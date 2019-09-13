13 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Вечный спор между городом и деревней обрастает целенаправленной государственной политикой, которая оставляет человеку всё меньше выбора и альтернатив. Каков будет её итог? Почему разговоры о преимуществах обходят стороной болевые, а возможно и смертельные, точки на теле нашей страны.

Георгий Балаков, Евгений Цоц, , 10:53 — REGNUM Площадки форумов хороши своими дискуссиями, когда высокопоставленные лица, в обычной жизни говорящие лозунгами, вынуждены переходить на человеческий язык, рассуждать, объяснять. И тогда становится понятны те ориентиры, которые они ставят для себя в работе и жизни.

Урбанизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин, не раз уже высказывавшийся о превосходстве городов над малыми населёнными пунктами, на Московском финансовом форуме развил свою мысль.

«В Москве в пригородном сообщении передвигаются два миллиона человек в сутки. При этом радиус пригородного сообщения — 50 километров, а на 10 тысячах километров других железных дорог тоже передвигаются 2 миллиона пассажиров. Вы можете себе представить эффективность этих 50 км железных дорог? Просто несопоставимо. То же самое и с эффективностью инфраструктурных сооружений», — отметил Собянин.

Утверждение, что «города — это язвы на теле страны», не соответствуют действительности и в корне ошибочны, считает столичный мэр. И пояснил:

«Кто совершил прорывы? Сингапур — двухмиллионный город. Гонконг — это семимиллионный пятачок. Что такое [Южная] Корея? Там уровень урбанизации зашкаливает. Что такое Япония? Это сплошной город. Почему Китай сегодня создаёт с нуля двадцатимиллионные города? Они же не занимаются распылением населения по всей территории Китая, нет! Они концентрируют его в огромных конгломератах, понимая, что именно там гигантский потенциал производительности труда».

Собянин рассказал, что в Москве производительность труда выше втрое, чем в среднем по стране.

«Это что, означает, что москвичи в три раза больше работают? Конечно, нет. Так экономика устроена. И это не высшая математика, это арифметика», — сказал он.

Сергей Собянин Дарья Драй © ИА REGNUM

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Безусловно, арифметика Сергея Семёновича верная — чем плотнее проживают жители, тем сильнее развита экономика. Тем больше различных услуг, выше конкуренция между людьми, дороже стоят квадратные метры. Он не первый, кто пришёл к таким выводам. Удобнее всего спички хранить в спичечном коробке. Одна печь способна согреть сотни жителей тюремного барака.

Но давайте говорить и про другую сторону такой экономики.

Во-первых, качество жизни в городе и в условно сельской местности принципиально разное. Различия почти во всём: по метражу жилища, придомовой территории, уровню шума, качеству воздуха, доступа к природе, свободе перемещения, возможностям бесплатного самообеспечения качественными продуктами питания. Важным параметром является свобода не следовать несчётному числу различных правил и норм, которыми любой горожанин связан по рукам и ногам.

Во-вторых, демография. Есть прямая связь между уровнем урбанизации и рождаемостью. Ситуация с рождаемостью в Японии сравнима с российской, в нулевые годы она стала ниже смертности, страна вымирает. В Южной Корее рождаемость достигла исторического минимума. Китай тоже не может быть для нас примером, поскольку обладает огромным по численности населением, а также лишь недавно начал урбанизацию, следовательно, пока есть сила инерции.

Пекин (сс) JustineLuckycat

Развитые страны, где пока более-менее с демографией (Австралия, Канада), живут не в многоэтажках. Кто живёт в мировых мегаполисах — Лондоне, Париже, Нью-Йорке? Так ли много там коренного населения? Нет, это мультикультурная среда, как минимум наполовину составленная из мигрантов. Местные, если у них есть такая возможность, предпочитают жить в населённых пунктах поменьше.

В-третьих, Сингапур, Гонконг, Сеул или Токио — это экономические прорывы прошлых лет. И правительство РФ, и руководство Москвы не устают повторять, что строят цифровую экономику. Роботы, искусственный интеллект и четырёхдневная рабочая неделя. Вице-мэр Москвы обещает за год перевести все госуслуги города в сеть, всё больше рабочих мест не требуют личного присутствия. Целая армия фрилансеров и дауншифтеров живёт в азиатских деревнях, а работает по интернету в России. В Азии — потому что в РФ деревни не считаются пригодным для жизни местом.

Понятно, что для Сергея Собянина мегаполис, агломерация — это именно то болото, которое он вынужден хвалить в силу своей должности. Но почему ему не возражают Антон Силуанов и Максим Орешкин из правительства? Почему в унисон говорит Алексей Кудрин, рассказывающий свои идеи про агломерации в Поволжье и на Урале?

Но даже Собянин должен прикладывать усилия, чтобы снизить негативное воздействие большого города, а не воспевать его. Если мировые столицы — демографические дыры, то в Москве уже сейчас и дома повыше, и плотность населения больше. Если бы московский район Зябликово был отдельным городом, то по плотности населения его опережала бы только филиппинская Манила. В Зябликово она 30 тыс. человек на квадратный километр, в Маниле — 43 тыс. человек. Все другие мировые лидеры по этому показателю уступают — и индийская Калькутта, и иракский Багдад, и нигерийский Кано. Район Манхэттен в Нью-Йорке, застроенный небоскрёбами, просторнее Зябликово — в нём 28 тыс. человек проживают на одном километре. Это чуть плотнее районов Ломоносовский и Восточное Дегунино, но свободнее Новокосино.

Улица Кустанайская в районе Зябликово (сс) Dmitry Klykov

На каком-то этапе в жизни можно и нужно пожить и в Москве, и в общежитии, и в хостеле, и в капсульном отеле. И совсем отказаться от городов мы не можем. Но для жизни это ужасные места, лишающие человека естественной среды, и, скажем прямо, будущего. Потому что будущее — это не ступенька в карьерной лестнице, это не финансовые накопления, а крепкая семья. И когда нас в очередной раз загоняют в это стойло под предлогом повышения производительности труда и экономической эффективности, хочется ответить: повышайте свою собственную эффективность, у нас с ней, населения России, всё хорошо, мы и без вас уже не народ, а рабочая функция. А вот у вас и экономика не растёт, и население сокращается, и бедность повышается.