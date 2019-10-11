Малая Шильна не раз попадала в медиаповестку Татарии, и вопрос экологии поднимался в ней неоднократно. Небольшое в масштабах страны поселение в Тукаевском районе — снова на пике обсуждения. После того, как силами активистов-экологов удалось добиться решения по присвоению одному из лесных массивов статуса природного парка, частные владельцы земель, что попадают в его будущие границы, проявили невиданную активность, пытаясь успеть до юридического оформления статуса особой природной территории. ИА REGNUM разбиралось, что происходит в Малой Шильне.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Об истории вопроса

Тукаевский район Татарии занимает площадь 172 949 га, из которых более 20,6 тыс. га покрыты лесами. На начало января 2019 года в районе проживало чуть более 41 тыс. человек. В составе муниципалитета — 23 сельских поселения и 88 населённых пунктов. Одно из поселений — Малошильненское.

Женя Павлов Здание администрации Тукаевского района

В 2018 году Малая Шильна «прославилась» на весь регион политическим скандалом. Сразу пять из десяти местных депутатов из-за несогласия с местной властью по ряду краеугольных вопросов сложили полномочия. А незадолго до этого из Малой Шильны прилетела тревожная весть о застройке лебединого озера. Вопрос по озеру после привлечения внимания общественности и надзорных органов решить удалось — застройку остановили, заборы убрали.

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Природа с особым статусом

На сегодня в Тукаевском районе уже есть две особо охраняемые природные территории — национальный парк «Нижняя Кама» (его часть проходит по району) и «Боровецкие ключи». Но с учётом существенного лесного массива и угрозы его потери активисты в последние годы держат на контроле вопросы экологии в муниципалитете.

После того, как в январе 2019 года стало известно, что местные власти утвердили проект изменения русла реки Шильны, началась борьба с данной инициативой, грозящей, по мнению экологов, превратить водный объект в безжизненный. Активисты из числа представителей общественного движения Тукаевского района «Народная инициатива», среди которых и экс-депутат Роман Ваганов (в 2018 году покинувший пост в числе пяти несогласных), обратились к главе минэкологии РТ Александру Шадрикову с открытым письмом. В нём озабоченные вопросом жители попросили предоставить результаты экологической экспертизы и хоть какие-то исследования, предваряющие запуск экскаватора к реке.

Ваганов тогда писал, что вмешательство в экосистему реки должно иметь веские основания, ведь и последствия будут огромны. На днях стало известно, что «подвергшийся резкой критике специалистов экологов, гидроморфологов и общественности проект руслорегулирования реки Шильна временно приостановлен, но решение об окончательном отказе от экологически опасного проекта исполкомом не принято».

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Силами активистов общественных движений Набережных Челнов и Тукаевского района «Народная инициатива», «ОНФ», «Мусора.Больше. Нет.» удалось добиться поддержки в вопросе создания в районе особо охраняемой природной территории (ООПТ) — природного парка «Шильна». Во время обследования территорий специалисты установили «наличие мест обитания в пойме реки Шильна и Шильнинском лесном массиве редких и охраняемых видов животных и растений, занесенных в «Красную книгу Республики Татарстан». Это, в том числе, и поспособствовало принятию решения по парку. Решения, которое неожиданно застопорилось, забуксовало на местном уровне.

Препоны и их последствия

В августе 2019 года госкомитет региона по биоресурсам направил тукаевскому исполкому на согласование проект будущего природного парка, но пока местная власть его так и не согласовала.

Тем временем частные лица, в чьей собственности находится часть массива будущей ООПТ, активизировались. Ведь в скором времени территория попадёт под ряд существенных ограничений, в том числе и по застройке.

Активисты движения «Народная инициатива» обратились к премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой оказать содействие в оперативном оформлении статуса.

В своём обращении активисты приводят два факта:

«Тем временем в границах планируемой особо охраняемой природной территории, в двадцатиметровой береговой полосе пойменного озера возводятся дома базы отдыха «Лебяжье», а на сайте объявлений «Авито» размещено объявление о продаже земельного участка площадью 13 га в 114 квартале Шильнинского леса Елабужского лесхоза, кадастровый номер 16:39:000000:3488. То есть ускоренно застраиваются и распродаются земельные участки будущей ООПТ — природный парк «Шильна».

По данным публичной кадастровой карты, упомянутый участок находится в «ГБУ «Елабужское лесничество», квартал 114, выдел 4, 13, 19, ч. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18 Татарстанского участкового лесничества», относится к землям лесного фонда. Его кадастровая стоимость — 112 450 рублей, площадь — 130 000 кв. м, а разрешённое использование — для размещения объектов лесного фонда.

Данные на участок с публичной кадастровой карты

Что касается объявлений о продаже земли, то на разных сайтах в сети Интернет действительно есть предложение, и хотя кадастрового номера в нём нет, зато указано, что «на участке находится хвойный лес». Продавец предлагает 13 гектаров «эксклюзивного земельного участка» вдоль реки Шильна за 4 млн рублей. Уточняется, что он «приобретён через аукцион» в аренду на 49 лет. Помимо этого, добавляется, что «на участке разрешено возведение объектов здравоохранения, образования, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности».

О продаже земли

Премьер-министр, которому адресовано письмо активистов из Малой Шильны, а также другие представители республиканской власти пока конфликтную ситуацию никак не комментируют.