26 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Три блестящие исторические даты — 1000-летие Киевского восстания, 400-летие похода гетмана Сагайдачного на Москву, 370-летие начала «Хмельниччины» (вне зависимости от результатов, это была первая, настоящая и почти успешная попытка формирования украинской суверенности, а какие победы-жемчужины: Желтые Воды, Корсунь, Староконстантинов, Пилявцы!) — но ни один из этих юбилеев в прошлом году властями Украины не праздновался.

Андрей Ганжа, , 20:38 — REGNUM

На торжествах, посвященных 28-му Дню независимости Украины (24 августа), президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой «пулеметной очередью» выпалил серию исторических фактов из «яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны»:

Неандерталец. Лицо подлинной древности

Владимир Зеленский «Хотя не совсем правильно говорить, что Украине — 28. Ведь в 91-м году мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове Апостол, основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством».

И все выстрелы — в «молоко». Потому что все приведенные факты являются либо ошибкой, либо имеют весьма отдаленное отношение к собственно Украине. За исключением разве что советского конструктора, дважды Героя Социалистического Труда Сергея Павловича Королева, родившегося в Житомире, но принадлежащего человечеству.

Если по порядку:

«произошло крещение Киевской Руси». Ну не было в истории человечества государства с названием «Киевская Русь»! Это историографическое (не историческое) название государства восточных славян IX—XIII веков, предложенное, по-моему, российским историком Николаем Карамзиным в XIX веке. Нет ни одного артефакта или аутентичного письменного свидетельства с употреблением такого названия. А само же государство в то время называлось «Росия» (с одним «С»: «…Приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы…» (Константин Багрянородный, император, Х век) или «Руская земля» («…Рускую землю блюдем едино», из решения князей на съезде в Угличе, 1097 год).

Ну не было в истории человечества государства с названием «Киевская Русь»! Это историографическое (не историческое) название государства восточных славян веков, предложенное, по-моему, российским историком Николаем Карамзиным в XIX веке. Нет ни одного артефакта или аутентичного письменного свидетельства с употреблением такого названия. А само же государство в то время называлось «Росия» (с одним «С»: (Константин Багрянородный, император, Х век) или «Руская земля» («…Рускую землю блюдем едино», из решения князей на съезде в Угличе, 1097 год). «Иван Федоров издал во Львове Апостол». А что, могло быть по-другому? Книгопечатание и так слишком долго подбиралось к украинскому региону. В 1517—1525 годах белорус и подданный Великого князя Литовского Франциск Скорина печатает сначала в Праге, потом в Вильно (Вильнюс) 25 (!!!) книг кириллическим шрифтом. В 1564 году подданный «царя и самодержца всея Руси» Иван Федоров печатает «Апостол» в Москве. И, кстати, упомянутый президентом львовский «Апостол» напечатал тот же «Иван Федорович, друкарь Москвитин».

А что, могло быть по-другому? Книгопечатание и так слишком долго подбиралось к украинскому региону. В 1517—1525 годах белорус и подданный Великого князя Литовского Франциск Скорина печатает сначала в Праге, потом в Вильно (Вильнюс) 25 (!!!) книг кириллическим шрифтом. В 1564 году подданный «царя и самодержца всея Руси» Иван Федоров печатает «Апостол» в Москве. И, кстати, упомянутый президентом львовский «Апостол» напечатал тот же «основана Киево-Могилянская академия». Академия, точнее Киевский Братский коллегиум, получивший статус «академии» в 1658 году, — это «дело жизни» молдованина Петра Мовилэ, сына владыки сначала Валахии, потом Молдавии, выходца из знатнейшего молдаво-валашского боярского рода Мовил. В истории Украины он известен как Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси в 1632—1645 годах).

Академия, точнее Киевский Братский коллегиум, получивший статус «академии» в 1658 году, — это «дело жизни» молдованина Петра Мовилэ, сына владыки сначала Валахии, потом Молдавии, выходца из знатнейшего молдаво-валашского боярского рода Мовил. В истории Украины он известен как Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси в 1632—1645 годах). «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк». Дюнкерк действительно вошел в историю франко-испанских войн XVII века, но не в 1645-м, а в 1658 году, когда маршал Тюренн разбил под Дюнкерком испанцев. В 1645 году захват Дюнкерка (еще называемая «первая осада») — это незначительный эпизод Тридцатилетней войны, поскольку основные действия в тот год шли в Баварии. И вполне возможно, что украинские козаки принимали участие в этом грандиозном панъевропейском рубилове. Как все, например, шотландцы. Тогда Александр Лесли, выходец из небогатой семьи, смог даже получить звание фельдмаршала шведской армии. Но вот с Хмельницким и Сирко под Дюнкерком так удачно не получается. Да, граф де Брежи, посол Франции в Польше, нанимал солдат. Много… Пьер де Шевалье, одно время секретарь Брежи, в 1663 году напоминал своему бывшему шефу: «Вы завербовали также, Монсеньор, немало тех искателей приключений для службы в королевской пехоте, которых вы наняли в Польше и повели во Фландрию, где их оружие уничтожало многочисленных врагов; французским войскам не приходилось вдохновлять их воинственностью, так как им хватало их врожденной смелости». Но эту лестную характеристику придется разделить с поляками, потому что сам Шевалье упоминает в своей книге, что «автор командовал 2400 польских пехотинцев во время первой осады Дюнкерка» . Никакого упоминания о Хмельницком, а Иван Сирко при ближайшем рассмотрении оказывается французским бароном Клодом Летуфом, бароном де Сиро, командиром одного из трех полков, сформированных из «козако-поляков». Двумя другими командовали поляк, полковник Пшиемский и француз, полковник Кабре. И барон, в отличие от Шевалье, был совсем не впечатлен боевыми качествами прибывших из Польши . «Они были незначительной помощью для армии… и приносили мне больше проблем, чем пользы», — написал он в мемуарах, опубликованных в 1683 г.

