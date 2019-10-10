National Interest: курды готовы к союзу с Россией и Ираном против Турции?
Турецкие военные начали бомбардировку северных районов Сирии после того, как президент США Дональд Трампа публично благословил турецкую операцию на сирийской территории, оккупированной поддерживаемыми США сирийскими курдами, по сути, подставив под удар ключевого союзника Вашингтона в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Мэттью Петти в статье для издания The National Interest.
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В воскресенье, 6 октября, Трамп объявил, что турки могут рассчитывать на его благословение. К вечеру вторника, 8 октября, вдоль сирийско-турецкой границы началась перестрелка, а террористы-смертники начали атаки против «Сирийских демократических сил» (СДС) в Ракке. На следующий день президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Мирная весна». Ночью турецкие танки пересекли сирийскую границу.
Эрдоган заявил, что в операции будет задействована армия исламистских боевиков, выступающих против правительства президента Сирии Башара Асада. Курдские лидеры сейчас изо всех сил пытаются подготовиться к худшему развитию ситуации. Высокопоставленный генерал СДС Мазлум Кобани объявил, что рассматривается возможность альянса с Асадом против Турции. В СДС «готовы» к переговорам с Асадом, заявил связанный с СДС дипломат Синам Мохамад. Однако ключевые покровители Асада — Россия и Иран — сохраняют осторожность.
Информационное агентство Rojava Information Center, базирующееся в северо-восточном районе Сирии, сообщило о том, что проправительственные сирийские силы собираются в районе Манбиджа и Дейр-эз-Зора. Однако пока неясно, станут ли эти силы помогать турецкой кампании или противостоять ей. По мнению обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, Асад мобилизовал свои силы для организации собственной военной кампании. При этом публичные заявления чиновников только усложняют ситуацию.
Провинция Идлиб — это последняя сирийская провинция, в которой исламские боевики занимают доминирующие позиции. У Турции есть несколько наблюдательных постов в Идлибе, которые этим летом несколько раз подверглись атакам со стороны сил, лояльных Асаду.
Российский лидер Владимир Путин позвонил Эрдогану в среду, 9 октября, чтобы предостеречь его от действий, которые могли бы поставить под угрозу мирный процесс. По словам Кремля, Эрдоган признал необходимость сохранить территориальную целостность Сирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил поддержку, которую США оказали СДС, но также оставил дверь открытой для участия курдов в сирийской политике.
По словам иракского курдского чиновника Фаври Харири, который встречался с Лавровым, российский министр иностранных дел пообещал помочь в посредничестве между Дамаском и курдами.
Но в состав СДС входят не только курды, туда также входят антиправительственные силы, находящиеся под защитой США. Согласно недавнему отчёту Международного научного центра имени Вудро Вильсона, на долю арабов приходится от 50% до 70% бойцов СДС. Около 60% опрошенных членов СДС считают, что достигнуть политического урегулирования в Сирии не получится, пока Асад находится у власти.
Во вторник, 8 октября, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф осудил военные действия Турции, однако он также напомнил о соглашении, подписанном в Адане в 1999 году. В рамках этого соглашения Сирия согласилась отказаться от поддержки курдских сил в Турции и изгнать со своей территории лидера курдских националистов Абдуллу Оджалана.
По мнению Азизи, данное заявление указывает на «сдвиг», произошедший в позиции Ирана, который ранее стремился добиться компромисса между курдами и Дамаском, а теперь пытается достичь компромисса между Анкарой и Дамаском.
Эрдоган ранее намекнул, что намерен остаться в Сирии надолго. На Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября он предложил расширить «безопасную зону» от турецкой границы до Ракки и Дейр-эз-Зора — это почти треть территории Сирии — для расселения трёх миллионов сирийских беженцев.
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За несколько часов до того, как Трамп сделал своё заявление в воскресенье, 6 октября, министр иностранных дел Ирана выступил перед иранским парламентом по поводу роли Турции в Сирии. Один из членов иранского парламента задал Зарифу вопрос относительно сирийского Африна.
«Я выразил своё несогласие в Турции, и президент Ирана также выступил против. Мы считаем, что права курдского народа в Сирии должны быть защищены. Мы верим в уважение прав всех людей в регионе… Конечно, необходимо обеспечить безопасность Турции, но вопросы безопасности не решить за счёт военных экспедиций», — заявил Зариф.