Фёдор Пашин, 30 сентября 2019, 18:23 — REGNUM Во все времена Россия с честью выходила из трудных положений, если опиралась на сильную государственность, которая базировалась на уникальных качествах «глубинного» русско-славянского народа — терпении, силе воли, жертвенности, а также авторитарном жестком правлении и военной мощи армии и флота, считает Фёдор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии, интервью с которым ИА REGNUM предлагает ниже.

Боевая готовность
Боевая готовность
Kremlin.ru

ИА REGNUM: Можно ли сказать, что в двадцатом веке Россия повторяла свою историческую миссию, выработанную в ходе исторических испытаний в прежние века?

— Судите сами. Первая мировая война (1914−18 гг.) привела к Великой Октябрьской революции в России в 1917 г., в результате которой была уничтожена государственность Российской империи, страна была ввергнута в гражданскую кровавую бойню, хаос и разруху. Великая отечественная война (1941 г.) начались через 24 года со времени свершения коммунистической революции, едва начались подъем и возрождение страны.

После Великой победы советского народа над фашизмом (1945 г.) люди толком не успели отойти от нелегких испытаний и выживания во времена восстановления разрушенного народного хозяйства, поднятия целины и БАМа, пожить в уверенности в завтрашнем дне, как спустя 46 лет после войны грянула либерально-демократическая революция (1991 г.).

Она привела к развалу СССР, межнациональным конфликтам и социальным потрясениям, антинародным грабительским псевдореформам, хаосу и развалу, глубокому кризису государственности в России. Не успела Россия подняться с колен, а на планете Земля вновь запахло войной, Третьей мировой, мир вступил в угрожаемый период развития. Войны Россию не минуют. Она вновь оказалась на передовой глобальной войны неслучайно, это геоисторическая предопределенность одной седьмой части суши.

Бёклин Арнольд. Война (фрагмент). 1897
Бёклин Арнольд. Война (фрагмент). 1897

ИА REGNUM: Справедливо ли проводить исторические параллели между разными временами в развитии страны и мира?

Несмотря на то, что мир и Россия претерпели кардинальные преобразовательные и другие изменения, сегодня все более очевидно, что мир вступил в угрожаемый период своего развития, а Россия вновь оказалась на передовой глобального столкновения интересов мировых держав.

Стремительно нарастают межгосударственные противоречия и кризисные явления, растет число вооруженных конфликтов и социальных потрясений. В прессе с подачи западных геостратегов уже появились прогнозы по количеству потерь в войне с ограниченным применением оружием массового поражения, речь идет о десятках миллионов убитыми и ранеными в «горячих точках» отдельных регионов мира.

ИА REGNUM: Если Запад так силен, как уверяют нас либералы всех мастей, то почему он так нервничает?

— «Сильные мира сего» всеми средствами своего разветвленного по миру «глубинного государства» пытаются сохранить свое мировое господство, без чего они не мыслят будущее планеты Земля. С помощью гибридных войн, в том числе целенаправленных подрывных действий в сфере политики и права, торговли, энергетики, дипломатии, культуры (медиа, кино, спорт, искусство, музыка и др.), они стремятся обуздать непокорные режимы, в числе которых оказалась современная Россия.

Ситуация в мире усугубляется тем, что рост народонаселения и, как следствие, потребления ведет к обострению борьбы за ресурсы и рынки, «жизнь под солнцем». На наших глазах деградирует среда обитания, нарастают природно-климатические катаклизмы в мире, которые, наряду с техногенными бедствиями, угрожают мировой и региональной стабильности.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833
Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833

Немалую опасность для устойчивости стран мира приобретают массовые миграции в США, Европу, Россию. Они способны подорвать стабильность, территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность стран и народов.

ИА REGNUM: Какие силы способны защитить Россию в нынешний период повышенной мировой геополитической турбулентности и какие силы в руководстве страны конкретно бросили вызов западной гегемонии?

— Особое раздражение «мировой финансово-культурной мафии» вызывает фигура российского президента, которая вольно или невольно концентрирует на себе протест ряда стран, бросивших вызов мировому господству Запада, взяв курс на суверенное развитие государств.

