30 сентября 2019 | Время чтения 10 мин

Во все времена Россия с честью выходила из трудных положений, если опиралась на сильную государственность, которая базировалась на уникальных качествах «глубинного» русско-славянского народа — терпении, силе воли, жертвенности, а также авторитарном жестком правлении и военной мощи армии и флота

Фёдор Пашин, , 18:23 — REGNUM Во все времена Россия с честью выходила из трудных положений, если опиралась на сильную государственность, которая базировалась на уникальных качествах «глубинного» русско-славянского народа — терпении, силе воли, жертвенности, а также авторитарном жестком правлении и военной мощи армии и флота, считает Фёдор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии, интервью с которым ИА REGNUM предлагает ниже.

Боевая готовность Kremlin.ru

ИА REGNUM: Можно ли сказать, что в двадцатом веке Россия повторяла свою историческую миссию, выработанную в ходе исторических испытаний в прежние века?

— Судите сами. Первая мировая война (1914−18 гг.) привела к Великой Октябрьской революции в России в 1917 г., в результате которой была уничтожена государственность Российской империи, страна была ввергнута в гражданскую кровавую бойню, хаос и разруху. Великая отечественная война (1941 г.) начались через 24 года со времени свершения коммунистической революции, едва начались подъем и возрождение страны.

После Великой победы советского народа над фашизмом (1945 г.) люди толком не успели отойти от нелегких испытаний и выживания во времена восстановления разрушенного народного хозяйства, поднятия целины и БАМа, пожить в уверенности в завтрашнем дне, как спустя 46 лет после войны грянула либерально-демократическая революция (1991 г.).

Она привела к развалу СССР, межнациональным конфликтам и социальным потрясениям, антинародным грабительским псевдореформам, хаосу и развалу, глубокому кризису государственности в России. Не успела Россия подняться с колен, а на планете Земля вновь запахло войной, Третьей мировой, мир вступил в угрожаемый период развития. Войны Россию не минуют. Она вновь оказалась на передовой глобальной войны неслучайно, это геоисторическая предопределенность одной седьмой части суши.

Бёклин Арнольд. Война (фрагмент). 1897

ИА REGNUM: Справедливо ли проводить исторические параллели между разными временами в развитии страны и мира?

Несмотря на то, что мир и Россия претерпели кардинальные преобразовательные и другие изменения, сегодня все более очевидно, что мир вступил в угрожаемый период своего развития, а Россия вновь оказалась на передовой глобального столкновения интересов мировых держав.

Стремительно нарастают межгосударственные противоречия и кризисные явления, растет число вооруженных конфликтов и социальных потрясений. В прессе с подачи западных геостратегов уже появились прогнозы по количеству потерь в войне с ограниченным применением оружием массового поражения, речь идет о десятках миллионов убитыми и ранеными в «горячих точках» отдельных регионов мира.

ИА REGNUM: Если Запад так силен, как уверяют нас либералы всех мастей, то почему он так нервничает?

— «Сильные мира сего» всеми средствами своего разветвленного по миру «глубинного государства» пытаются сохранить свое мировое господство, без чего они не мыслят будущее планеты Земля. С помощью гибридных войн, в том числе целенаправленных подрывных действий в сфере политики и права, торговли, энергетики, дипломатии, культуры (медиа, кино, спорт, искусство, музыка и др.), они стремятся обуздать непокорные режимы, в числе которых оказалась современная Россия.

Ситуация в мире усугубляется тем, что рост народонаселения и, как следствие, потребления ведет к обострению борьбы за ресурсы и рынки, «жизнь под солнцем». На наших глазах деградирует среда обитания, нарастают природно-климатические катаклизмы в мире, которые, наряду с техногенными бедствиями, угрожают мировой и региональной стабильности.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833

Немалую опасность для устойчивости стран мира приобретают массовые миграции в США, Европу, Россию. Они способны подорвать стабильность, территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность стран и народов.

ИА REGNUM: Какие силы способны защитить Россию в нынешний период повышенной мировой геополитической турбулентности и какие силы в руководстве страны конкретно бросили вызов западной гегемонии?

