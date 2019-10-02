Несмотря на мрачные новостные заголовки о том, что торговая война приведёт к рецессии в США или экономическому спаду в Китае и других странах Азии, последние статистические данные показывают совершенно иную картину. Экономики США и Китая показали достаточно приличный рост, который в основном соответствует тем прогнозам, которые были озвучены ещё до эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. При этом главной жертвой оказался Европейский союз, пишет Анатоль Калецкий в статье для издания The Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Благодаря ежеквартальным пересмотрам экономических прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) можно чётко проследить, насколько неожиданным образом распределился экономический ущерб. Согласно данным, опубликованным в конце июля 2019 года, прогнозируемый рост мировой экономики в 2019 году составит 3,2%. В октябре 2018 года МВФ прогнозировал рост мировой экономики на 3,7%. Однако пересмотр экономических прогнозов в сторону понижения не был связан ни с США, ни с КНР. Ожидается, что китайская экономика вырастет на 6,2%, что полностью соответствует прогнозам, которые опубликовали год назад. Согласно последним прогнозам, рост экономики США составит 2,6%, что на 0,1% больше, чем ожидалось год назад. Прогнозы экономического роста Японии и других азиатских экономик также практически не изменились. Таким образом, получается, что ответственность за глобальный спад практически полностью легла на плечи Европейского союза.

Нищенка оказалась на улице

Согласно последним прогнозам МВФ, рост еврозоны в 2019 году составит 1,3%, что на 0,6% ниже прогнозов, озвученных год назад. Рост экономики Германии, как ожидается, составит всего 0,7% по сравнению с прогнозируемыми год назад 1,9%. Если какой-либо регион в ближайшее время и втянет мир в рецессию, то, скорее всего, это будет ЕС, а точнее Германия, а не США, Китай или страны Азии.

Есть три причины, по которым европейская экономика пострадала в 2019 году гораздо больше, чем кто-либо из воюющих сторон в американо-китайском конфликте. Для начала, ЕС чрезвычайно уязвим к негативным последствиям торговой войны, поскольку сильно зависит от торговли. Экспорт составляет 28% ВВП еврозоны, по сравнению с 12% в США и 19% в Китае.

Более того, ЕС практически всегда проводит неверную политику на фоне экономических потрясений. Когда США или КНР сталкиваются с угрозой замедления экономического роста, они обычно отвечают упреждающим и контрциклическим стимулированием спроса. На фоне торговой войны Совет управляющих Федеральной резервной системы США практически моментально изменил курс монетарной политики и начал снижать процентные ставки. Китай расширил денежно-кредитную, фискальную и кредитную политику, чтобы гарантировать, что потребление, строительство жилья и расходы на инфраструктуру компенсируют потерю экспорта и частных инвестиций. В ЕС, напротив, ослабляют спрос: когда экономический рост замедляется, европейские правительства повышают налоги и сокращают государственные расходы, чтобы сохранить «контроль» над дефицитом бюджета. При этом финансовые регулирующие органы ЕС ужесточают условия кредитования, заставляя банки наращивать капитал и увеличивать резервы под рискованные кредиты.

В-третьих, ЕС пострадал от двух внутриполитических шоков, которые оказались даже более разрушительными, чем торговая война между США и КНР. Летом 2018 года произошло столкновение между Европейской комиссией и новым популистским правительством Италии из-за бюджета, что возродило страхи о валютном и банковском крахе, который мог бы оказаться ещё опаснее, чем кризис евро десятилетней давности. А в марте, когда напряжённость вокруг Италии несколько спала, ЕС столкнулся с новой серьёзной угрозой: Брекситом без соглашения. Учитывая то, что ЕС экспортирует в Великобританию почти в два раза больше товаров, чем в Китай, внезапная приостановка коммерческих отношений с Великобританией может оказаться столько же разрушительной, как финансовый кризис 2008 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис. Brexit

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Теперь поговорим о хороших новостях. Две из трёх указанных причин — ошибочная макроэкономическая политика и конфликт с Италией или Великобританией — вскоре могут быть урегулированы. Чрезмерная зависимость ЕС от экспорта начинает восприниматься как структурная уязвимость, а не как признак «конкурентоспособности» или фундаментального экономического благополучия.

В настоящее время почти в каждой европейской стране серьёзно обсуждается вопрос о смягчении налогово-бюджетной политики. В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, пока сохраняется сильное противодействие любому значительному увеличению бюджетных расходов, однако это сопротивление, вероятно, скоро рухнет под совокупным давлением слабого экономического роста, опасений по поводу популистских партий и всё более резкой критики со стороны Европейской комиссии и ЕЦБ. Даже если Германия некоторое время будет продолжать сопротивляться, остальные европейские страны станут двигаться в направлении снижения налогов и увеличения государственных расходов.

По мере улучшения политического и макроэкономического климата Европейский союз может получить возможность преодолеть структурные ограничения чрезмерного экспорта и избежать рецессии. Для мировой экономики важно то, что ЕС в целом переживает сильное восстановление экономики. Шансы на это сейчас значительно выше, чем несколько месяцев назад.