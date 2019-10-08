В октябре исполняется 45 лет актеру Хоакину Фениксу, который работал с такими знаменитыми режиссерами, как Ридли Скотт,Рон Ховард,Вуди Аллен, Пол Томас Андерсон, Спайк Джонс,Гас Ван Сент, М. Найт Шьямалан и Жак Одиар, был трижды номинирован на «Оскар», предстал в образе Джонни Кэша и даже самого Иисуса Христа, а еще убедил публику, что Феникс — шут и выскочка, который решил уйти из кино и удариться в рэп, чтобы записать свою «Богемскую рапсодию». После главной роли в «Джокере» — одной из лучших в карьере — представляем несколько замечательных, а то и вовсе отличных образов одного из величайших артистов современности, который играет персонажей на грани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хоакин Феникс в вестерне «Братья Систерс»

Фредди Куэлл — «Мастер» (2012)

Цитата из к/ф «Мастер». реж Пол Томас Андерсон. 2012. США Сумасшедший Фредди Куэлл

«Джокер» похож не только на «Таксиста» и «Короля комедии». Герой драмы Пола Томаса Андерсона будто перекочевал в нуар Тодда Филлипса. После просмотра «Мастера» нет никаких сомнений — ветеран Второй мировой войны с загадочным прошлым, попавший в религиозную секту, — это же и есть Джокер. Пьяница и бродяга Фредди Куэлл — странный, жуткий и опасный тип с пристальным взглядом и шрамом на губе, который работает фотографом в универмаге, где ни с того ни с сего провоцирует на драку одного из посетителей, а потом уже за решеткой безумствует по полной. А еще в «Мастере», кроме тощего, похотливого, агрессивного, смешивающего, как колдун, зелья Феникса, великолепен Филип Сеймур Хоффман в монументальном образе лидера культа, который берет под крыло этого сумасшедшего одиночку. Феникс с Хоффманом получили награды Венецианского кинофестиваля, а потом номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»: Феникс — за главную роль, а Хоффман — за роль второго плана. Оба Мастера и Хозяева, сложные и впечатляющие.

Эйб Лукас — «Иррациональный человек» (2015)

Цитата из к/ф «Иррациональный человек». реж Вуди Аллен. 2015. США Философ Эйб Лукас

В этой легкой квазихичкоковской трагикомедии о преступлении и наказании, свободе выбора и хаотичности жизни, похожей на эпизод телесериала «Коломбо», только ироничнее, Хоакин Феникс примеряет образ вялого, тяжело пьющего и обросшего слухами профессора философии, который признает, что философия — чепуха, не имеющая отношения к реальности. Феникс играет страдальца, безумца и романтика, которого съедает отчаяние, потому что потерян смысл жизни. Профессор настолько отчаялся, что может спокойно, не дрогнув, сыграть в «русскую рулетку», а потом решается на убийство во имя справедливости и, разумеется, спасения себя. Мысль об убийстве вызывает у героя возбуждение и придает жизни значение. Хватит ныть — пора действовать. Именно Феникс с выпирающим брюшком и флягой в кармане делает «Иррационального человека» убедительным. Но в этом мире любого рационального мизантропа побеждает иррациональность бытия. Особенно тех, кто говорит о банальности зла, цитирует Сартра и кто «в своем либерализме консервативен». И, как всегда, у иконы интеллектуалов — все под джаз.

Джо — «Тебя никогда здесь не было» (2017)

Цитата из к/ф «Тебя никогда здесь не было». реж Линн Рэмси. 2017. Великобритания, Франция, США Киллер Джо

Хотите еще Феникса с безуминкой? В криминальном триллере-наблюдении шотландки Линн Рэмси (режиссер «Что-то не так с Кевином») актер играет молчаливого киллера, которого нанимает нью-йоркский политик — заказывают вернуть пропавшую дочь, а обидчиков наказать. Быстро и жестоко. Мужик убийственно мрачный, дикий, тревожный, истерзанный воспоминаниями, которые стихают, если сидя в шкафу душить себя пакетом. Герой нуара убивает и убивается. Шрамы на теле, густая борода, а в руке молоток «made in U.S.A.». «Тебя никогда здесь не было» — немножко «Драйв», «Таксист» и «Леон», только абстрактнее и сюрреалистичнее. Что творится в голове — не понять, но искалеченный страшной судьбой человекозверь, ухаживающий за матерью, которая смотрит «Психо», и похожий, как сам фильм, на мозаику, пускает скупую слезу, а значит, перед нами живой человек, настоящий. Каннский приз за эту роль был отдан Фениксу справедливо.

Чарли Систерс — «Братья Систерс» (2018)

Цитата из к/ф «Братья Систерс». реж Жак Одиар. 2018. Франция, Испания, Румыния, Бельгия, США Стрелок Чарли Систерс

Говорят, вестерны давно умерли, но первый англоязычный фильм Жака Одиара, награжденного за режиссуру на Венецианском фестивале, показывает, что это не так. «Братья Систерс» — европейский вестерн, так что фильм понравится даже тем, кто далек от пыльного жанра. Хоакин Феникс играет грубого и буйного охотника за головами, работающего со своим братом (Джон Си Райли), и вместе они — братья Систерс (или Сестровы, чтобы уловить остроумие). Командор посылает их убить золотоискателя, который оказывается ученым, мечтающим об идеальном обществе, эдакий коммунист-утопист на гнусном и жестоком Диком Западе. Феникс постоянно напивается, но это не мешает ему метко стрелять, а Райли, который местами переигрывает Феникса, восторгается зубной щеткой. В конце истории убийцы понимают, что ненависть порождает пустоту, жадность губит, а все дороги ведут домой — к матери. Забавно, лирично, очень современно и жизненно.

Леонард Кредэйтор — «Любовники» (2008)

Цитата из к/ф «Любовники». реж Джеймс Грэй. 2008. США Романтик Леонард Кредэйтор

Перед тем как влюбиться в компьютер, Хоакин Феникс влюбился в Гвинет Пэлтроу. Эта грустная мелодрама Джеймса Грэя, у которого актер снялся аж в четырех картинах (еще в «Ярдах», «Хозяевах ночи» и «Роковой страсти»), рассказывает — вы удивитесь — о любовниках. В этом номинанте на каннское «золото» актер — не гангстер, не детектив, не сутенер, не парализованный карикатурист и и не продавец порно, а застенчивый, брошенный невестой парень с Брайтон-Бич, который живет с родителями, работает в прачечной и любит фотографировать. Однажды он влюбляется в соседку напротив, но выясняется, что у соседки есть богатый ухажер, а главному герою сватают дочь друга семьи. Вот таким нехитрым образом, но очень эмоционально разыгрывается этот четырехугольник запутавшихся в себе людей. Феникс — печальный романтик, невидимый в городской толпе, который умеет говорить, не открывая рта.

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