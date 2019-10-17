В сентябре власти Монголии продлили срок чрезвычайного положения на «Предприятии Эрдэнэт» на шесть месяцев. Ранее, в марте, монгольское правительство фактически национализировало «Эрдэнэт», признав его предприятием с государственной формой собственности.

Erdenetmc.mn Празднование 35-летнего юбилея ГОК «Эрдэнэт». 2013

Медно-молибденовый ГОК «Эрдэнэт» — крупнейшее предприятие Монголии — построен в 1970-х годах в соответствии с советско-монгольским межправительственным соглашением. Комбинат функционировал в форме СП (49% у России и 51% у Монголии) и в значительной степени обеспечивал потребности уральских металлургов сырьем, производя ежегодно более 500 тыс. т медного и 4−5 тыс. т молибденового концентрата .

Предприятие входит в число крупнейших в своей отрасли в Азии и в значительной степени формирует валютную выручку (до 50%) и бюджет Монголии.

Советским, а затем российским участником СП правительственным постановлением было назначено В/О «Зарубежцветмет». Кроме «Эрдэнэта», «Зарубежцветмет» являлся участником еще одного СП с Монголией — «Монголросцветмет», которое, помимо другой продукции, добывало и добывает до 500 кг золота в год.

В 1994 г., во время тотальной приватизации, распоряжением правительства России «Зарубежцветмет» был акционирован, российские доли в совместных предприятиях были зачислены на его баланс, при этом объединение сохранило свой статус участника российско-монгольских совместных предприятий.

Erdenetmc.mn Сотрудники ГОК «Эрдэнэт»

Несмотря на хаос 1990-х, «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» продолжали работать и сохранили рентабельность. Тогда же в КНР было принято решение о полном запрете экспорта сырья и искусственном завышении цен на особо дефицитные его виды для стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В результате традиционные российские потребители продукции «Эрдэнэта» оказались неконкурентоспособны, и сбыт был переориентирован на Китай.

Никакие попытки убедить российские финансовые органы в целесообразности использовать основную и текущую задолженность МНР перед Россией для сохранения сложившихся хозяйственных связей и нашего влияния в Монголии успеха не имели.

Больше того, в конце 2002 приватизация российской доли в совместных предприятиях была аннулирована, и российская сторона заменила участника СП. Редчайший случай отмены итогов приватизации. Но принес ли он пользу России?

В 2016 г. российская доля была продана «Ростехом» малоизвестной «Монгольской медной компании», за которой, по некоторым данным, стоят китайские интересы.

Недаром доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии в 2018 году составила более 60%, а доля России — около 20%.

Рудник ГОК «Эрдэнэт»

По мнению одного из многолетних руководителей и генерального директора «Зарубежцветмета» в 2000-х годах А. С. Ладыго, смена участника российско-монгольских совместных предприятий была стратегической ошибкой.

«Экономические отношения с Монголией выстраивались десятилетиями, в том числе и в значительной степени «Зарубежцветметом» как участником стратегически важных для монгольской экономики предприятий. «Ростех» в силу своей специализации просто не обладал необходимыми специалистами и компетенциями, не имел опыта налаживания партнерских отношений с монгольской стороной. Видимо, поэтому и было принято решение о продаже российских долей.

В 2002 году, когда (в декабре) было принято судебное решение об отмене акционирования «Зарубежцветмета», мною были достигнуты устные договоренности с государственным руководством Монголии о развитии «Эрдэнэта». В частности, о строительстве медеплавильного завода, то есть о производстве продукции более высокого передела. Кроме того, поскольку побочным продуктом следующего, металлургического, производства является серная кислота, подробно обсуждалась перспектива создания производства фосфорных удобрений для последующей поставки на емкий китайский рынок. К сожалению, этим планам не было суждено реализоваться», — заключает А. С. Ладыго.

Таким образом, Россия не только списала долги Монголии, но и утратила контроль за важнейшими предприятиями этой страны.

Erdenetmc.mn Празднование 35-летнего юбилея ГОК «Эрдэнэт». 2013

В то же время и в самой Монголии до сих пор не утихают скандалы, связанные с этой сделкой. Ее критики указывали на непрозрачность источников финансирования «Монгольской медной компании», которая выкупила российские доли в совместных предприятиях. Разумеется, этот вопрос активно используется во внутренней политической борьбе, о чем свидетельствует то, что в марте парламент признал «Эрдэнэта» госпредприятием, а также недавнее продление режима ЧП.

Все это говорит о том, что история с бывшей советской, а потом российской долей в СП далека от завершения.

Сейчас предпринимаются попытки активизировать российско-монгольские отношения. Но если эти попытки и могут оказаться успешными, то исключительно в силу серьезных и обоснованных опасений МНР по адресу «братских экономических объятий» Китая. Иными словами, Монголия, буквально зажатая между Россией и КНР, рассматривает РФ в основном как противовес китайскому влиянию, но и не против, конечно, задействовать свой транзитный потенциал и сделаться важным партнером для своих мощных соседей.

В любом случае Россия существенно потеряла свое влияние в Монголии, и вряд ли ей будет предоставлена возможность участия в столь же значимых прибыльных проектах.