В 1980-е годы администрация бывшего президента США Рональда Рейгана вынудила Японию принять «добровольные» экспортные ограничения, особенно в отношении экспорта автомобилей, чтобы сократить торговый дефицит США с Японией и защитить американские компании от конкуренции со стороны японских компаний. К 1994 году дефицит между двумя странами не уменьшился, но американские автопроизводители стали более конкурентоспособными, поэтому ограничения были сняты. В 1995 году создали Всемирную торговую организацию (ВТО), и подобные несправедливые «добровольные» ограничения оказались вне закона, пишет Гектор Торрес в статье для издания The Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Читайте также: American Conservative: денуклеаризация КНДР отходит на второй план?

С тех пор Япония, на долю торговли которой приходится около 35% ВВП, превратилась в решительного защитника правил многосторонности. Но всё может измениться на фоне продолжающихся атак президента США Дональда Трампа на основанную на правилах торговую систему.

Roy Контейнеровоз Cosco Japan

Недавно Япония продемонстрировала готовность договориться с Соединёнными Штатами о подписании преференциального торгового соглашения, которое может поставить под сомнение важность одного из столпов многосторонней торговой системы — режим наибольшего благоприятствования в торговле. Данный режим предусматривает, что любые уступки или привилегии, которыми пользуется одна страна в рамках торгового соглашения, должны распространяться на всех членов ВТО. Япония вновь действует «добровольно» под сильным давлением со стороны США.

Согласно сообщениям СМИ, Трамп поставил Японию перед выбором: либо Япония открывает свой очень защищённый рынок для американского сельскохозяйственного экспорта, либо Вашингтон увеличит торговые пошлины в отношении импортных японских автомобилей и других промышленных товаров из Японии. Похоже, что отсутствие доступа к сельскохозяйственному рынку Японии может вновь поднять вопрос об «опасности» импорта японских автомобилей для «национальной безопасности» Трампа. Именно разговоры о «национальной безопасности» позволяют Трампу обходить правила ВТО.

Однако в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования в торговле, какие бы уступки ни получила та или иная страна в рамках торгового соглашения, их действие необходимо расширить и на остальных членов ВТО. Этот режим был бы нарушен, если бы США и Япония создали зону свободной торговли, которая не предусматривает его соблюдение. Сама по себе зона свободной торговли предполагает отмену пошлин и других ограничительных положений в отношении «практически всей торговли» (не менее 90% всех двусторонних обменов). Однако торговое соглашение между США и Японией не будет соответствовать этим стандартам.

Администрация Трампа вряд ли будет ограничивать себя. В дивном новом мире управляемой торговли, в который нас затягивает Трамп, его торговые соглашения имеют большее значение, чем многосторонние правила или нормы. Как и в случае с опасениями в сфере «национальной безопасности», он может попытаться разыграть очередную схему, изобразив двустороннее соглашение в качестве первого шага в процессе, который должен завершиться подписанием всеобъемлющего соглашения о свободной торговле. В любом случае это не освобождает его от необходимости соблюдения режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Флаг ВТО

В ООН, возможно, неосознанно решили забить ещё один гвоздь в гроб ВТО, приняв Сингапурскую конвенцию о приведении в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате посредничества (медиации). Несмотря на то, что в ВТО уже существует зарекомендовавший себя механизм урегулирования споров, говорится о том, что Сингапурская конвенция, открытая для подписания, предложит «альтернативный и эффективный метод» разрешения торговых споров.

Механизм урегулирования споров ВТО долгое время считался одной из самых ценных жемчужин в короне Всемирной торговой организации. Орган по апелляциям утверждается Органом по разрешению споров. Апелляционный орган состоит из семи человек, имеющих репутацию авторитетов в международной торговле в области права и в общих вопросах соглашений ВТО. В Апелляционный орган обращается сторона, несогласная с решением группы экспертов. Доклад Апелляционного органа принимается Органом по разрешению споров и, безусловно, признаётся сторонами спора.

Благодаря Трампу механизм ВТО по урегулированию споров оказался на грани краха. Его администрация блокирует назначение новых судей Апелляционного органа после истечения срока полномочий оставшихся судей. Апелляционный орган теперь состоит всего из трёх членов — минимально допустимое количество судей, необходимое для принятия решений. Если США не изменят свой курс к середине декабря 2019 года, когда истечёт срок действия полномочий ещё двух судей, Апелляционный орган ВТО окажется парализован.

Сингапурская конвенция ООН поможет заполнить вакуум, который возникнет в случае прекращения деятельности Апелляционного органа ВТО. Но посредники не могут интерпретировать существующие правила или выносить определённые решения, они могут только помочь сторонам достичь соглашения (желаю удачи тем, кто попытается убедить администрацию Трампа в необходимости сдвинуться с места). Сохранение механизма урегулирования споров в ВТО будет иметь большое значение для сохранения многосторонней торговой системы. Замена этого механизма на что-то более слабое может привести к противоположному эффекту.

World Trade Organization Глобальный обзор Содействие торговле: «Подключение к цепочкам создания стоимости». ВТО. Женева

Безусловно, США — это не единственная страна, которая работает на подрыв деятельности ВТО, хотя США, несомненно, оказали серьёзную поддержку тем, кто стремится бросить вызов Всемирной торговой организации. Группа развивающихся стран — Индия, ЮАР, Куба и Венесуэла — также внесли свой вклад.

Читайте также: Bloomberg: Украина раскрыла истинные приоритеты Трампа

Даже Япония намерена бросить вызов свободной торговле. В августе 2019 года, по-видимому, решив последовать примеру Трампа, Япония ввела более строгий контроль над экспортом химических веществ из Южной Кореи, которые используются в производстве полупроводников, якобы по соображениям национальной безопасности. Затем Япония исключила Южную Корею из своего списка надёжных торговых партнёров, что побудило Южную Корею исключить Японию из собственного списка торговых партнёров и выйти из соглашения о военной разведке.

В итоге мы может прийти к новому мировому порядку, в котором на смену торговым правилам придут торговые соглашения, а политика грубой силы вытеснит механизм разрешения торговых споров.