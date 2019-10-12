12 октября 2019 | Время чтения 5 мин

В то время как Германия продолжает сворачивать свою ядерную промышленность, «Академик Ломоносов» продемонстрировал потенциал использования ядерной энергии в Арктике. ЕС сейчас остро нуждается в проведении разумных дебатов касательно ядерной энергии, которые опирались бы на факты, а не всякого рода страшилки.

Александр Белов, , 11:29 — REGNUM В прошлом месяце первая в России плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» прибыла в отдаленный город Певек, расположенный в арктическом регионе страны. Российская государственная атомная энергетическая компания «Росатом» рассматривает подобные теплоэлектростанции в качестве пилотного проекта и надеется в конечном итоге создать целый парк таких блоков в России и в других странах, в том числе в развивающихся странах Азии и Африки, которые остро нуждаются в доступной электроэнергии, пишет Самюэль Фурфари в статье для издания Project Syndicate.

Активист Гринпис Trueinform.ru

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Академик Ломоносов Elena Dider

При создании «Академика Ломоносова» был использован опыт, полученный при строительстве атомных ледоколов. Данный проект является ярким примером того, с какой лёгкостью могут быть развёрнуты небольшие модульные реакторы, при этом они гораздо экономичнее традиционных ядерных установок.

Небольшие модульные реакторы могут предоставить экологически чистую энергию не только отдаленным районам, но и развивающимся странам, которые не располагают необходимыми возможностями для строительства АЭС на суше. Подобные технологии потенциально можно задействовать в коммерческих перевозках в оттаивающей Арктике: контейнеровозы с ядерной установкой окажутся намного экологически безопаснее контейнеров, которые работают на мазуте и производят выбросы серы и тяжёлых металлов. Кроме того, на фоне растущей экономической активности в Арктике крайне важно, чтобы такие отдалённые города, как Певек, имели в своём распоряжении низкоуглеродистые источники энергии.

«Академик Ломоносов» станет самой маленькой и самой северной атомной станцией в мире, когда её введут в строй, однако у данной станции могут появиться конкуренты. Исследователи из США, Южной Кореи, России, Франции, Китая, Аргентины, Японии и Индии в настоящее время работают над приблизительно 50 различными проектами по созданию небольших модульных реакторов. Кроме того, быстрое изменение климата в Арктике и глобальные усилия по переходу на низкоуглеродистые источники энергии подтолкнули китайских, французских и американских исследователей присоединиться к своим российским коллегам в рамках изучения перспектив ядерной энергетики на море.

Солнце в Арктике

К сожалению, западные СМИ не поняли, насколько важным является проект по созданию плавучих атомных теплоэлектростанций, таких как «Академик Ломоносов». Со стороны Гринпис и других экологических групп раздались провокационные и вводящие в заблуждение заявления, в результате чего данный проект назвали «ядерным Титаником» и «Чернобылем на льду».

В Гринпис всегда выступали против ядерной энергии из-за предполагаемых рисков для окружающей среды и людей. В течение последних нескольких десятилетий представители Гринпис подняли шумиху вокруг многих ядерных проектов. Но те, кто действительно разбирается в ядерных технологиях, ясно дали понять, что тактика запугивания, которую использует Гринпис, «не имеет под собой никаких оснований с точки зрения науки».

Как неоднократно отмечали эксперты, морские ядерные реакторы не являются чем-то новым. США использовали грузовое судно времён Второй мировой войны, оснащённое ядерным реактором, для выработки электроэнергии в районе Панамского канала в период с 1968 по 1976 год, а российский флот атомных ледоколов использует реактор того же типа, что и «Академик Ломоносов». Эти реакторы отвечают требованиям Международного агентства по атомной энергии, на них предусмотрены меры безопасности, включая системы двойного удержания и пассивные системы охлаждения реактора. Фактически, морские ядерные реакторы могут оказаться даже безопаснее, чем наземные, потому что холодная вода способствует быстрому охлаждению блока в случае возникновения аварийной ситуации.

К сожалению, господство антиядерных настроений над конкретными научными фактами является отличительной чертой любых дискуссий в ЕС, затрагивающих атомную энергетику, начиная с 1980-х годов. Например, в 1997 году Франция отказалась от своего собственного усовершенствованного проекта «реактора-размножителя» Superphenix, потому что новый премьер-министр Франции Лайонел Жоспен нуждался в поддержке со стороны партии «зелёных» для формирования правительства. Прошло два десятилетия, а Франция до сих пор отказывается развивать данный проект. Буквально месяц назад комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (CEA) решил отказаться от проекта реактора на быстрых нейтронах четвёртого поколения с натриевым теплоносителем Astrid.

Лионель Жоспен Marie-Lan Nguyen

Поддавшись антиядерному давлению со стороны таких групп, как Гринпис, западные политики начинают отставать от России и Китая. Например, «Росатом» уже стал мировым лидером по сбыту атомной энергии в странах с развивающейся экономикой и имеет более ста проектов в таких странах, как Индия, Китай и Белоруссия.

К сожалению, алармистская риторика, связанная с современными ядерными технологиями, стала нормой. И это ещё раз подчеркивает противоречивый и саморазрушительный подход некоторых западных политиков к крупнейшему в мире и наиболее надёжному источнику низкоуглеродной энергии.

Что касается АЭС, то по данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, их средний уровень выбросов углекислого газа составляет всего 12 грамм на 1 кВт/ч. Поэтому те, кто обеспокоен по поводу выбросов CO2, должны отдать предпочтение ядерной энергии. Например, при использовании угля средний уровень выбросов углекислого газа составляет 820 грамм на 1 кВт/ч, а при использовании природного газа — 490 грамм на 1 кВт/ч, солнечной энергии — 48 грамм на 1 кВт/ч, гидроэнергетики — 24 грамма на 1 кВт/ч. Кроме того, ядерная энергетика не страдает от проблем, связанных с перебоями, как в случае с ветряной или солнечной энергетикой.

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Германия продолжает свою политику «Energiewende» («энергетический поворот»), которая подразумевает увеличение потенциала возобновляемой энергии в стране при постепенном прекращении использования ядерной энергии. Energiewende часто называют одной из ведущих европейских инициатив в области устойчивого развития. Тем не менее, из-за стремления Германии отказаться от ядерной энергии после аварии на японской АЭС в 2011 году энергетическому сектору страны приходится использовать уголь.

Уголь

Германия приняла политику Energiewende под давлением со стороны немецких экологов, но использование ядерной энергии вместо угля позволило бы стране сократить свой ежегодный объём выбросов углекислого газа примерно на 220 млн тонн. Фактически, с 1990 года Германии удалось добиться лишь медленного и неравномерного снижения выбросов CO2, несмотря на многократное увеличение мощности возобновляемых источников энергии.

В то время как Германия продолжает сворачивать свою ядерную промышленность, «Академик Ломоносов» продемонстрировал потенциал использования ядерной энергии в Арктике. ЕС сейчас остро нуждается в проведении разумных дебатов касательно ядерной энергии, которые опирались бы на факты, а не всякого рода страшилки.