Украинские историки, как придворные, так и просто «инициативные», уже который год изнывают от страстного желания доказать значение и значимость украинского казачества в военной и дипломатической европейской истории. Особая любовь — Тридцатилетняя война и взятие Дюнкерка в 1646 году, ради которого chevalier baron de Sirot (кавалер барон де Сиро) превращается в кошевого атамана Ивана Сирка, а сами казаки — в гениев средневекового спецназа. Хотя по отзывам французов, того же барона де Сиро, «они были незначительной помощью для армии… и приносили мне больше проблем, чем пользы».

Иван Шилов ИА REGNUM

И, похоже, эти историки даже не догадываются, что гораздо раньше действительно был эпизод выхода казаков на международную политическую арену. Причем не в качестве наемников (как во Франции) или налетчиков (как регулярно в Турции), а в виде автономной военно-политической силы, целью которой являлась поддержка законной власти в суверенном государстве. И выступили тогда козаки против самой могучей и страшной силы, которая только была в Европе — Оттоманской Порты (Османской Турции). Что не может не вызывать уважения к смелости и лихости. В этом году дата не круглая, но отметить или вспомнить, всё равно, стоило бы. Итак…

445-летие похода в Молдавию гетмана Ивана Сверговского.

В конце 1571 года в Стамбуле узнали, что сестра молдавского князя (господаря) Богдана IV Лэпушняну вышла замуж за польского аристократа Гаспара Падниевского, а сам юный (17 лет) князь вот-вот женится на дочери львовского городского прапорщика (знаменосца) и магната Яна Тарло. А поскольку Польша была политическим противником Турции, то Богдан тут же слетел с престола. На его место султан Селим II (сын легендарной Роксоланы) поставил Иоана Водэ Лютого, правнука великого молдавского господаря Стефана III Чел Маре.

В отношении к молдавской знати Иоан полностью оправдывал свое прозвище «Лютый». И его можно понять. По словам польского историка XVI века Леонарда Горецкого, «приём политики турецких султанов состоит в том, чтобы подготовлять победу над соседним народом, поддерживая распри, возникающие между его вельможами по какому бы то ни было поводу». В результате, например, глава боярской оппозиции Штефан Томша в 1563 году лично забил дубиной до смерти господаря Иоана Якоба Гераклида. И Иоана Лютого знать, в конце концов, и погубила: боярин Иеремия Черневич, считавшийся ближайшим другом господаря, предал его в последней битве. Однако, несмотря на жестокость в отношении знати, а может, и благодаря ей, Иоан пользовался любовью среди тех, кого называли «резешами». Их «мы предпочитаем называть свободными земледельцами, чем знатью» (Дмитрий Кантемир. «Описание Молдавии»). Это позволило Лютому созвать «большое войско», основу которого и составляли резеши.

Иван Сверговский, украинский козацкий гетман XVI века

Лютый на втором году правления восстал против турок, не желая платить увеличившийся в два раза, до 120 000 червонцев в год, «харадж» — ежегодную дань Стамбулу. И почти год войско молдавских резешей успешно противостояло бесконечно превосходящим силам турок. Тем более что молдаване были не одни.

Иоан призвал на помощь 1200 казаков Ивана Свирговского. В истории Украины его называют «украинским гетманом», хотя титул гетмана польские писатели XVI века дают всякому независимому военачальнику, предводительствующему самостоятельным отрядом войска. И козаков Сверговского они (Леонард Горецкий) называли «малочисленным отрядом польской конницы, который отправился было искать добычи на берега Днепра и Черного моря», но был перевербован Иоаном Водэ. Украинские летописцы («Літопис Грабянки»), в принципе, не возражали, хотя называли их именно козаками и замечали, что «навіть якщо були і ляхами, але з своєї волі на татарів ходили і примикали до вільного, не найманого воїнства».

Этот момент — «не наемники», исключительная редкость для тех прагматичных времен — отмечают и документы войны 1574 года. Когда 20 марта Иоан Лютый встретил отряд Свирговского в военном лагере под Сучавой, казакам принесли дорогие подарки (серебряные миски, наполненные золотою монетою, шесть больших амфор прекрасного вина и 600 талеров) и пообещали им уплачивать жалование в том размере, который они сами потребуют. Свирговский ответил:

«Не жалованье твое, Ивония, привлекло нас сюда, ибо о нем мы менее всего думаем, но рыцарский порыв к борьбе с жестоким и тягостным врагом христианства. Мы не настаиваем на количестве платы, пусть прежде исход войны решит нашу участь».