Речь идет о Китае, Иране, Венесуэле и других странах. Несмотря на беспрецедентную демонизацию его в глазах международной общественности, глава России успешно конкурирует во внешних сношениях с некомпетентными, уязвимыми и зависимыми марионетками и ставленниками «мировой закулисы» во главе ведущих стран мира.

Сегодня российский президент в силу самых различных обстоятельства, в том числе умелого геополитического и внутриполитического маневрирования, немалой поддержки и долготерпения, возможно, божественных провидения и помощи «сверху», невольно стал фактором мирового влияния, с которым даже «сильные мира сего» вынуждены считаться.

Между тем у россиян к нему накопилось немало справедливых претензий и требований, сильны разочарования в связи с неоправдавшимися на него надеждами, прежде всего, во внутренней политике.

Владимир Путин
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако коллективный Запад предъявляет к Кремлю еще более серьезный счет за стремление укреплять государство и армию, противостоять гибридной агрессии и вмешательству в дела государства и народа извне, давлению и шантажу, санкциям, обеспечивать энергетическую и социокультурную безопасность, учитывать национальные интересы во внутренней и внешней политике и тому подобное.

ИА REGNUM: Насколько сегодня по сравнению с прошлым устойчива российская государственность, сильна обороноспособность страны и, главное, каков уровень готовности народа отстоять страну?

— В 1941 г. в своем подавляющем большинстве русско-славянский глубинный суперэтнос и многие другие коренные народы страны, несмотря на все справедливые недовольства, ненависть и злобу к антирусской советской власти, пошли на кровавую войну и победили, отстояв Родину и будущее своих детей, а заодно вынужденно сохранили коммунистическое правление страны.

С приходом во власть представителей глубинного народа, заслуживших это право пролитой кровью на фронтах Второй мировой войны, коммунистическая власть стала трансформироваться в советскую, более справедливую систему, хотя русофобская природа режима так и не была изжита.

Поэтому уже в наши дни, неслучайно, период с конца 60-х по середину 80-х, в отличие от кровавых довоенных лет, с подачи нынешних поколений советских людей вспоминается и воспринимается по-доброму. Считается даже, что, по сравнению с лихими ельцинскими временами, тогда люди успели пожить при коммунизме.

Борис Ефимов. Жить стало лучше, жить стало веселее!
Борис Ефимов. Жить стало лучше, жить стало веселее!

Именно поэтому была развязана «холодная война» против СССР и русофобские внешние и внутренние силы пошли на разгром СССР, опасаясь дальнейшего укрепления советской власти, усиления роли русско-славянского народа в делах государства и общества.

И сегодня в который раз глобальный русофобский заговор призван сдержать и остановить возрождение России, не допустить дальнейшего укрепления государственности, национальной безопасности, обороноспособности, территориальной целостности, суверенитета страны.

ИА REGNUM: Какой главный инструмент Запада в борьбе с влиянием Росси в мире?

— Как и прежде, главным идеологическим инструментом борьбы избрана русофобия, так как враги России хорошо понимают, что самым последним оплотом многонационального государства остается русско-славянский народ.

Поэтому на поток поставлены русофобские провокации, идет натравливание других народов на представителей глубинного народа в самой России и за рубежом, предпринимаются попытки «разыграть русскую карту» в интересах борьбы с Кремлем.

Задача состоит в том, чтобы на фоне внешней гибридной агрессии против РФ с опорой на агентуру влияния внутри страны разорвать органическую связь между главой государства и народом, верховным главнокомандующим и армией, разжечь противоречия в ближайшем окружении президента, антинародными действиями и решениями спровоцировать саботаж Кремля, массовые недовольства и протесты.

Вклад
Вклад
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Люди, сигнализируя Кремлю, посылают прямой запрос на жесткое правление, но в интересах большинства, а не продажного меньшинства — нынешней российской псевдоэлиты. Кремль вернет себе доверие, авторитет и поддержку, если заставит всех жить по справедливости — единым законам для всех, невзирая на все богатства, должности и степени влияния на власть, национальную и религиозную принадлежность, социальные привилегии и тому подобное.

