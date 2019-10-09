9 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Слишком долго те, кто занимал высокопоставленные должности в администрации Трампа, уклонялись от ответственности разъяснить американскому народу, имелись ли у них опасения в отношении того, что Трамп не соответствует занимаемой должности.

Максим Исаев, , 09:38 — REGNUM В рамках расследования, цель которого — определить, есть ли основания для импичмента президента США Дональда Трампа, Конгресс должен сделать то, что он должен был сделать раньше: запросить показания бывших высокопоставленных чиновников администрации Трампа, пишет Дэвид Крамер в статье для издания The Washington Post.

Конгресс США Jacksonsun.com

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Слишком долго те, кто занимал высокопоставленные должности в администрации Трампа, уклонялись от ответственности разъяснить американскому народу, имелись ли у них опасения в отношении того, что Трамп не соответствует занимаемой должности или готов поставить свои личные интересы выше внешнеполитических интересов и национальной безопасности США.

Кабинет министров Дональда Трампа

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, об увольнении которого сообщили через Twitter, ранее намекал на то, что Трамп предлагал предпринять действия, которые могли войти в противоречие с законом. Тем не менее Тиллерсон решил умолчать о конкретных подробностях. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис только что опубликовал свою книгу, но он также отказывается отвечать на вопросы, связанные с его пребыванием в администрации Трампа или любыми потенциальными рисками для национальной безопасности США, с которым могла быть связана деятельность президента, помимо тех, на которые он намекнул в своём письме, содержащем прощение об отставке. Эти государственные служащие больше не могут просто молчать.

Помимо Тиллерсона и Мэттиса к числу государственных служащих, которые также могли бы дать показания, относятся бывший директор национальной разведки Дэниел Коутс, бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, бывший глава администрации Белого дома и бывший министр внутренней безопасности Джон Ф. Келли, бывший министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Принимая во внимание детали, указанные в докладе бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, и те обстоятельства, о которых стало известно в последнее время, бывшие члены администрации Трампа обязаны дать показания относительно того, являлись ли они свидетелями злоупотребления властью или коррупции со стороны президента США. Им следовало бы сделать это без каких-либо просьб или принуждения к даче показаний. Их молчание, вполне возможно, способствовало соответствующему поведению Трампа.

Роберт Мюллер

Нельзя отрицать то, что Трамп использует нетрадиционный подход. Его заявления в Twitter, митинги, увольнение членов администрации и назначение новых кандидатов на высокопоставленные должности — всё это выходит за нормальные рамки. Важнейший вопрос сейчас заключается в том, насколько стабильным является президент, злоупотребил ли он властью и поставил ли он личные интересы выше национальных интересов США?

Те, кто ранее занимал должности в администрации Трампа, теперь публикуют свои книги или работают над их написанием. Всё это лишь дополнительно усугубляет их отказ отвечать на вопросы, связанные с нынешним обитателем Белого дома. Они несут ответственность перед американским народом, учитывая их непосредственное взаимодействие с Трампом. Они занимали должности, которые предоставляли им отличную возможность для того, чтобы судить о способностях президента выполнять возложенные на него обязанности. Они должны дать показания, чтобы подтвердить худшие подозрения в отношении президента или опровергнуть их.

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Никто из бывших чиновников администрации, возможно, за исключением Болтона, так и не высказался относительно своего опыта работы с президентом. Однако они могли бы пролить свет на то, способен ли президент выполнять свои обязанности, согласно 25-й поправке к конституции США. Конгресс должен призвать всех бывших чиновников администрации Трампа дать показания. Избиратели имеют право услышать показания тех, кто наиболее тесно сотрудничал с Трампом, чтобы выяснить, может ли Трамп иметь доступ к ядерным кодам и другой секретной информации.

Василий Верещагин. Допрос перебежчика. 1901

Бывшим чиновникам стоит задать ряд простых вопросов. Например, была ли у них причина думать о том, что президент не соответствует занимаемой должности? Известны ли им случаи, когда президент США решил поставить свои личные интересы выше национальных? Ответы на эти вопросы под присягой позволят прояснить ситуацию вокруг процедуры импичмента.