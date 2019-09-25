Обсуждать телефонный разговор Трампа с Зеленским, приведшим беднягу-Трампа к кануну импичмента, становится уже банальным. Тем более, что бедняга-Трамп, похоже, совсем от этого не страдает. Пока он вовсю пользуется этой угрозой как моментом, освобождая себе руки и поле для маневра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прическа Трампа

Напомню, 25 сентября американский Конгресс инициировал процедуру импичмента Трампа по «жалобе» анонимного информатора о предполагаемом давлении на политического конкурента через расследование на Украине. Депутаты от Демократической партии полагают, что администрация США предлагала Киеву возбудить уголовное дело против Хантера Байдена в обмен на визит Зеленского в Белый дом и военную помощь на $400 миллионов

И вот, 5 мая администрация Трампа заявила, что не будет сотрудничать с Конгрессом, пока тот не проведёт голосование по запуску процедуры импичмента. А действительно: зачем? Финансовый год там начался 1 октября, значит, «бюджетных ловушек» со стороны демократического большинства в палате представителей Конгресса правящие республиканцы могут не опасаться.

Одновременно Трамп принял решение о существенном сокращении штата Совета национальной безопасности. И как тут не вспомнить, что «жалобщик» на Трампа, по официальной версии, был «внедрен» (пресса сейчас постоянно использует глагол «detail», «назначать в наряд») в СНБ из Центрального разведывательного управления. И вообще, нынешнее поколение сотрудников СНБ (около 310-ти человек), по мнению TIME, «выросло при бывшем президенте Бараке Обаме».

Ну, и как финальный «мазок мастера» — Трамп вообще отказался от признания своей инициативы в летнем разговоре с украинским президентом Зеленским, назначив крайним министра энергетики Рика Перри, который «уговорил» его пойти на это. Причем просьба министра «касалась завода по сжижению природного газа». Пэрри, конечно, «свой», республиканец, но, с другой стороны, он был Трампу конкурентом: кандидатом на президентский праймериз 2016 года. В общем, все настолько удачно, что убеждаюсь в обоснованности своего же предположения: сентябрьская «жалоба» в Конгресс была инициирована самим Дональдом Трампом.

Gage Skidmore Рик Перри

Итак: импичмента Дональд Фредович не боится, да и чего бояться при республиканском большинстве в Сенате, где для решения необходимо к тому же две трети голосов. Это раз! В пылу правдоискательских метаний демократов, стартовавших по некому «анонимному звонку», Трамп укрепляет позиции именно СВОЕЙ властной вертикали. Это два!

И третье! Основной конкурент Трампа, Джо Байден, как и сын его, Хантер-охотник, волей-неволей вытащены в фокус публичного внимания с их «украинскими шуточками»: кадровым шантажом, осуществляемым папой, и заработками, получаемыми сыном. И когда-нибудь даже американская пресса поймет, что это и есть «коррупция»: конвертация политической власти в денежные знаки. И ведь это еще не конец.

На просторах интернета я нарыл чудесную карикатуру: за перепуганным Байденом на единороге, управляемом Путиным (топлесс), несется Трамп (топлесс), командуя «Атакуем Джо Байдена» своей своре — украинцу Владимиру Зеленскому (костюм клоуна) и китайцу Си Цзиньпину (костюм от «Армани»). А сзади, под хвостом единорога, стоит детски-наивный Ким Чен Ын, с дубинкой на плече и наивным вопросом: «Можно я тоже ударю, Донни?».

В принципе — все правильно. Кроме Кима. Это он сейчас уже бежит за Байденом с явным желанием перетянуть того дубинкой по спине и ниже. Не далее как в конце мая Корейское центральное новостное агентство (KCNA) назвало Байдена «снобом, лишенным элементарных человеческих качеств», а его заявления — «софизмами слабоумного человека».

Archives.gov Джо Байден в Китае

А вот Китай невозмутимо стоит в сторонке и никого не собирается спрашивать. Он и так прекрасно знает, какие прекрасные козыри хранятся в его рукаве. Китай помнит, что в декабре 2013 года Байден-старший в качестве действующего вице-президента совершал визит в Китай. А менее чем за две недели до этого хедж-фонд Rosemont Seneca Partners Байдена-младшего, объединив усилия с китайскими частными инвесторами, договорились о создании фонда под названием BHR Partners, который, по японским данным, занимался «управлением, с инвестициями в размере 1 миллиарда долларов США (приблизительно 110 миллиардов иен в текущей конвертации валюты) от Банка Китая. Позже он был увеличен до 1,5 млрд долларов (около 165 млрд иен)». Эти деньги, по мнению Трампа, Хантер Байден «увел из Китая».

На веб-сайте самой BHR говорится, что это «трансграничное инвестиционное подразделение одобренной государством китайской частной инвестиционной компании, которое поддерживается некоторыми крупнейшими финансовыми институтами Китая, включая Банк Китая». То есть решать, уведены ли эти деньги или законопослушно выведены из страны с благословения государства Китай, будет само государство Китай, в зависимости от обстоятельств, которыми государство будет в этот момент руководствоваться. Ну, и стоит ли Пекину наживать одышку и, как киевские клоуны, гоняться за стариной Джо и его сыном-охотником? Он прекрасно знает, что можно никуда не двигаться — сами прибегут?

А двигаться придется Владимиру Зеленскому, который волей-неволей стал лидером этой охоты. И как бы изящно он не изворачивался от «Байден-вопроса» при телефонных и личных контактах с американским президентом (действительно, изящно), именно с его именем будет связываться фиаско ряда антитрамповских глобалистических проектов и вполне возможное фиаско демократов на будущих президентских выборах в США.

Для Украины это беда. Потому что в глазах европейской политической публики Владимир Зеленский становится «политическим токсином», контакт с которым ничего хорошего не сулит. А вот чего-чего стране не хватает — так это внешней (экзогенной) интоксикации. Как будто эндогенной, внутренней, многострадальной «нэньке» мало.