ИА REGNUM: А готов ли сам народ жить по справедливости?

— Если говорить о готовности народа, то нельзя не признать того факта, что в количественном и качественном измерении представители «глобального» суперэтноса и других коренных народов сильно поизмельчали.

Сегодня уже ничего не осталось от прежних многолюдных русско-славянских деревень, где от целомудренных женщин рожали и работали многодетные семьи, так как от целомудренных женщин рождалось, как правило, здоровое и работящее потомство, а простые русские мужики всегда были готовы безмолвно постоять за Отечество.

В наши дни, если завтра война, будет совсем не просто поднять страну и заставить людей, как в 1941 году, жертвовать собой, так как непонятно за что — за олигархов и их капиталы? За их детей, потерявших всякий стыд? За потерявших связь с народом чиновников?

Тем не менее понимание того, что сегодня глава государства, который, с одной стороны, фактически остается последней опорой и надеждой масс, а с другой — не имеет перспектив без народной поддержки, оказался в одной лодке с «глубинным народом».

Армия в ее нынешнем боеготовом состоянии и достаточно развитый ОПК — это существенная и надежная опора для государства, так как они укомплектованы преимущественно представителями «глубинного народа» и других автохтонных этносов.

Вооруженные силы России
Вооруженные силы России
Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Каким образом нынешняя демография влияет на состояние российского общества, его готовность успешно преодолевать кризисные явления, действовать в условиях войны?

— История мировых империй убедительно свидетельствует о том, что многонациональные и поликонфессиональные государства сохраняют перспективы развития, если однородное стержнеобразующее демографическое большинство составляет не менее 66,6% от общей численности народонаселения.

Заметное снижение этого показателя явилось одной из главных причин деградации и падения таких великих империй, как Арабский халифат, Хазарский каганат, Римская империя, Византия, Османская империя, Великобритания, Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Российская империя, СССР и др.

Сегодня перед этой проблемой стоят США, где заметно сокращается число англосаксов и других выходцев из Европы. Кстати, современная Украина, по сути, как и Грузия и т.п., являющаяся мини-империей, также сегодня испытывает сильные демографические деформации и разломы, которые неизбежно приведут к разрушению ее государственности по метафизическим законам.

По официальным данным, в России русско-славянское однородное большинство составляет около 80%, однако в действительности этот показатель не соответствует действительности и балансирует на уровне 65−70%, что сохраняет перспективы сохранения демографической стабильности, а значит, в обозримом будущем, способности обеспечивать суверенитет и территориальную целостность страны.

Однако никто не учитывает того обстоятельства, что в современной России, по данным СМИ, ежегодно находится до 20 миллионов легальных и нелегальных мигрантов, которые не стремятся ассимилироваться, стараются селиться компактно, живут в стране по своим традициям и законам. Одному аллаху только известно, сколько, где и в каком качестве мигрантов сегодня распространилось по просторам России.

Мигранты
Мигранты
Иван Шилов © ИА REGNUM

С учетом этой беспрецедентной цифры, а Россия занимает фактически второе место в мире по уровню миграционного нашествия, уровень демографической стабильности, которую обеспечивают количественные и качественные показатели «глубинного народа», падает, по официальным данным, уже до 65−68%, а по другой информации — 60%.

С метафизической точки зрения подобная демографическая ситуация уже становится угрожающей, а государство может вступить в полосу нестабильности. Германская стратегия в предвоенный период исходила из того, СССР — это «колосс на глиняных ногах», имея в виду, что коммунистический режим и многонациональный советский народ, в котором роль русского населения была фактически сведена к минимуму, будут повержены в кратчайшие сроки силами вермахта и его союзниками.

И сегодня звучит предвоенный набат добить Россию, которая развалится, как карточный дом, из своей многонациональной и поликонфессиональной противоречивости, социальной раздробленности, продажности политических элит, а главное, вследствие ухудшения состояния русско-славянского народа. Как раз из такого рода оценок вытекает неприкрытая русофобия гибридной агрессии против России.

Продолжение следует…