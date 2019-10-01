Довольно часто отчаявшиеся добиться помощи жители Татарии видят последний способ достучаться до властей в официальном аккаунте Рустама Минниханова в соцсетях. Обманутые дольщики не исключение. Чаще всего именно их жалобы можно встретить в комментариях. Среди них и дольщики дома № 57 на улице Достоевского в Казани. ИА REGNUM выясняло, что это за объект.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Хочу жить в своей квартире хоть на старости лет. Осталась бездомной. Достоевского, 57. Достройте, начните строить в 2019-м. Умоляю, прошу, услышьте!!!» — написала Рамзия в сентябре 2019 года.

Схожие тексты с жалобами на объект можно встретить в инстаграме Минниханова и в марте 2019 года, и год назад, и в 2017-м.

Немного истории

Дом на Достоевского, 57 в столице Татарии начинала строить почти 20 лет назад фирма «Свей» — ныне банкрот, в деле которого не обошлось без уголовных эпизодов. О самом доме мы писали ровно год назад. И уже тогда проблема была настолько острой, что бездомные с Достоевского, как они сами себя иногда называют, не стеснялись стучать во все колокола.

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Компанию «Свей» учредили в апреле 1998 года три физлица — Роберт Абдульменев, Леонид Осмоловский и Рашид Аитов (также является учредителем двух юрлиц в Марий Эл), что до банкротства числился директором. При этом основной вид деятельности компании в выписке указан как оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами. В разные годы «Свей» выступала учредителем пяти юрлиц, в том числе трёх уже ликвидированных и двух действующих товариществ собственников жилья. Но торговля торговлей, а постепенно фирма начала выходить на строительный рынок.

AVShumm Долгострой на Достоевского 57

Порядка 16 лет назад ООО «Фирма «Свей» начала в числе других своих объектов строить и дом на Достоевского, но уже в 2011 году компания была признана банкротом. Аитов стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере — его обвиняли в хищении средств дольщиков. Пострадавшими по делу числились почти 150 человек, а ущерб был около 350 млн рублей. Приговор зачитали в декабре 2018 года — 11 лет колонии общего режима, хотя гособвинение просило 13. В расчёт судом было взято наличие малолетних детей, состояние здоровья и возраст 63-летнего Аитова.

Количество дольщиков, пострадавших от действий «Свея», в разных источниках отличается, но чаще всего говорят о порядка 300−350 покупателях. 350 семей вот уже много лет кормят «завтраками». К примеру, на сайте республиканского минстроя в материале от сентября 2015 говорится: «Жилой дом на ул. Достоевского, 57 находится на стадии строительства, ожидается завершение работ до конца текущего года». После этого сообщения прошло четыре года, а воз и поныне там, хотя дольщики и на митинги ходили, и в одиночных пикетах под правительственными зданиями стояли, и из судов не вылазят. В 2017 году после очередного одиночного пикета горожане гневно писали, что «уже дети тех, кто купил квартиры, успели вырасти, сменился мэр, президент, а дом все строится» и разрушается, и никому-то кроме дольщиков он не нужен.

В реестре проблемных объектов жилищного строительства на сайте Минстроя РФ вопрос по дому на улице Достоевского должен быть разрешён до конца 2019 года — через «привлечение средств инвестора для завершения строительства». А в казанском издании «Бизнес-онлайн» со ссылкой на «дорожную карту» год начала достройки дома — 2020-й, и указано, что для завершения работ необходимо свыше 566 млн рублей.

Circe Denyer Рабочая каска

А пока власти обещают, дольщики с Достоевского в суде в рамках банкротного дела «Свея» ищут справедливости. К примеру, 27 сентября арбитраж Татарии принял к рассмотрению заявление Анатолия Ш. из Лениногорска с требованием о передаче квартиры общей проектной площадью 70,83 кв. м. Рассмотрят его 8 ноября. И подобных заявлений далеко не одно.

Помимо этого, в августе 2019 года стало известно, что домом около 80% готовности заинтересовалась стройфирма из Удмуртии. На сайте межрегионального объединения территориальных союзов свободных профсоюзов в сообщении от 21 августа 2019 года сообщалось, что в минстрое региона прошла встреча с дольщиками долгостроя Достоевского, 57 и в планах — подписание между ЗАО ПФК «Зардон-Групп» и фондом поддержки дольщиков соглашения о намерениях.

На сайте фонда поддержки дольщиков между тем в отношении объекта отмечается, что идёт «поиск источников финансирования», а срок сдачи объекта по дорожной карте РТ — первый квартал 2020 года, но ни о каком соглашении с ижевской фирмой данных нет.

Послесловие

Покупатели квартир на Достоевского такие не одни. По данным Минстроя РФ, на начало января 2019 года на 68 регионов приходилось 894 проблемных дома, где заключено более 98 тыс. долевых договоров.