— Особое раздражение «мировой финансово-культурной мафии» вызывает фигура российского президента, которая вольно или невольно концентрирует на себе протест ряда стран, бросивших вызов мировому господству Запада, взяв курс на суверенное развитие государств.

Речь идет о Китае, Иране, Венесуэле и других странах. Несмотря на беспрецедентную демонизацию его в глазах международной общественности, глава России успешно конкурирует во внешних сношениях с некомпетентными, уязвимыми и зависимыми марионетками и ставленниками «мировой закулисы» во главе ведущих стран мира.

Сегодня российский президент в силу самых различных обстоятельства, в том числе умелого геополитического и внутриполитического маневрирования, немалой поддержки и долготерпения, возможно, божественных провидения и помощи «сверху», невольно стал фактором мирового влияния, с которым даже «сильные мира сего» вынуждены считаться.

Между тем у россиян к нему накопилось немало справедливых претензий и требований, сильны разочарования в связи с неоправдавшимися на него надеждами, прежде всего, во внутренней политике.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако коллективный Запад предъявляет к Кремлю еще более серьезный счет за стремление укреплять государство и армию, противостоять гибридной агрессии и вмешательству в дела государства и народа извне, давлению и шантажу, санкциям, обеспечивать энергетическую и социокультурную безопасность, учитывать национальные интересы во внутренней и внешней политике и тому подобное.

ИА REGNUM: Насколько сегодня по сравнению с прошлым устойчива российская государственность, сильна обороноспособность страны и, главное, каков уровень готовности народа отстоять страну?

— В 1941 г. в своем подавляющем большинстве русско-славянский глубинный суперэтнос и многие другие коренные народы страны, несмотря на все справедливые недовольства, ненависть и злобу к антирусской советской власти, пошли на кровавую войну и победили, отстояв Родину и будущее своих детей, а заодно вынужденно сохранили коммунистическое правление страны.

С приходом во власть представителей глубинного народа, заслуживших это право пролитой кровью на фронтах Второй мировой войны, коммунистическая власть стала трансформироваться в советскую, более справедливую систему, хотя русофобская природа режима так и не была изжита.

Поэтому уже в наши дни, неслучайно, период с конца 60-х по середину 80-х, в отличие от кровавых довоенных лет, с подачи нынешних поколений советских людей вспоминается и воспринимается по-доброму. Считается даже, что, по сравнению с лихими ельцинскими временами, тогда люди успели пожить при коммунизме.

Борис Ефимов. Жить стало лучше, жить стало веселее!

Именно поэтому была развязана «холодная война» против СССР и русофобские внешние и внутренние силы пошли на разгром СССР, опасаясь дальнейшего укрепления советской власти, усиления роли русско-славянского народа в делах государства и общества.

И сегодня в который раз глобальный русофобский заговор призван сдержать и остановить возрождение России, не допустить дальнейшего укрепления государственности, национальной безопасности, обороноспособности, территориальной целостности, суверенитета страны.

ИА REGNUM: Какой главный инструмент Запада в борьбе с влиянием Росси в мире?

— Как и прежде, главным идеологическим инструментом борьбы избрана русофобия, так как враги России хорошо понимают, что самым последним оплотом многонационального государства остается русско-славянский народ.

Поэтому на поток поставлены русофобские провокации, идет натравливание других народов на представителей глубинного народа в самой России и за рубежом, предпринимаются попытки «разыграть русскую карту» в интересах борьбы с Кремлем.

Задача состоит в том, чтобы на фоне внешней гибридной агрессии против РФ с опорой на агентуру влияния внутри страны разорвать органическую связь между главой государства и народом, верховным главнокомандующим и армией, разжечь противоречия в ближайшем окружении президента, антинародными действиями и решениями спровоцировать саботаж Кремля, массовые недовольства и протесты.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Люди, сигнализируя Кремлю, посылают прямой запрос на жесткое правление, но в интересах большинства, а не продажного меньшинства — нынешней российской псевдоэлиты. Кремль вернет себе доверие, авторитет и поддержку, если заставит всех жить по справедливости — единым законам для всех, невзирая на все богатства, должности и степени влияния на власть, национальную и религиозную принадлежность, социальные привилегии и тому подобное.

