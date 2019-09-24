24 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

С военной точки зрения этот удар явно обозначил новые угрозы безопасности. Ведущаяся война в Йемене наглядно демонстрирует, что беспилотники и даже крылатые ракеты вполне могут массово использоваться не только государствами, но и иррегулярными вооружёнными формированиями, пусть и пользующимися покровительством какого-либо центра силы. Возможность таких ударов заставляет пересматривать вопросы организации системы ПВО, а также разрабатывать новые средства обороны.

Леонид Нерсисян, , 21:02 — REGNUM 14 сентября 2019 произошёл, пожалуй, беспрецедентный случай в современной истории. В Саудовской Аравии атакам беспилотников «камикадзе» (барражирующих боеприпасов) и крылатых ракет подверглись крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Абкайке и нефтеперерабатывающий завод рядом с месторождением Хурайс, принадлежащие компании Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы хуситы, которые ведут войну с Саудовской Аравией. Главным результатом атак стало временное падение добычи нефти в Саудовской Аравии более чем вдвое — с 9,8 до 4,1 миллионов баррелей в сутки, что составило почти 5% мировой добычи нефти. Несмотря на то, что уровень добычи нефти удалось частично восстановить, Саудовская Аравия понесла колоссальные экономические потери.

Саудовская Аравия

Рассмотрим, что известно об этих атаках на текущий момент и попробуем разобраться, как беспилотникам и крылатым ракетам удалось прорваться к важнейшим стратегическим объектам Саудовской Аравии, располагающей номинально очень мощной и современной системой противовоздушной обороны (ПВО) с большим количеством новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) американского производства?

Причина провала — техника или люди?

Согласно данным, представленным 18 сентября на брифинге саудовского Министерства обороны, НПЗ в Абкайке атаковали 18 беспилотников, а завод в Хурайсе — 7 крылатых ракет, из которых только 4 поразили цель, а остальные потерпели крушение в пустыне в ходе полёта. Судя по представленным фрагментам разбившихся ракет — это крылатые ракеты Quds. Точное происхождение данных ракет неизвестно, но наиболее вероятно, что они собираются хуситами при помощи иранских специалистов, и, вероятно, из иранских комплектующих. Сама по себе ракета Quds является сильно упрощённой иранской копией советской крылатой ракеты Х-55, которые в прошлом были приобретены Ираном на Украине. Также были представлены обломки крупного беспилотника с дельтовидным крылом.

Госдепартамент США поспешил обвинить Иран в атаках на саудовские НПЗ. Согласно американским данным беспилотники подлетали к цели с севера, с иранской стороны. В свою очередь Иран категорически отрицает свою причастность к ударам. Впрочем, едва ли могут быть сомнения, что организация удара происходила как минимум при активной поддержке с иранской стороны. Об этом свидетельствует высочайшая точность ударов и использованные средства нападения. Так, различные объекты на НПЗ в Абкайке были поражены с исключительной точностью, в результате чего часть из них выведена из строя — по некоторым данным их замена может занять недели и даже месяцы.

Главным же вопросом на данный момент остаётся то, почему прикрывавшие столь важные стратегические объекты ЗРК Patriot не смогли отразить удар? Этот вопрос вызвал серьёзный ажиотаж, как в русскоязычных, так и в западных СМИ. Версий выдвигается множество — от несоответствия реальных возможностей американских ЗРК, до конспирологических теорий, что этот удар является американской провокацией с целью начать войну с Ираном.

Впрочем, скорее всего всё гораздо прозаичнее. Для начала рассмотрим состав и структуру саудовской системы ПВО. Она построена при помощи США и по большей части состоит из радиолокационных станций (РЛС) и ЗРК американского производства. Основу системы ПВО Саудовской Аравии составляют около 36 батарей ЗРК Patriot модификаций РАС-2 и РАС-3, а также 17 РЛС дальнего обнаружения AN/FPS-117 и др. Также войскам ПВО подчиняются часть истребителей военно-воздушных сил и 5 самолётов дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 Sentry. Батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot размещены главным образом вокруг столицы Королевства — Эр-Рияда, а также стратегически важных объектов, к которым относятся и атакованные НПЗ.

