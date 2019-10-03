В течение последних 20 лет внешняя политика США была связана с постоянной ложью и неоправданными убийствами, начиная с бомбардировок Югославии в 1999 году и вторжения в Ирак в 2003 году и заканчивая сменой ливийского режима в 2011 году и той ролью, которую США сыграли в кровавой сирийской войне начиная с 2012 года. Всё это представляет собой непрерывную череду смертельных глупостей, пишет Джеймс Бовард в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Свобода

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По словам автора новой книги «Доверчивая сверхдержава: как США поддерживали фальшивые иностранные демократические движения» Теда Карпентера, иностранные мошенники не раз обманывали вашингтонских политиков, утверждая, что они борются за свободу и демократию. Последняя книга Карпентера посвящена «длительной и удручающей истории поддержки Соединёнными Штатами поддельных борцов за свободу и демократических активистов».

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печенье на Майдане

Книга «Доверчивая сверхдержава» проводит своих читателей через почти 40-летнюю историю продемократического позора, начиная с помощи авторитарному движению за свободу Жонаша Савимби в Анголе до поддержки кровавой Освободительной армии Косово (ОАК) и мошенничества Ахмеда Чалаби. Карпентер рассказывает о том, как правительство США финансировало и поддерживало одно мошенничество за другим. Он также подробно описывает, как Вашингтон вмешивался во внутренние дела Украины и решил поддержать неонацистские группировки, чтобы свергнуть избранное пророссийское правительство.

Например, бывший сенатор Джозеф Либерман заявил, что «борьба за Освободительную армию Косово — это борьба за права человека и американские ценности». Либерман не отказался от своих слов, когда выяснилось, что бывшие лидеры ОАК причастны к похищению тел и продаже человеческих органов. Покойного сенатора Джона Маккейна чуть не «канонизировали» в прошлом году, несмотря на его пристрастие к бомбардировкам иностранных государств. В 2013 году американский журнал Mother Jones составил таблицу из 13 стран, в которые Маккейн хотел вторгнуться либо разбомбить и дестабилизировать.

Принимая во внимание постоянные внешнеполитические катастрофы, может возникнуть вопрос: что это, глупость или предательство, или всё вместе? В книге Карпентера есть отличная глава об иранской группе Моджахедин-э Халк (MЭK). Эта организация возникла в 1960-х годах, её члены стали убивать американцев в 1970-х годах. В последующие десятилетия члены MЭK убили большое количество иранцев. В начале 2012 года в NBC News сообщили, что члены MЭK убили иранских учёных-ядерщиков, добавив, что группировку «финансировали, обучали и вооружали израильские спецслужбы».

Демонстранты МЭК несут флаги «Лев и Солнце»

В тот же самый период в Вашингтоне публично выступили за исключение MЭK из списка террористических организаций. Как отметил Трита Парси в New York Review of Books, члены МЭК арендовали офис в Вашингтоне, организовали сбор средств и предложили американским должностным лицам выступить на своих собраниях. Однако члены МЭК занимались подобной деятельностью вполне открыто на протяжении многих лет, несмотря на то, что их организация находилась в американском правительственном списке террористических организаций.

Федеральное законодательство запрещает отстаивать интересы или получать деньги от террористических организаций. Тем не менее в 2011 году интернет-издание The Huffington Post сообщило о том, что бывшие американские чиновники получают миллионы, отстаивая интересы террористической организации. Похоже, что это сообщение не имело особого значения для бывшего босса ФБР Луиса Фриха, бывшего главы ЦРУ Портера Госса и бывшего министра внутренней безопасности США Томаса Риджа, которые получали по $30 тыс. за короткое выступление на мероприятиях, проводимых в поддержку МЭК.

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Администрация бывшего президента США Барака Обамы исключила МЭК из списка международных террористических организаций в 2012 году, а в администрации президента США Дональда Трампа прозвучало предположение о возможной роли МЭК в управлении Ираном после свержения нынешнего иранского правительства. Апологеты MЭK продолжают изображать эту группировку в качестве борцов за свободу, преданных демократии. Однако в переводе название группировки звучит как «священные воины народа». Тем не менее пока MЭK продолжает служить целям Саудовской Аравии и Израиля, а также своих американских кураторов, в Вашингтоне продолжат делать вид, что иранский народ не ненавидит МЭК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спонсоры террора

Американские эксперты по внешней политике превратились в крупных мошенников, действующих от имени Вашингтона. Они всегда будут противостоять противникам безрассудных вмешательств, таким как Тед Карпентер.