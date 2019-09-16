Лишь несколько стран в мире разработали собственные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней и большой дальности. При этом наиболее распространёнными в мире являются в этой категории являются российские ЗРК семейства С-300П и С-300В различных модификаций, и американский Patriot. Как и многие другие известные образцы российской и американской военной техники, эти ЗРК постоянно подвергаются сравнению, а также имеют целые группы ярых сторонников и противников.

Минобороны России Пусковая установка зенитно ракетного комплекса «С-400 Триумф»

Недавняя успешная атака беспилотников-камикадзе (барражирующих боеприпасов) и крылатых ракет против саудовских нефтеперерабатывающих заводов, вокруг которых располагались позиции Patriot, вновь подняли тему реальной эффективности этого ЗРК. При этом в российских СМИ Patriot подвергся жёсткой критике, а зачастую и вовсе насмешкам. Впрочем, ранее нередко можно было встретить аналогичные высказывания в адрес российских ЗРК семейства С-300П, к которым относится и наиболее современный С-400.

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Попробуем разобраться в боевых возможностях этих ЗРК и объективно сравнить их между собой, насколько это возможно.

Начало противостояния

Работы по созданию систем ПВО С-300П и Patriot, начались в СССР и США практически одновременно, в середине 1960-х годов, и преследовали одинаковые цели. Эти комплексы предназначались для замены ЗРК первого поколения (С-75 и С-125 в СССР, MIM-3 Nike Ajax и MIM-14 Nike Hercules в США), существенного расширения возможностей противовоздушной обороны (ПВО), а также уверенной борьбы, как с уже существовавшими, так и перспективными на тот момент средствами воздушного нападения.

В СССР первый зенитный ракетный комплекс нового поколения — С-300ПТ встал на боевое дежурство в 1978 году. В США ЗРК Patriot был принят на вооружение несколько позже — в 1982 году. Впрочем, в том же 1982 году в СССР была принята мобильная версия нового ЗРК — С-300ПС, и самое главное — в составе комплекса появилась новая ракета 5В55Р, позволившая реализовать все изначально заложенные в комплекс возможности.

Оба комплекса — и С-300П, и Patriot были во многом схожи по своим возможностям, на них был реализован целый ряд революционных на тот момент технических решений. Во-первых, использование радиолокационных станций (РЛС) с фазированными антенными решётками, что позволило в десятки раз увеличить скорость обзора пространства и одновременно обстреливать сразу несколько целей. Кроме того, это позволяло на несколько порядков снизить так называемый «уровень боковых лепестков» РЛС (побочное излучение, распространяющееся в стороны от луча радиолокатора). Чем больше уровень боковых лепестков, тем легче обнаружить РЛС станцией радиотехнической разведки и тем меньше стойкость радиолокатора к воздействию активных шумовых помех). Во-вторых, в отличие от ЗРК первого поколения, и С-300, и Patriot оснащались компактными твердотопливными ракетами в транспортно-пусковых контейнерах, внутри которых поддерживался оптимальный микроклимат, а ракета была полностью готова к стрельбе в любое время.

Sivi Steys ЗРК Patriot

Применяемые в С-300П и Patriot ракеты 5В55Р и MIM-104 использовали одинаковый способ наведения. На основном участке полёта применялось радиокомандное наведение, а на конечном (порядка 4 секунд до встречи с целью) — так называемое «сопровождение через ракету». Этот способ наведения ракеты представляет собой своеобразный гибрид полуактивного самонаведения и командного наведения. Как и при полуактивном самонаведении ракета принимает отражённый от цели сигнал РЛС наведения и определяет параметры цели, что обеспечивает необходимую точность наведения даже в том случае, если позиция ЗРК находится очень далеко от цели. Однако далее эти данные не обрабатываются бортовым вычислительным устройством ракеты, а передаются по двусторонней линии связи на РЛС наведения, где уже и обрабатываются мощной центральной вычислительной машиной, а после вырабатываются команды управления, которые передаются на ракету по линии связи. Это позволило удешевить стоимость ракет, обеспечить более высокую устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия, так как радиолокационная станция принимает как собственные данные о координатах цели, так и полученные от ракеты. Кроме того, этот метод позволяет организовать эффективную стрельбу по самолётам радиоэлектронной борьбы, используя для определения их положения так называемую триангуляцию с переменной базой.

