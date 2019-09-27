27 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 11:55 — REGNUM Общественность Татарии всколыхнула информация, что регион предлагает включить в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) обязательный предмет «Государственные языки республик РФ». Родители, которые два года назад добились снятия обязательности с предмета, возмущены и недовольны. ИА REGNUM выясняло, что происходит в сфере изучения родных языков в регионе.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, что есть такое предложение от Татарии, в интервью изданию «Вечерняя Казань» заявил экс-председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.

«Да, есть «Родной язык». Его выбирают родители, пишут заявления. А государственный язык республики не должны выбирать родители. Он же не родной, а государственный! И этот его статус закреплен в Конституции республики. Сейчас наши предложения изучаются в минпросе, и председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов держит это на контроле. Посмотрим, какие в итоге примут ФГОС», — цитирует Валеева издание.

Подобные заявления вызвали шок у родителей. В крупных сообществах и соцсетях идут бурные обсуждения, звучат вопросы и к экс-депутату Валееву:

«То есть все вернуть как раньше было???», «В этом году, по оценке Минобра РФ, за парты не сели до 200 тысяч первоклашек. Все они учатся на «семейном» образовании. Местечковые радетели за обучение на татарском языке в итоге добьются того, что в Татарии ВСЕ ученики перейдут на семейную форму обучения. Кем после этого разные бургановы будут командовать в полупустых школах?», «Не мытьем так катаньем! В дверь не пускают, так в окно лезут…», «А других проблем, кроме тех, что с обязаловкой по татарскому языку, у нас нет?», «Если примут, перейдем на семейное образование, прикрепимся к школе, где нет нацязыков», «Разиль Исмагилович! Вы столько лет были депутатом и Вы являетесь представителем творческой татарской интеллигенции. А что Вы лично сделали, чтобы татары хотели изучать свой язык?», «Надоели!».

В группе «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ» после этого также появился текст открытого обращения к Владимиру Путину, в котором один из родителей написал, что проекты новых ФГОС сводят на нет все его поручения по добровольности изучения языков.

«Проекты данных стандартов закрепляют изучение региональных государственных языков в рамках предметной области «родной язык и литература», которая, в свою очередь, является обязательной для изучения. В Татарстане не скрывают того, что новый предмет, в отличие от уже преподаваемого предмета родного языка, не предполагает участия родителей в выборе языка для изучения ребёнком. Подразумевается, что школьники примерно один-два часа в неделю будут изучать языки, которые закреплены в конституциях национальных республик как государственные» — пишет родитель и просит срочно вмешаться, чтобы не допустить принуждения.

К слову, вопросу изучения родных языков внимание уделил и глава Татарии Рустам Минниханов в своём ежегодном послании Госсовету РТ, озвученном 25 сентября 2019 года. Он отметил, что важной задачей «остаётся создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков Республики Татарстан».

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История вопроса

Не лишним будет напомнить, что вопрос обязательного татарского в школах в 2017 году породил множество конфликтов среди тех, кто за обязательность, и тех, кто за добровольность. Два года назад активисты-общественники собрали все факты, связанные с многолетним принуждением к изучению языка, отправив их министру образования России.

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Своего рода чертой в затянувшемся многолетнем языковом конфликте стало заседание Совета по межнациональным отношениям, что прошло в Йошкар-Оле в конце июля 2017 года. На нём Владимир Путин отметил, что русский является государственным и языком межнационального общения, потому заменить его ничем нельзя, и добавил, что языки народов России являются неотъемлемой частью культуры, но «изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», и «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». На этом он акцентировал внимание глав.

После этого совещания надзорным ведомствам были даны поручения. В Татарии по всем школам прошли проверки, которые выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, занижались часы, отведённые на русский язык, практиковалось принуждение к изучению языков. О результатах проверок доложил прокурор РТ Илдус Нафиков в ноябре 2017 года на заседании Госсовета РТ, отметивший, что было почти 3,9 тыс нарушений. Он уточнил, что нарушения устранены и «обеспечена добровольность изучения родных языков», а родителям дали возможность выбирать, какой предмет в статусе родного изучать их детям. В итоге 115 тыс. семей выбрали родным русский язык.

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Прокурор региона в своём выступлении поставил точку в споре о татарском языке в статусе второго государственного, заявив, что это также будет добровольно и в пределах двух часов в неделю. Следующим шагом в регионе стала смена министра образования — Энгеля Фаттахова отправили руководить родным для него Актанышским районом, а на его место поставили депутата с непрофильным образованием Рафиса Бурганова.

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Казалось бы, споры должны прекратиться, краеугольные камни убраны, но нет. Первой проблемой, с которой столкнулись и школы, и родители — на уроках «родного русского языка» сами педагоги не знали, что они должны преподавать. Ведь русский язык как отдельный предмет всегда был в школьном расписании, а тут он же, но с добавлением «родной». На первых порах в школах в эти часы изучали всё, что угодно — от пословиц до риторики и биографий известных людей.

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А что же региональное минобрнауки? Вместо того чтобы решать проблемные вопросы и сгладить углы, найдя оптимальные формы работы, министр через несколько месяцев после вступления в должность оскандалился. Во время ежегодного большого педсовета он, комментируя вопрос языка, заявил, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…» Подобное высказывание стало достоянием гласности, родители возмутились и обратились в прокуратуру. Сам же министр публично заявил, что его не так поняли. Скандал прогремел и затих, оргвыводов сделано не было. Так, слегка пожурили.

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Компромисс

Компромисс по вопросу развития татарского языка предложил первый глава республики Минтимер Шаймиев, который на сегодня является госсоветником РТ. С его подачи был запущен проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Их цель — дать желающим образование на русском, татарском и английском языках. Всего планируется шесть подобных комплексов в городах Татарии, в каждом из которых будут обучать по 2,4 тыс. детей.

Подготовка кадров для этих учреждений уже начата. В текущем году для подготовки билингвальных учителей в Казанский федеральный университет принято 142 студента.