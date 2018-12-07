«Сидим на сваях»: обманутые дольщики напомнили Минниханову о своих бедах

Казань, , 05:56 — REGNUM На официальной странице главы Татарии Рустама Минниханова в одной из соцсетей к концу года активизировались обманутые разными застройщиками дольщики. От них звучит сигнал SOS и призыв вспомнить об обещаниях. Чаще всего просьбы доносятся от пострадавших при строительстве дома №57 на улице Достоевского в Казани — в этом году долгострою «исполнилось» 17 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К фотографии, опубликованной Миннихановым к 20-летию Российского исламского института, пользователи пишут: «Поздравляем! Мы отметили 17-летие. Долгострой. Казань, Достоевского, 57», «Ислам учит не быть слепыми к чужой беде. Казань. Достоевского, 57».

Этот же сигнал SOS от дольщиков различных домов в Казани звучит и в комментариях к другим постам главы Татарии:

«Достоевского, 57 просит начать стройку и не забывать о нашем существовании!!! 17-летний долгострой, центр Казани!!!»

«ЖК МЧС — долгострой на сваях! Решите наш вопрос строительства, пожалуйста!»

«Сидим на сваях без движения, без планов строительства, без перспективы! ЖК МЧС 3−4 дома»

«Прошёл ещё 1 год, а по ЖК МЧС 4 дом решения нет, и, видимо, не дождёмся. Где обещанная помощь?!»

«Когда достроят микрорайон Яшьлек в Куюках по программе «Жильё для российской семьи?»

«Помогите, пожалуйста, получить долгожданные ключи от своих квартир в селе Куюки (ЖК Яшьлек) обманутым дольщикам. В стройке участвуют мамочки с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, многодетные семьи, да и просто семьи. Очень надеемся, что нас наконец-то услышат, и помогут. Мы не остановимся и не замолчим до тех пор пока наше правительство нас не перестанет игнорировать и обещать… обещать…»

«Доброе утро от Достоевского, 57. Просим Вас помочь начать стройку. Дом почти готов, в центре Казани 17-летний долгострой. Хотим жить в своих квартирах!!!»

Напомним, в доме на Достоевского порядка 350 обманутых дольщиков, перед которыми обанкротившийся застройщик — ООО «Фирма «Свей», так и не выполнил взятые на себя обязательства. Не помогли им и многочисленные обращения к властям, письма в различные инстанции и просьбы о помощи. При этом готовность дома около 80%, но сдачу проблемного объекта в эксплуатацию отодвинули на конец 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии, по данным на ноябрь 2018 года, было порядка 4,4 тыс. обманутых дольщиков, а в список проблемных объектов внесено 27 зданий.