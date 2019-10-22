На фоне прозвучавших возражений со стороны США и ЕС правительство Германии намерено принять новые стандарты в сфере безопасности, которые не подразумевают чётких ограничений в отношении использования технологий китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE, которые поставляют оборудование в ФРГ для создания немецкой телекоммуникационной сети пятого поколения, пишет Янка Эртель в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Huawei

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Компания Huawei является ведущим производителем оборудования, необходимого для создания сетей сотовой связи нового поколения. Huawei может выйти победителем из глобальной борьбы за право внедрения технологий 5G. Однако китайская компания столкнулась с противодействием со стороны США и ЕС из-за опасений того, что Китай может использовать Huawei для сбора разведывательных данных.

Новые немецкие правила ещё предстоит согласовать. Существует реальная возможность того, что Huawei продолжит играть доминирующую роль на важнейшем телекоммуникационном рынке Европейского союза. При этом в Германии продолжаются дебаты о будущем её сетей 5G. Неспособность сформулировать решительную и смелую политику, которая включила бы в себя энергичные усилия по сдерживанию влияния китайских компаний, свидетельствует о более широком подходе Берлина к Китаю и отражает, в частности, два аспекта: страх перед экономическим спадом, который может обрушить немецкую экономику, и серьёзные разногласия в правительстве Германии по поводу того, какой именно подход Германия должна выбрать по отношению к Китаю. Канцлер Германии Ангела Меркель, похоже, готова сделать всё необходимое для сохранения отношений с китайскими компаниями и поставить непосредственные экономические соображения выше долгосрочных стратегических интересов, а также выше интересов ЕС.

Сотовая антенна

Вплоть до настоящего момент дискуссия о 5G в правительстве Германии велась главным образом на уровне отдельных ведомств, перед которыми была поставлена невыполнимая задача по поиску технического решения политической проблемы. За решение данной задачи отвечают Федеральное управление информационной безопасности (BSI) и Федеральное сетевое агентство (BNetzA), которые базируются в Бонне. Глава BSI Арне Шёнбом продемонстрировал отсутствие политических инстинктов при решении возникшей проблемы. Шёнбом официально заявил, что все возможные риски поддаются управлению, при этом тестирование оборудования Huawei может устранить множество проблем. Huawei активно сотрудничает BSI с точки зрения предоставления доступа к своим технологиям и даже к исходному коду для проведения тестирования. В 2018 году компания Huawei открыла свою лабораторию в Бонне. Шёнбом увидел в этом прекрасную возможность для поддержания «дальнейшего и более глубокого технического обмена между Huawei и BSI», необходимого для решения будущих проблем в сфере кибербезопасности.

В Бонне также находится штаб-квартира крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, которая обладает не только огромным лоббистским влиянием, но и имеет значительные интересы в положительном завершении дебатов вокруг Huawei, поскольку более 50% её телекоммуникационных сетей используют оборудование компании Huawei. Deutsche Telekom планирует продолжить тесное сотрудничество с китайским поставщиком телекоммуникационного оборудования 5G, которое уже начали внедрять в некоторых городах Германии, включая Берлин и Мюнхен. Если использование оборудования Huawei запретят, это может негативно сказаться на прибыли Deutsche Telekom.

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Qualle Deutsche Telekom

Брюссель хочет повысить цену внедрения 5G, но не имеет возможности сделать это, если государства-члены ЕС не захотят подыграть Брюсселю. Роль Германии в этом процессе имеет решающее значение. Нынешний проект требований в сфере телекоммуникационной безопасности составлен таким образом, что минимизировать реальный потенциал его правоприменения. Новый проект требований опирается в основном на добросовестность поставщиков и не предполагает каких-либо механизмов проверки или аудита. В рамках этой новой парадигмы Германия не только не разделяет общеевропейские дебаты в отношении Huawei, но также может отказаться от проведения совместной европейской политики.

Если немецкий парламент не сможет вмешаться в сложившуюся ситуацию, то почти неизбежно Берлин продолжит придерживаться своего бессистемного подхода, избегать необходимости поиска сложных ответов на сложные вопросы, что может подвергнуть риску безопасность и конкурентоспособность ФРГ, а также оттолкнуть союзников и, что наиболее важно, ослабить позиции ЕС в отношении КНР (а также США) в рамках зарождающейся борьбы за технологическую автономию.