Тем не менее при существенной схожести комплексов они имеют и массу различий, главным образом в радиолокационных средствах. ЗРК Patriot включает в себя многофункциональную РЛС AN/MPQ-53 (AN/MPQ-65 на современной модификации РАС-3), командный пункт и от 4 до 8 пусковых установок. Эти средства организационно сводятся в батарею. 4−5 батарей образуют дивизион. Многофункциональная РЛС Patriot осуществляет и обзор пространства, и сопровождение целей, и наведение ракет. Все ЗРК семейства С-300П имеют несколько иную архитектуру. Минимальной организационной единицей С-300П/С-400 является дивизион, в который входят радиолокатор подсвета и наведения (РПН) и от 8 до 12 пусковых установок. От 2 до 6 дивизионов (до 8 у С-400) вместе с командным пунктом и, по меньшей мере, одной штатной обзорной РЛС боевого режима образуют полк. Таким образом, полный состав системы С-300П реализован лишь на уровне зенитного ракетного полка. В отличии от Patriot, батарея которого способна к полностью автономным действиям, дивизион С-300П куда менее эффективен в отрыве от средств полка — время обзора пространства его РПН за счёт узкого луча очень значительно и для эффективной работы требуется целеуказание (для быстрого поиска цели в заданном секторе) от командного пункта полка или приданной РЛС обнаружения. Однако РПН С-300П/С-400 обеспечивает куда большую дальность обнаружения целей (300 км у С-300П и 400 км у С-400) и существенно более высокую точность определения их координат так как РЛС наведения работает в Х-диапазоне (8−12 ГГц). У Patriot же дальность обнаружения цели с большой отражающей поверхностью составляет не более 180 км. Кроме того, его РЛС работает в более длинном С-диапазоне (4−8 ГГц), что обеспечивает существенно меньшую точность наведения ракет на маршевом участке.

Минобороны России Пусковая установка зенитно ракетного комплекса «С-400 Триумф»

Нередко в различных СМИ, печатных изданиях и интернет-ресурсах одним из главных элементов критики Patriot является поворотная пусковая установка, а также якобы неэффективность комплекса при отсутствии внешних средств целеуказания — самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и даже спутников. Несмотря на то, что применяемый в российских ЗРК семейства С-300 вертикальный старт ракет более эффективен, необходимость разворота пусковой установки Patriot в сторону цели едва ли можно назвать критическим недостатком. Взаимодействие же с внешними средствами целеуказания и самолётами ДРЛО является лишь опциональным, а отнюдь не обязательным. К слову, взаимодействие с самолётами ДРЛО реализовано и в российских ЗРК семейства С-300П.

Patriot и С-300 разошлись в развитии

Самое главное, несмотря на все сравнения С-300 и Patriot, современные модификации этих систем едва ли уместно прямолинейно сравнивать между собой. Ещё с конца 1980-х годов направления эволюции для этих ЗРК существенно разошлись. Для С-300П наиболее актуальными задачами оставались и остаются борьба с самолётами, а также с низколетящими целями, главным образом с крылатыми ракетами. Уже в начале 1990-х годов в России был создан комплекс С-300ПМ с новой ракетой 48Н6, с вдвое увеличенной дальностью поражения — до 150 км. У дальнейших модификаций этой ракеты — 48Н6Д и 48Н6ДМ, применяемых в ЗРК С-300ПМ2 и С-400 соответственно, удалось увеличить зоны поражения до 200 и 250 км.