Дюнкерк действительно вошел в историю франко-испанских войн XVII века, но не в 1645-м, а в 1658 году, когда маршал Тюренн разбил под Дюнкерком испанцев. В 1645 году захват Дюнкерка (еще называемая «первая осада») — это незначительный эпизод Тридцатилетней войны, поскольку основные действия в тот год шли в Баварии. И вполне возможно, что украинские козаки принимали участие в этом грандиозном панъевропейском рубилове. Как все, например, шотландцы. Тогда Александр Лесли, выходец из небогатой семьи, смог даже получить звание фельдмаршала шведской армии. Но вот с Хмельницким и Сирко под Дюнкерком так удачно не получается. Да, граф де Брежи, посол Франции в Польше, нанимал солдат. Много… Пьер де Шевалье, одно время секретарь Брежи, в 1663 году напоминал своему бывшему шефу: Но эту лестную характеристику придется разделить с поляками, потому что сам Шевалье упоминает в своей книге, что . Никакого упоминания о Хмельницком, а Иван Сирко при ближайшем рассмотрении оказывается французским бароном Клодом Летуфом, бароном де Сиро, командиром одного из трех полков, сформированных из «козако-поляков». Двумя другими командовали поляк, полковник Пшиемский и француз, полковник Кабре. И барон, в отличие от Шевалье, был совсем не впечатлен боевыми качествами прибывших из Польши — написал он в мемуарах, опубликованных в 1683 г. «Конституция Пилипа Орлика». Господа, Конституция (именно с Большой Буквы) это Основной Закон суверенного и независимого государства! Эталонный пример тому — великая Конституция США. Во всех остальных случаях — это не более, чем набор политических прокламаций. «Конституция» Филиппа Орлика, точнее «Договоры и постановления Прав и вольностей войсковых между Ясновельможным Его милости Паном Филиппом Орликом новоизбранным войска Запорожского Гетманом, и между Генеральными особами Полковниками и тым же войском Запорожским…» — это замечательный документ внутреннего устройства региона. Но вот с точки зрения суверенитета — это устройство протектората, чего текст и не скрывает, поскольку в будущем полагается на «Божью помощь, на протекцию ясного Его Милости короля Шведского» и «согласовывает свои действия с волей ясного протектора Его Королевского Величества Шведской». И этот протекторат у нас суверенитетом зовется?

Нет никаких сомнений, что любое независимое государство обязано формировать СВОЮ официальную историю, ориентируясь на СВОИ приоритеты. Но делать это следует на базе исторических побед. Иначе это будет не история, а сеанс социально-психологической депрессии. И делать это на основании реальных, подтвержденных исторических фактов, а не путем эмоциональной обработка фантазий на исторические темы.

И ведь таких фактов в истории страны более чем достаточно. Взять к примеру, прошедший год. Три блестящие исторические даты:

1000-летие Киевского восстания: киевляне и жители других городов, занятых польским королем Болеславом Храбрым после победы над Ярославом Мудрым, восстали против оккупантов и начали «избивать» поляков. Болеслав бежал из Киева.

400-летие похода гетмана Сагайдачного на Москву. Блестящая тактическая операция, рейд 20-тысячной армии от Путивля до Москвы и обратно. Оценивать поход можно по-разному, но не восхищаться нельзя: более полутора тысяч километров, без тылов и коммуникаций, по неприятельской территории. Сагайдачный тогда выиграл все боевые столкновения.

370-летие (тоже юбилей) начала «Хмельниччины». И, вне зависимости от результатов, это была первая, настоящая и почти успешная попытка формирования украинской суверенности. А какие победы-жемчужины: Желтые Воды, Корсунь, Староконстантинов, Пилявцы!

Но ни один из этих юбилеев в прошлом году не праздновался. То есть — не вставлялся в мозаику исторической памяти украинской политической нации. Вместо этого потчуют историческими даже не мифами, а сказками. Имеющими очень малое отношение к истории, безграмотными, но предельно политизированными. Потому что высказывание президента — это уже политика.

Так может президенту стоит сменить своего коллективного «придворного историка»?