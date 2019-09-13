Улан-Батор, , 14:39 — REGNUM Власти Монголии продлили срок чрезвычайного положения в «Предприятии Эрдэнэт» на шесть месяцев. Вопрос о продлении срока был одобрен 13 сентября на заседании парламента большинством депутатов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2019 года правительство Монголии вынесло постановление о введении в «Предприятии Эрдэнэт» (ранее — «Совместное монголо-российское предприятие») чрезвычайное положение на шесть месяцев.

Тогда глава Управления делами Правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что введение чрезвычайного положения не препятствует деятельности предприятия, режим вводится для проверки финансов.

После решения о введении чрезвычайного положения, на очередном заседании правительства Монголии от 21 марта изменился статус предприятия «Эрдэнэт» на предприятие с государственной формой собственности.