Австрийский политический кризис, или так называемый «Ибица-гейт», в мае этого года привел к распаду парламентской правящей коалиции, отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Но, судя по парламентским настроениям, спектакль на Ибице — весна, остров, отель, выпивка, наркотики, голые коленки «племянницы русского олигарха» — мало что изменят в этой счастливой дунайской стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

По данным еженедельных опросов, проводимых в рамках проекта Research Affairs (национальная австрийская ежедневная газета Österreich), лидером электоральных симпатий остается Австрийская народная партия Себастьяна Курца (34%), на втором месте — социалисты (23%), на третьем — евроскептики из Партии Свободы (20%). Опрос проводился 13−18 сентября.

Лидирует Курц и как претендент на кресло канцлера — 42%, вдвое больше, чем у социалистки Памелы Ренди-Вагнер, идущей на втором месте, которое ей по-джентльменски уступил Норберт Хофер, новый лидер «свободовцев» вместо проштрафившегося на Ибице Хайнца Штрахе. Ибица пусть и не «смертельно», но недешево обошлась австрийским правым: по сравнению с результатами выборов — 2017 (26%) сейчас они теряют, судя по опросам, 6% голосов.

Но что самое интересное, большинство австрийцев желает сохранения предыдущего формата парламентского большинства — коалиции Народной партии с Партией Свободы — 28%! Сменить «свободовцев» на социалистов в парламентском тандеме желают только семь процентов опрошенных.

Из новаций политического процесса следует отметить только электоральный рост «Зеленых» Вернера Коглера, с 3,8 (по результатам выборов 2017 года) до 12%, по последнему опросу Research Affairs. Но еще с европарламентских выборов неимоверные результаты «зеленых» уже перестали кого-либо удивлять, как и причина этих результатов — изменение климата.

Emmanuel DYAN Австрийский парламент

Прогнозы — дело неблагодарное, но в отношении Австрии уже можно с уверенностью сказать, что конечным бенефициаром гонок станет Себастьян Курц, а самой большой, но возможной сенсацией может быть альянс «народников» и «зеленых», который позволит Курцу сменить слабоуправляемых «свободовцев» и депрессивных «социалистов» на «зеленых» политических новичков.

Но что это будет означать для Украины? Ведь Австрия — это очень значительный, хотя и недооцененный фактор в украинской истории и политике. Все-таки она более века (1772−1918) владела западно-украинскими землями (как Королевством Галиции и Лодомерии) и воспоминания о «счастливых цисарских временах» до сих пор имеют место в регионе. Кроме того, Вена — это неформальный центр контроля ЕС над территорией Центральной Европы, а значит, и Украиной. То есть от лидеров Австрии многое зависит.

А что лидеры Австрии? 20 сентября они отвечали на вопросы, касающиеся внешней политики. Все шестеро, чьи партии имеют шанс пройти в парламент 29 сентября: Себастьян Курц (Австрийская народная партия), Памела Ренди-Вагнер (Социал-Демократическая партия), Норберт Хофер (Австийская партия свободы), Беате Майнл-Райзингер (партия NEOS — Новая Австрия и либеральный форум), Питер Пилз (JETZT — список Пилза) и Вернер Коглер («Зеленые»).

Отдельно украинская тема в интервью не звучала, все больше Трамп, мигранты, Иран и Израиль. Но восьмой вопрос неизбежно выводил на украинскую проблематику: «Считаете ли вы санкции против России эффективными? Должна ли Россия быть вновь принята в группу ведущих индустриальных наций (G-7)?».

За однозначное сохранение санкций в отношении России высказались либералы из НЕОСа и лево-зеленые популисты из «списка Пилза». Совокупный результат на выборах 2017 года — 9,8%, сегодняшний прогноз — 10%.

Kremlin.ru Себастиан Курц и Владимир Путин

Остальные придерживаются концепции диалога с Россией: от полного отрицания санкционного давления: «Мы всегда отклоняли эти санкции как неправильный путь. Они также наносят ущерб Австрии и ее экспортной экономике» (Норберт Хофер) до «Пока Россия не выполняет Минские соглашения, необходимы санкции. Однако постепенно они должны быть отменены по просьбе России» (Вернер Коглер). То есть в совокупности перспективу со смягчением санкций (отказом от санкций) в тесной увязке с исполнением Минских соглашений поддержали политические силы, набравшие на прошлых выборах 88,2% голосов и ныне имеющие предвыборный рейтинг в 89 процентов.

А что Украина? Нынешний министр иностранных дел Вадим Пристайко, в отличие от предыдущего Климкина, явно читал Талейрана с его легендарным «язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». Но никакая словесная оболочка, никакие мотивации, приводимые Пристайко, не могут скрыть содержательную суть: Украина отказалась письменно зафиксировать формулу Штайнмайера на переговорах в Минске.

Kuebi = Armin Kübelbeck Франк-Вальтер Штаймайер

Украину можно понять: применение этого закона на практике сразу вызовет претензии других регионов не его применение «у себя». И тогда о унитарной стране можно будет забыть, поскольку ее попросту разорвут региональные элиты.

Но формулу Штайнмайера предложили уже не «коварные русские», а сами европейцы. И теперь, после «минского отказа», неисполнителем Минских соглашений, призванных «положить конец боевым действиям на востоке Украины» (Памела Ренди-Вагнер) будет выглядеть не Россия, а Украина. Чем не замедлят воспользоваться и Кремль, и правые популисты в Европе.

Тогда смягчение/отказ от санкций станут вполне реальным сценарием, удовлетворяющим лидеров стран Старой Европы. Как, например, Макрона. Или того же Курца, который официально считает, что «важно поддерживать диалог с такой сверхдержавой, как Россия. Потому что мир в Европе будет только с Россией, а не против России».

Но отказ от санкций или даже их смягчение, по факту, будет означать отказ от поддержки действующей украинской власти, уже утомившей Европу финансовыми просьбами, парламентскими клоунадами, порошенковскими «подяками» (благодарностями), а теперь еще «несанкционированной самостоятельностью» по отношению к европейскому же политическому креативу. Все-таки Франк-Вальтер Штайнмайер — это не «просто так», а бывший министр иностранных дел и вице-канцлер, а ныне президент Федеративной Республики Германии.

Полагаю, что все, переживавшие в жизни длительный роман (не закончившийся счастливым браком), знают, как быстро «усталость» переходит в «неприязнь»?