Конфликтная ситуация с родным языком, о которой мы рассказывали в материале «В Татарии вспомнили о языке: конфликт разрастается», получила своё продолжение. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Напомним, после того, как на основании поручений Владимира Путина прошла масштабная прокурорская проверка, выявившая в школах Татарии случаи занижения часов на русский язык, принуждения к изучению татарского языка, в республике вместо ранее обязательного татарского появилось сразу два новых предмета — «родная литература» и «родной язык». К привычной многим «Родной речи», что заменяла русский язык в первых классах, они не имеют отношения. Речь идёт об отдельном, новом и обязательном предмете. С подачи Татарии он появился с этого года и в других регионах.

Ещё в 2018 году в республике свыше 100 тыс. родителей выбрали родным для своих детей русский язык. Казалось бы, конфликт исчерпан, но нет. Помимо того, что нормальной программы преподавания и учебников по этим предметам нет до сих пор, градус конфликта повышает и то, что теперь класс стали делить: на тех, кто идёт на «родной татарский», и тех, кто на «родной русский», и некоторые учителя, администрации школ давят на родителей, чтобы выбор был сделан в пользу первого. В «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ» продолжают стекаться жалобы от родителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школьном классе

Читайте также: В Татарии собирают факты о принуждении к изучению татарского языка в школах

Читайте также: Татарский язык только добровольно: прокурор поставил точку в споре

История первая

Для того, чтобы определиться, какой родной язык будет изучать ребёнок, родители в начале учебного года пишут соответствующее заявление.

История случилась в одной из школ посёлка Камские Поляны Нижнекамского района Татарии. Ученик одного из восьмых классов выбрал в качестве родного русский язык, но после этого ему предложили перевестись в другой класс в своей параллели. В качестве аргумента администрация школа заявила, что в классе он единственный выбрал «родной русский язык», а отдельно для него сделать группу нет возможности.

Менять привычное окружение мальчик не захотел, родители встали на сторону сына и пожаловались прокурору. Надзорное ведомство провело проверку, которая показала, что возможность для преподавания родного русского языка, несмотря на заверения администрации школы в обратном, есть, но «не реализуется». Прокурор Нижнекамска внёс директору школы представление об устранении нарушений требования законодательства об образовании в РФ. Помимо этого, замдиректора по учебной работе была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

История вторая

Мама ученика 7-го класса Елена П. в родительском сообществе написала, что на школьном собрании, после её вопроса о татарском языке и родном русском, учительница сказала, что в их «школе в 10-й не берут, если не изучали татарский». Елена удивилась этому и возмутилась. Насколько заявленное — фантазия педагога, а насколько правда, судить сложно, но факт есть факт — зачисление в 10-й класс в школах Татарии является многолетней проблемой и ежегодно выливается в конфликт администраций школ и родителей.

Вопросу поступления в 10-е классы в ежегодном послании Госсовету, озвученному 25 сентября 2019 года, даже уделил внимание Рустам Минниханов, отметив, что «некоторые школы пытаются ограничивать возможность продолжения обучения в 10-м — 11-м классах»:

"В реальности это — стремление повысить свой рейтинг за счет исключения учащихся с невысокими оценками. Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование».

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

Суть проблемы в том, что ежегодно в некоторых школах создают искусственные барьеры для девятиклассников, не зачисляя их в 10-е классы. Борьба за рейтинги привела к тому, что к концу обучения детей в 9-м классе некоторые родители готовятся, как к войне. Простор фантазии директоров школ богат — от проходных баллов до конкурсов аттестатов. Минобрнауки РФ ограничивается памятками и напоминаниями, что не приём допустим только при отсутствии мест, а в остальном — это административное нарушение. Но, увы, подобное не действует. Проблема существует как минимум уже три года и не решается.

Читайте также: В 10-й класс через прокуратуру: в школах Казани заранее готовятся «воевать»

История третья

О ситуации ещё в одной школе рассказал на условиях анонимности один из родителей:

«У нас в школе ввели русский родной язык, но забрали третий час физической культуры на его изучение в каждом из классов. Законно ли это?»

Подобное, к сожалению, правда и характерно не только для Татарии. Родной язык как школьный предмет в 2019 году появился и в школах других регионов. К примеру, в Алтайском крае. И тут не обошлось без конфликтов. О том, что в расписании появится новый предмет, стало известно в мае 2019 года. В комментариях «Комсомольской правде» директор гимназии № 40 Барнаула Александр Овсиевский в августе отмечал, что для выделения часов для этого предмета «забрали час от математики», добавив, что основная проблема — отсутствие учебников. Где-то выкручиваются так же — отрезают часть времени от других предметов, проводя в рамках одного урока, а где-то вводят отдельной строкой в расписании.

Родители возмущены, ведь нагрузка на детей и так высока, многие школы работают по шесть дней в неделю:

«Детей и так перегружают сверх меры, а тут ещё нацязык и второй иностранный. Хоть бы родителей кто спросил, учителей! Перестаньте устраивать эксперименты с детьми и учителями!», «Хватит лихорадить наше образование!», «А если в школе 40 национальностей, то введут 40 родных языков? Если хотите знать родной язык, то изучайте его в семье в первую очередь», «Этот предмет нужно вводить факультативом, для желающих. Зачем издеваться над детьми, и так загруженными сверх меры?»

Эти три истории повторяются по разным школам, меняются лишь некоторые детали. Перегибы на местах провоцируют всё новые конфликты на языковую тему. Одновременно с этим осталась не решённой проблема с учебниками и программами, которую власти, пролоббировавшие введение нового предмета, так и не решили за почти два года.

В родительском сообществе родители уже обсуждают, куда бы они могли пожаловаться на отсутствие учебников по родному языку, так как хотят видеть, что именно преподают детям на этих уроках.