Как заявляется во многих СМИ, такая плотность и расположение средств ПВО обеспечивает сплошную, многократно перекрываемую зону обнаружения и поражения любых воздушных целей, что может натолкнуть на мысль о никчёмности американских ЗРК. Однако следует учесть ряд факторов, которые часто остаются за кадром.

Во-первых, территория Саудовской Аравии имеет огромную площадь, а система ПВО имеет явно очаговый характер. Поэтому заблаговременно обнаружить низколетящие средства воздушного нападения не представлялось возможным. Собственно, до сих пор не известны точки старта атаковавших НПЗ средств воздушного нападения, равно как и маршруты их полёта.

Во-вторых, наличие большого количества ЗРК отнюдь не означает, что все они были в состоянии полной боевой готовности. Так, например, по состоянию на 2014 год лишь 11 батарей саудовских Patriot несли боевое дежурство на постоянной основе. Не факт, что этот показатель кардинально вырос за последние годы.

Первичное обнаружение воздушных целей и выдача целеуказания ЗРК должно производиться силами подразделений радиотехнических войск при помощи обзорных РЛС боевого режима. Однако, как видно из состава сил ПВО Саудовской Аравии, количество обзорных РЛС совершенно непропорционально количеству имеющихся батарей ЗРК. Более того, имеющиеся обзорные РЛС AN/FPS-117 разбросаны по всей территории страны. В этом смысле саудовская ПВО имеет практически те же проблемы, что и, например, ПВО Сирии, которая имеет относительно большое количество современных ЗРК, но не имеет адекватной группировки радиотехнических войск.

Наконец, возможность обнаружения низколетящих целей (а крылатые ракеты над земной поверхностью, как правило, совершают полёт на высоте 50−100 метров) ограничена радиогоризонтом, обусловленным кривизной земной поверхности. Дальность обнаружения составляет для низколетящих целей20−40 километров в зависимости от высоты полёта цели и высоты расположения антенны РЛС над поверхностью земли. Зная же позиции расположения ЗРК и РЛС нетрудно определить «мертвые зоны» в радиолокационном поле и воспользоваться ими для организации полёта.

Кроме того, Саудовская ПВО ориентирована на отражение в первую очередь ударов тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, которые возможно своевременно обнаружить, что оставляет достаточное количество времени на реакцию. Собственно, американские комплексы Patriot (в особенности модификация РАС-3) заточены в первую очередь на перехват баллистических целей.

Таким образом, ничего удивительного в том, что саудовские Patriot не сработали, нет. Удар беспилотников и крылатых ракет был явно очень хорошо подготовлен и организован. Наверняка организаторы удара использовали разведывательные данные о позициях саудовских средств ПВО и выстроили оптимальные маршруты подлёта как БПЛА, так и крылатых ракет, также обеспечив синхронность ударов.

Судя по реакции саудовских военных, удар оказался для них полнейшей неожиданностью. К тому же, периодически повторяющиеся случаи пропуска саудовскими зенитчиками как баллистических целей, так и прочих средств воздушного нападения, свидетельствуют довольно низкой подготовке личного состава, а также откровенно халатной организации несения боевого дежурства. При этом несмотря на то, что война Саудовской Аравии с хуситами ведётся уже 5 лет, каких-то улучшений в этом компоненте саудовские военные не демонстрируют. Так что, едва ли в этой ситуации стоит обвинять американский Patriot. Всё же это инструмент, эффективность которого в первую очередь зависит от того, в чьих руках он находится.

Помимо улучшения качества подготовки личного состава для того, чтобы избежать в последствии подобных атак, по всей видимости, саудовским военным придётся пересмотреть всю организацию своей системы ПВО. Кроме того, необходимо создание эффективного эшелона средств ПВО малого радиуса действия (таких, как «Панцирь-С1» или Тор-М2).

С военной точки зрения этот удар явно обозначил новые угрозы безопасности. Ведущаяся война в Йемене наглядно демонстрирует, что беспилотники и даже крылатые ракеты вполне могут массово использоваться не только государствами, но и иррегулярными вооружёнными формированиями, пусть и пользующимися покровительством какого-либо центра силы. Возможность таких ударов заставляет пересматривать вопросы организации системы ПВО, а также разрабатывать новые средства обороны.