ИА REGNUM: А готов ли сам народ жить по справедливости?

— Если говорить о готовности народа, то нельзя не признать того факта, что в количественном и качественном измерении представители «глобального» суперэтноса и других коренных народов сильно поизмельчали.

Сегодня уже ничего не осталось от прежних многолюдных русско-славянских деревень, где от целомудренных женщин рожали и работали многодетные семьи, так как от целомудренных женщин рождалось, как правило, здоровое и работящее потомство, а простые русские мужики всегда были готовы безмолвно постоять за Отечество.

В наши дни, если завтра война, будет совсем не просто поднять страну и заставить людей, как в 1941 году, жертвовать собой, так как непонятно за что — за олигархов и их капиталы? За их детей, потерявших всякий стыд? За потерявших связь с народом чиновников?

Тем не менее понимание того, что сегодня глава государства, который, с одной стороны, фактически остается последней опорой и надеждой масс, а с другой — не имеет перспектив без народной поддержки, оказался в одной лодке с «глубинным народом».

Армия в ее нынешнем боеготовом состоянии и достаточно развитый ОПК — это существенная и надежная опора для государства, так как они укомплектованы преимущественно представителями «глубинного народа» и других автохтонных этносов.

Вооруженные силы России Дарья Антонова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Каким образом нынешняя демография влияет на состояние российского общества, его готовность успешно преодолевать кризисные явления, действовать в условиях войны?

— История мировых империй убедительно свидетельствует о том, что многонациональные и поликонфессиональные государства сохраняют перспективы развития, если однородное стержнеобразующее демографическое большинство составляет не менее 66,6% от общей численности народонаселения.

Заметное снижение этого показателя явилось одной из главных причин деградации и падения таких великих империй, как Арабский халифат, Хазарский каганат, Римская империя, Византия, Османская империя, Великобритания, Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Российская империя, СССР и др.

Сегодня перед этой проблемой стоят США, где заметно сокращается число англосаксов и других выходцев из Европы. Кстати, современная Украина, по сути, как и Грузия и т.п., являющаяся мини-империей, также сегодня испытывает сильные демографические деформации и разломы, которые неизбежно приведут к разрушению ее государственности по метафизическим законам.

По официальным данным, в России русско-славянское однородное большинство составляет около 80%, однако в действительности этот показатель не соответствует действительности и балансирует на уровне 65−70%, что сохраняет перспективы сохранения демографической стабильности, а значит, в обозримом будущем, способности обеспечивать суверенитет и территориальную целостность страны.

Однако никто не учитывает того обстоятельства, что в современной России, по данным СМИ, ежегодно находится до 20 миллионов легальных и нелегальных мигрантов, которые не стремятся ассимилироваться, стараются селиться компактно, живут в стране по своим традициям и законам. Одному аллаху только известно, сколько, где и в каком качестве мигрантов сегодня распространилось по просторам России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

С учетом этой беспрецедентной цифры, а Россия занимает фактически второе место в мире по уровню миграционного нашествия, уровень демографической стабильности, которую обеспечивают количественные и качественные показатели «глубинного народа», падает, по официальным данным, уже до 65−68%, а по другой информации — 60%.

С метафизической точки зрения подобная демографическая ситуация уже становится угрожающей, а государство может вступить в полосу нестабильности. Германская стратегия в предвоенный период исходила из того, СССР — это «колосс на глиняных ногах», имея в виду, что коммунистический режим и многонациональный советский народ, в котором роль русского населения была фактически сведена к минимуму, будут повержены в кратчайшие сроки силами вермахта и его союзниками.

И сегодня звучит предвоенный набат добить Россию, которая развалится, как карточный дом, из своей многонациональной и поликонфессиональной противоречивости, социальной раздробленности, продажности политических элит, а главное, вследствие ухудшения состояния русско-славянского народа. Как раз из такого рода оценок вытекает неприкрытая русофобия гибридной агрессии против России.

Продолжение следует…