Судьба решила участь не в пользу Иоана Лютого и Сверговского.

Война продолжалась более года, действия казаков Свирговского были эффектны, чудовищно жестоки и проигрышны. Грабянка рассказывает так:

«чотирнадцять раз у битві з турками сходилися, силу-силенну їх перебили і врешті-решт, з усіх сторін турками оступлені, до одного голови зложили».

Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1880 — 1891

В июне 1574 года Иоан Водэ, преданный друзьями и знатью, потерпел поражение в битве у Кагульского озера и был вынужден явиться на переговоры в турецкий лагерь. Там он был ранен, а потом

«…раненого Ивонию схватили янычары и полумертвому отсекли голову, тело же его растерзали, привязав к двум верблюдам, и части его разбросали в добычу хищным зверям. Голову воткнули на копье, кости же турки разделили между собою; кровью Ивонии они намазывали острия сабель и примешивали ее к воде, которою поили лошадей в уверенности, что вместе с кровью к ним перейдет мужество и рыцарское одушевление убитого» ( Леонард Горецкий ).

Молдаванам турки устроили резню, а Сверговского с тридцатью израненными соратниками взяли в плен. В Стамбуле он был то ли обезглавлен, то ли отправлен на галеры. Остатки казацкого отряда на Украину вывел атаман Савва Ганжа.

Молдавский поход Сверговского закончился поражением. Но в истории народа бывают поражения, которые стоят любых побед. Когда-то, в 778 году, Роланд, граф небольшой марки — провинции в королевстве Карла Великого, тоже потерпел поражение и погиб в бою с басками. Но ведь с битвы в Ронсевальском ущелье, с «Песни о Роланде» и начинается, собственно, история Франции.

Сверговский и его соратники с кагульских берегов тоже ушли в народные песни. Самыми ранними памятниками украинского устного народного творчества являются так называемые «Думи поля Киліімського, битого шляху ординського». Их три — «Дума про козака Голоту», «Дума про Феська Ганжу Андибера» и «Дума про козака нетягу». Их главным героем является Фесько Ганжа Андибер. И даже не самый пристальный анализ этих текстов приводит к выводу, что в этом герое соединились три исторических персонажа, участники событий 1574 года.

Фотий Красицкий. Гость из Запорожья. 1901

Во-первых, уже упомянутый Савва Ганжа, который вывел остатки отряда в родные пределы.

Во-вторых, и польские (Вацлав-Александр Мацеевский) и украинские (Дмитрий Яворницкий) историки упоминали о том, что во время этой войны, «собственно, низовые казаки… разгуливали под начальством атамана Фоки Покотила на лодках по Черному морю и тревожили турок, не давая им возможности всеми силами ударить на Молдавию». Это может означать только одно: казаки блокировали входы в устья Дуная и Днестра, перерезая морские коммуникации турок. А имя Фока в украинском трансформировалось в Фесько. Под которым Покатило и известен в отечественной истории.

И, в-третьих, Андыбер. В украинской этимологии нет происхождения этого слова. Но зато никакой сложности эта этимология не представляет для татар. Они сразу предложили объяснение: корень «андар» — «благородный, знатный, сиятельный» и суффикс «бер» — «один, единственный». То есть «андыбер» — это татарская калька славянского слова «ясновельможный» («очень сиятельный», «большой сиятельный», «единственный сиятельный»). А «ясновельможный» — это распространенный почтительный эпитет украинских гетманов. То есть это сам гетман Сверговский.

Я не знаю, что еще надо, чтобы убедиться, что три украинские думы об Андыбере «вызваны к жизни» событиями 1574 года, а реальные фигуры трех лидеров украино-польских сил слились в творческой памяти народа в единый образ Фесько Ганжи Андыбера. Это вполне естественный процесс мифологизации истории. И его результат, образ гетмана Запорожского Андыбера, вызывает искреннюю симпатию и почтение. Все-таки впервые выходец из Украины «престолами играл».

И только за это он достоин памяти в украинской политической истории…