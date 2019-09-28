28 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Все хитрости Клинтон, направленные против Трампа, поднимают ключевой вопрос: готова ли она к реваншу в 2020 году? Свирепость её нападок на Трампа указывает на то, что она могла бы бросить вызов Трампу.

Александр Белов, , 09:57 — REGNUM Она вернулась. Бывший кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы 2016 года нынешнему президенту США Дональду Трампу, набросилась на него в интервью CBS News, которое вышло в четверг, 26 сентября. Клинтон назвала Трампа «нелегитимным президентом». На следующий день, в пятницу, она появилась в Джорджтаунском университете, где заявила, что Трамп превратил американскую внешнюю политику в «рэкет» и «нанёс удар в спину» сотрудникам дипломатической службы, пишет Джейкоб Э. Хайльбрунн в статье для издания The National Interest.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Очевидно, что в ходе своего интервью CBS Клинтон пыталась разрекламировать свою новую книгу, которую она написала в соавторстве со своей дочерью Челси Клинтон. Но все хитрости Клинтон, направленные против Трампа, поднимают ключевой вопрос: готова ли она к реваншу в 2020 году?

Свирепость её нападок на Трампа указывает на то, что она могла бы бросить вызов Трампу. Во-первых, она опровергла мнение, согласно которому в 2016 году она проиграла из-за собственной ошибки. Клинтон заявила, что Трамп использовал различные скрытые методы, чтобы подорвать истинный вердикт избирателей. Также Клинтон изо всех сил старалась защитить нынешнего кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена. Она заявила:

«Это попытка использовать ложь против Байдена. И мне всё равно, являетесь ли вы сторонником демократов или республиканцев, когда президент Соединённых Штатов, давший клятву защищать конституцию страны, использует свои полномочия для того, чтобы фактически заставить иностранные власти следовать его личным политическим целям, я думаю, что это как раз то, чего опасались отцы-основатели на счет возможных серьёзных преступлений и злоупотреблений».

Хиллари Клинтон (сс) Gage Skidmore

Позиция Клинтон по поводу выборов 2016 года нельзя едвали можно назвать неожиданной. Первоначально в республиканском предвыборном штабе высказали опасение по поводу того, что результаты выборов 2016 года могут быть сфальсифицированы, но после победы Трампа аналогичную позицию внезапно заняли демократы. Доклад бывшего специального прокурора Роберта Мюллера должен был помочь разобраться в противоречиях вокруг выборов и возможного влияния России, но в итоге поляризация между республиканцами и демократами только усилилась.

Вопрос заключается в том, жаждет ли Клинтон ещё одного похода против Трампа, чтобы доказать, что у неё есть всё необходимое для того, чтобы выгнать его из Овального кабинета. Согласно широко распространённому мнению, Байден уже слишком стар для того, чтобы участвовать в настоящей предвыборной битве, а другой кандидат от Демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен придерживается слишком левых взглядов, поэтому её просто ненавидят на Уолл-стрит. Что касается Клинтон, то на Уолл-стрит её любят, а она отвечает Уолл-стрит взаимностью. Приняв участие в предвыборной гонке, Клинтон могла бы призвать демократов вернуть обратно то, что у них было украдено в 2016 году.

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Трамп и демократы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Со своей стороны, Трамп будет рад возможности продемонстрировать демократам то, что результаты выборов 2016 года не были случайностью, что он ничего не украл, а честно одержал победу в предвыборной гонке. Республиканцы не упустили бы возможность в очередной раз сразиться с Клинтон, а Трамп мог бы вновь возродить свои призывы «запереть её» (в тюрьме).

Как бы Трамп не ненавидел бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обаму, именно Клинтон является его истинным соперником. Вторая версия выборов 2016 года — это мечта нынешнего главы Белого дома. Конечно, если Трампа и его вице-президента Майка Пенса отстранят от занимаемых должностей, то спикер палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси станет первой женщиной-президентом. Но сейчас имя Клинтон неизбежно появится среди возможных претендентов на пост президента в 2020 году. Хватит ли у Клинтон смелости на это?