Минобороны России Пусковая установка зенитно ракетного комплекса «С-400 Триумф»

В то же время, американцы ещё при создании модификации Patriot РАС-2 переориентировались на решение задач тактической противоракетной обороны (уничтожение тактических баллистических ракет). В СССР для этих задач был разработан специализированный комплекс С-300В. Стоит заметить, что задача отражения авиационных ударов для США традиционно значительно менее актуальна, чем для России (как и для СССР). Военные доктрины США и стран НАТО предполагают решение задач ПВО путём быстрого завоевания превосходства в воздухе над районом боевых действий, опираясь на своё значительное превосходство в авиации (по меньшей мере численное) над любым из потенциальных противников. В тоже время наибольшую опасность для американских ВС при ведении боевых действий представляют удары различными тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами, которыми в больших количествах располагают очень многие страны, в том числе на Ближнем Востоке.

Наглядно это было продемонстрировано ещё в 1991 году в ходе операции «Буря в пустыне». Иракские вооружённые силы абсолютно ничего не смогли противопоставить воздушной мощи коалиции во главе с США. Однако на воздушное наступление антииракской коалиции, Ирак ответил массированными пусками оперативно-тактических ракет, являющихся немного изменёнными копиями советских Р-17, по военными объектам США на территории Саудовской Аравии, а также по израильской территории. Суммарно иракскими войсками было выпущено 93 ракеты. Несмотря на то, что на территории Саудовской Аравии было развёрнуто 33 батареи ЗРК Patriot, и такие же системы состояли на вооружении израильской армии, большую часть иракских баллистических ракет сбить не удалось. Оценки количества сбитых Р-17 варьируются — в среднем от 20 до 44% в различных источниках. Во многом столь значительный разброс цифр объясняется тем, что иракские ракеты часто получали повреждения, которые лишь отклоняли их с траектории, но не уничтожали. Причинами столь низкой эффективности комплекса стал целый ряд факторов, начиная от технических аспектов ЗРК и заканчивая проблемами с программным обеспечением РЛС наведения.

Минобороны России Пусковая установка зенитно ракетного комплекса «С-400 Триумф»

Столь не впечатляющее боевое применение во время войны в Персидском Заливе заставило США бросить огромные усилия на создание новой модификации Patriot, в результате которых удалось добиться немалых успехов. В 2000 году на вооружение армии США была принята новая модификация Patriot РАС-3. Основным отличием от предыдущих модификаций стала новая РЛС AN/MPQ-65 с программным обеспечением, адаптированным под обнаружение и сопровождение баллистических целей. Но самое главное — появилась новая ракета ERINT, которая стала первой в мире зенитной ракетой нового поколения. Эта ракета имеет очень малые габариты, что позволило разместить на пусковой установке 16 ERINT вместо 4 прежних MIM-104 (при этом могут применяться оба типа ракет). ERINT оснащена активной головкой самонаведения миллиметрового диапазона, обеспечивающей наведение ракеты с огромной точностью, а также систему газодинамического управления, обеспечивающей возможность маневрирования с огромными перегрузками — до 50 единиц у земли и до 15 единиц на высоте в 15 километров. Это позволяет обеспечить поражение тактических и оперативно-тактических баллистических ракет прямым попаданием. Уже в ходе вторжения в Ирак в 2003 году попытки применения иракцами своих баллистических ракет полностью провалились — все они были перехвачены новыми Patriot PAC-3. По своим официальным тактико-технических характеристикам ракета ERINT уступает аналогичным европейским и российским зенитным ракетам нового поколения — Aster-30 и 9М96, но стоит учитывать, что они были созданы позднее.

В настоящее время наиболее совершенной модификацией Patriot является РАС-3 MSE с новыми ракетами MSE, созданными для перспективного, но так и не принятого на вооружение ЗРК MEADS.

Таким образом, современные ЗРК Patriot в полной мере удовлетворяют предъявляемые к нему требованиям как к надёжному средству обеспечения противоракетной обороны войск и военных объектов на тактическом уровне. Популярное же сравнение с С-400 едва ли имеет смысл — эти ЗРК теперь находятся в разных «весовых категориях» (основной задачей С-400 является борьба с авиацией противника на большой дальности, за пределами рубежа применения ими своих авиационных средств поражения).