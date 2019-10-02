Александр Белов, 2 октября 2019, 09:15 — REGNUM Несмотря на мрачные новостные заголовки о том, что торговая война приведёт к рецессии в США или экономическому спаду в Китае и других странах Азии, последние статистические данные показывают совершенно иную картину. Экономики США и Китая показали достаточно приличный рост, который в основном соответствует тем прогнозам, которые были озвучены ещё до эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. При этом главной жертвой оказался Европейский союз, пишет Анатоль Калецкий в статье для издания The Project Syndicate.
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Благодаря ежеквартальным пересмотрам экономических прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) можно чётко проследить, насколько неожиданным образом распределился экономический ущерб. Согласно данным, опубликованным в конце июля 2019 года, прогнозируемый рост мировой экономики в 2019 году составит 3,2%. В октябре 2018 года МВФ прогнозировал рост мировой экономики на 3,7%. Однако пересмотр экономических прогнозов в сторону понижения не был связан ни с США, ни с КНР. Ожидается, что китайская экономика вырастет на 6,2%, что полностью соответствует прогнозам, которые опубликовали год назад. Согласно последним прогнозам, рост экономики США составит 2,6%, что на 0,1% больше, чем ожидалось год назад. Прогнозы экономического роста Японии и других азиатских экономик также практически не изменились. Таким образом, получается, что ответственность за глобальный спад практически полностью легла на плечи Европейского союза.
Согласно последним прогнозам МВФ, рост еврозоны в 2019 году составит 1,3%, что на 0,6% ниже прогнозов, озвученных год назад. Рост экономики Германии, как ожидается, составит всего 0,7% по сравнению с прогнозируемыми год назад 1,9%. Если какой-либо регион в ближайшее время и втянет мир в рецессию, то, скорее всего, это будет ЕС, а точнее Германия, а не США, Китай или страны Азии.
Есть три причины, по которым европейская экономика пострадала в 2019 году гораздо больше, чем кто-либо из воюющих сторон в американо-китайском конфликте. Для начала, ЕС чрезвычайно уязвим к негативным последствиям торговой войны, поскольку сильно зависит от торговли. Экспорт составляет 28% ВВП еврозоны, по сравнению с 12% в США и 19% в Китае.
Более того, ЕС практически всегда проводит неверную политику на фоне экономических потрясений. Когда США или КНР сталкиваются с угрозой замедления экономического роста, они обычно отвечают упреждающим и контрциклическим стимулированием спроса. На фоне торговой войны Совет управляющих Федеральной резервной системы США практически моментально изменил курс монетарной политики и начал снижать процентные ставки. Китай расширил денежно-кредитную, фискальную и кредитную политику, чтобы гарантировать, что потребление, строительство жилья и расходы на инфраструктуру компенсируют потерю экспорта и частных инвестиций. В ЕС, напротив, ослабляют спрос: когда экономический рост замедляется, европейские правительства повышают налоги и сокращают государственные расходы, чтобы сохранить «контроль» над дефицитом бюджета. При этом финансовые регулирующие органы ЕС ужесточают условия кредитования, заставляя банки наращивать капитал и увеличивать резервы под рискованные кредиты.
В-третьих, ЕС пострадал от двух внутриполитических шоков, которые оказались даже более разрушительными, чем торговая война между США и КНР. Летом 2018 года произошло столкновение между Европейской комиссией и новым популистским правительством Италии из-за бюджета, что возродило страхи о валютном и банковском крахе, который мог бы оказаться ещё опаснее, чем кризис евро десятилетней давности. А в марте, когда напряжённость вокруг Италии несколько спала, ЕС столкнулся с новой серьёзной угрозой: Брекситом без соглашения. Учитывая то, что ЕС экспортирует в Великобританию почти в два раза больше товаров, чем в Китай, внезапная приостановка коммерческих отношений с Великобританией может оказаться столько же разрушительной, как финансовый кризис 2008 года.
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Теперь поговорим о хороших новостях. Две из трёх указанных причин — ошибочная макроэкономическая политика и конфликт с Италией или Великобританией — вскоре могут быть урегулированы. Чрезмерная зависимость ЕС от экспорта начинает восприниматься как структурная уязвимость, а не как признак «конкурентоспособности» или фундаментального экономического благополучия.
В настоящее время почти в каждой европейской стране серьёзно обсуждается вопрос о смягчении налогово-бюджетной политики. В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, пока сохраняется сильное противодействие любому значительному увеличению бюджетных расходов, однако это сопротивление, вероятно, скоро рухнет под совокупным давлением слабого экономического роста, опасений по поводу популистских партий и всё более резкой критики со стороны Европейской комиссии и ЕЦБ. Даже если Германия некоторое время будет продолжать сопротивляться, остальные европейские страны станут двигаться в направлении снижения налогов и увеличения государственных расходов.
По мере улучшения политического и макроэкономического климата Европейский союз может получить возможность преодолеть структурные ограничения чрезмерного экспорта и избежать рецессии. Для мировой экономики важно то, что ЕС в целом переживает сильное восстановление экономики. Шансы на это сейчас значительно выше, чем несколько месяцев назад.