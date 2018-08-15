РАН открестилась от меморандума №2 комиссии по борьбе с лженаукой

Москва, , 09:00 — REGNUM Громкое дело «Гомеопаты против комиссии по лженауке РАН» получило интересное продолжение. На днях Арбитражный суд города Москвы опубликовал мотивировочную часть решения, в которой объяснил причины отказа в удовлетворении исковых требований гомеопатов к комиссии по борьбе с лженаукой. Одной из основных причин суд назвал правовой статус оспариваемого документа: «Меморандум не является официальной позицией РАН, а представляет собой личное научное мнение авторов меморандума». Получается, что меморандум комиссии по борьбе с лженаукой, это не официальная позиция РАН, а мнение группы ученых? Как же тогда нужно воспринимать подобные меморандумы от лица комиссии по лженауке?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы проанализировали официальные отзывы ответчиков по данному иску (имеются в распоряжении редакции). Так, в отзыве на исковое заявление от 11 мая 2018 года, направленном в адрес Арбитражного суда г. Москвы, РАН заявляет, что в соответствии с положением, комиссия является лишь научно-консультативным органом РАН, а не структурным подразделением академии. Далее РАН прямо пишет о том, что «президиумом РАН и руководством РАН поручений о составлении экспертного заключения и даче рекомендаций по вопросам, изложенным в меморандуме, комиссии не давалось, и из меморандума и экспертного заключения не следует, что они были подготовлены по поручению или с согласия президиума РАН».

После этого РАН идет дальше и открещивается от подписантов скандального меморандума, заявляя, что меморандум подписали всего 34 специалиста, из которых только 7 являются членами комиссии по лженауке! Кто же тогда остальные 27 человек и какое отношение к РАН и науке вообще эти люди имеют? Как «отдельные специалисты» могут давать рекомендации государственным органам (Минздраву РФ, ФАС, Совету Евразийской экономической комиссии), организациям и физическим лицам по вопросам применения гомеопатических препаратов? «Александров Е.Б. (председатель комиссии по борьбе с лженаукой) не является штатным работником РАН и в трудовых отношениях с РАН не состоит, лица, подписавшие экспертное заключение, являются работниками других организаций и в трудовых отношениях с РАН также не состоят». Получается, что РАН не имеет никакого отношения ни к исследованиям комиссии, ни к «экспертам» ее подписавшим, и остро встает вопрос о легитимности самого этого меморандума. Оказывается, под шапкой главного государственного института в сфере науки — РАН можно инициировать различные «меморандумы», в частности, в интересах одних лиц и против других. Возникает также другой закономерный вопрос — cui prodest? («кому выгодно?» лат.) — если не РАН была инициатором данного исследования (а без заказа и следующего за ним денежного гранта научные эксперты обычно не работают), то кто же был инициатором и спонсором данного меморандума?

Дальше самое интересное — РАН подробно разъясняет свою позицию относительно гомеопатии как науки. В опубликованном решении суда сказано: «Меморандум и экспертное заключение представляют собой обобщенное научное мнение группы ученых относительно гомеопатии, как явления». Очень интересно, обращаемся за подробностями к отзыву второго ответчика по данному иску, Александрова Е.Б., в котором нам напоминают нам о латинских корнях слова «меморандум»: «Значение термина «меморандум» происходит от латинского memorandum-буквально: то, о чем следует помнить». Казалось бы, крылатые латинизмы к делу «не пришьешь», однако далее все становится понятно: «Именно в этом смысле комиссия использовала и применила данный термин для обозначения своего мнения по исследованному вопросу». Получается, что меморандум не несет в себе другого содержания кроме как «напоминания»?

Дальше — больше: ученые сами же ссылаются на решение Генпрокуратуры по вопросу меморандума, цитируя ответ гомеопатам от 25 апреля 2017 года: «Положения меморандума №2 носят рекомендательный характер, где изложена позиция отдельных ученых». Напомним, что после опубликования меморандума гомеопаты попросили Генпрокуратуру дать свою оценку меморандуму. После этого ученые, опять же ссылаясь на решение Генпрокуратуры, заявляют, что «анализ меморандума показывает, что он не является нормативно-правовым актом предписывающего действия, а носит характер научного мнения, выраженного в форме научно-экспертной публикации». Иными словами, ученые сами предлагают не воспринимать меморандум слишком серьезно, это всего лишь некая «публикация». Раз так, то зачем над такой публикацией ставить шапку РАН?

Под занавес письма ученые разоткровенничались и напрямую заявили, что про неэффективность гомеопатии в меморандуме ни слова не сказано, да и вообще ничего плохого в гомеопатии нет: «Авторы меморандума в ходе подготовки обзора научных публикаций выражают мнение не о самой гомеопатии (что она неэффективна), а о заявлениях гомеопатов и иных лиц об ее эффективности (что они не имеют под собой достаточных и убедительных научных оснований».

Неужели РАН испугалась ответственности за деятельность комиссии по борьбе с лженаукой и штрафа в 30 миллионов рублей? Именно такие выводы приходят в голову, когда анализируешь объяснения РАН о фактической нелегитимности меморандума, подписанного непонятными экспертами. Складывается впечатление, что РАН очень пожалела о том, что предоставила комиссии свою «шапку». Очевидно, что после таких признаний со стороны РАН Арбитражный суд г. Москвы никак не мог признать ученых виновными. К тому же истцы должны были понимать, что просить от государства несусветную сумму в тридцать миллионов рублей бессмысленно и такой пощечины суд допустить не сможет. А, может, гомеопаты изначально преследовали такую цель — получить не деньги, а правовую оценку статуса документа, на который так активно ссылались «борцы с лженаукой».

Вероятно, военные действия между учеными или лицам, представляющимися таковыми, и гомеопатами на этом не заканчиваются и нас ждет еще много интересных новостей на этот счет.