Ковальков также в разные годы выступал соучредителем ещё трёх компаний, две из которых ликвидированы (учреждены в Красноярске и Челябинске), а третья входит в холдинг «Сибзолото» — ООО «Артель старателей Хакасия», которым владеют все те же лица, что и в артели «Ангара-Север».

Само ООО «Сисим», помимо участия в создании двух вышеперечисленных компаний, выступает соучредителем ещё двух юрлиц — ООО «Холдинг Сибзолото» (создано в середине мая 2019 года) и кемеровского ООО «Артель старателей Мартайга». Участниками ООО «Холдинг Сибзолото» являются все четыре артели, что перечислены на сайте компании — ООО «Сисим», ООО «Артель старателей Ангара-Север», ООО «Артель старателей Хакасия», ООО «Артель старателей Июсская», и Алексей Гурьянов, что владеет 20% и является гендиректором.

Единственным участником артели «Июсская», что учреждена в 2014 году, выступает артель «Ангара-Север». К слову, ООО «Артель старателей Июсская» признано победителем торгов на пользование участком недр Михайловская россыпь (Челябинская область, Пластовский район, 15 км от города Пласта), но сейчас одна из не допущенных до тендера компаний пытается обжаловать результаты.

Таким образом, за артелями и холдингом «Сибзолото» стоят три физлица — Максим и Сергей Ковальковы и Алексей Гурьянов, у которого наибольшая доля в компаниях.

Из базы налоговой службы известно, что Гурьянов также, помимо золотодобывающих, выступал соучредителем ещё десяти юрлиц, из которых шесть на сегодня ликвидированы. В числе действующих — частное охранное предприятие «Борей», производственно-коммерческая компания «Ринат» (аренда и управление собственной недвижимостью), ООО «Красинтегра» (разработка компьютерного программного обеспечения), которой он владеет совместно с артелью «Ангара-Север», и ООО «Спецпромавтоматика» (состав владельцев тот же, что у «Красинтегры»).

Дела судебные

На сайте холдинга отмечается, что он ратует за экологическую безопасность, использует современное оборудование и надёжную технику, а также обеспечивает «достойные условия эффективного ведения работ, труда и отдыха».

Между тем у разных надзорных ведомств к компаниям холдинга претензии всё же имелись. Так, в октябре 2018 года Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила ООО «Сисим», работающее не только на пострадавшем от прорыва дамбы красноярском участке, но и в Кузбассе. Проверялось исполнение законодательства в сфере охраны недр и водных объектов. На месторождении россыпного золота р. Полуденный Кундат, расположенном на территории Тисульского района Кемеровской области, на территории вахтового поселка обнаружилась водозаборная скважина, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. При этом лицензии на добычу воды компания не имела. ООО привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 800 тыс. рублей, и оспорить протокол компания не смогла.

Помимо этого, в арбитраже Кемеровской области на сегодня не рассмотрены три иска «Сисима», в которых компания оспаривает привлечение её к административной ответственности по другим протоколам. Везде ответчиком выступает департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Также в базе Генпрокуратуры («Единая база проверок») компания «Сисим» свыше 20 раз фигурировала как объект различных проверок.

К слову, после прорыва дамбы на Сейбе, Росприроднадзор намерен проверить все участки, где работает «Сисим».

На месте прорыва дамбы 24.mchs.gov.ru

Но «Сисим» не единственная компания «Сибзолота», к которой у надзорных инстанций есть претензии. Также не осталась без их внимания вторая старейшая артель холдинга — ООО «Артель старателей Ангара-Север». В сентябре-октябре 2014 года управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю провело проверку документации артели и вынесло предписание: «в срок до 01.09.2015 года обеспечить соблюдение требований технического проекта «Добыча золота на месторождении р. Бол. Мурожная», касающихся строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также выполнения уровня добычи и промывки песков, эфельных отвалов». Осенью 2019 года ведомство снова проверило компанию, но уже на то, как исполнено ранее выданное предписание, для чего у ООО был запрошен пакет документов. Компания посчитала проверку выходящей за пределы полномочий ведомства, и попыталась оспорить распоряжение, но неудачно. Позднее ведомство изменило формулировку, исключив из него вопросы касающиеся строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений.

В 2017 году компанию проверило межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва. В ходе проверки «были выявлены нарушения условий лицензий, в связи с чем обществу были выданы предписания». От компании требовалось «согласовать программу организации и ведения мониторинга состояния окружающей среды в Центрсибнедра». Всего было выписано восемь предписаний, но к оговоренному ведомством сроку исполнено было лишь одно.

«Остальные предписания не выполнены, на момент проверки программы организации и ведения мониторинга состояния окружающей среды на месторождениях россыпного золота, предусмотренные условиями соответствующих лицензий, не согласованы с Центрсибнедра», — говорилось в материалах дела.

Компания посчитала предписания неисполнимыми и противоречащими закону, и попыталась обжаловать в суде, но опять же неудачно.

Сегодня, 21 октября 2019 года, в Красноярском крае траур по погибшим. А расследование уголовного дела продолжается.