Австрийская интрига. Cui prodest? Кому выгодно?

Андрей Ганжа, , 22:04 — REGNUM

17 мая, в шесть вечера, немецкие онлайн-СМИ Spiegel Online и Süddeutsche.de, а также веб-сайт австрийского еженедельника Falter, опубликовали 6-минутный видеоматериал о том, как в июне 2017 года на острове Ибица вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе порезвился на некой вилле. В компании своего однопартийца Иохана Гуденуса, его жены Таяны, русскоязычной женщины под именем «Алена Маркова» и сопровождающего ее джентльмена по имени Джулиан. Павда, следует помнить, что в то время ни Штрахе, ни Гуденус не были ни вице-канцлером, ни руководителем парламентской фракции. А всего лишь лидерами праворадикальной «Австрийской Партии Свободы», уверенно идущей к успеху на парламентских выборах.

Вилла была оборудована, как минимум, двумя видеокамерами и беспроводной локальной сетью для удаленной передачи в реальном времени. Встреча продолжалась шесть часов и, как уверена пресса, пока неопубликованные последние 60 минут являются особенно пикантными: «Как подтвердили инсайдеры ОЕ24, речь идет о коле, сексе и диких вечеринках. Особенно взрывоопасно: жене Гуденуса, Тайяне, ранее вызывали такси. Она не присутствовала в последний час встречи».

Но хватило и обнародованного шестиминутного фрагмента, где Штрахе договаривается с «русской» (которую представили как племянницу приближенного к Путину олигарха) о помощи русскими деньгами в обмен на будущие преференции для российского бизнеса в Австрии.

18 мая, уже на следующий день после публикации, Штрахе объявил о своей отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Партии свободы. Хотя и заявил, что все происходящее — это «тщательно спланированное политическое убийство». Вечером того же дня канцлер Себастьян Курц выступил с заявлением о прекращении коалиции своей «Австрийской Народной Партии» с Партией Свободы, что означало проведение досрочных парламентских выборов. Которые, по предложения президента Александра Ван дер Беллена, пройдут в начале сентября.

Объявляя об отставке, Штрахе пожелал, чтобы в правительстве никаких изменений не происходило. Поскольку там шесть министров занимали свои кабинеты по квоте Партии Свободы.

Но не получилось… Канцлер Себастьян Курц потребовал отставки министра внутренних дел, свободовца Герберта Кикла, что совершенно естественно в момент кризиса отношений правящих партий. В итоге 20 мая правительство покинул не только Кикл, но и все министры от Партии Свободы.

Вполне возможно, что целью канцлера Курца было формирование «правительства меньшинства», в ожидании победы на досрочных выборах. Но уже 27 мая парламентские миноритарии из «зеленой» партии JETZT (Сегодня) на специальном заседании Национального Совета вынесли вотум недоверия правительству Себастьяна Курца, к которому с удовольствием присоединились и политические противники из Социал-демократической партии Австрии, и обиженные экс-союзники из Партии Свободы. Удовольствие было настолько очевидным, что Национальный совет принял решение даже без подсчета голосов 32-летний канцлер Курц получил, впервые в истории послевоенной Австрии, «вотум недоверия» и на его место был назначен вице-канцлер Хартвиг Легер.

И что, Курцу конец как политику?

Обсуждать видеоматериалы из Ибицы уже даже не интересно. И так понятно, что это была эталонная «медовая ловушка» под соусом из алкоголя и «нокаутирующих препаратов» (так их назвал срочно покаявшийся уже бывший лидер фракции АПМ в парламенте Йоган Гуденус). Причем это была «ловушка длинной руки» — запись была осуществлена в июле 2017 года — за несколько месяцев до австрийских выборов, но компромат был задействован только в мае 2019 года — перед очередными выборами в Европарламент.

Организатора спектакля медиа-расследователи определили быстро — австрийский адвокат иранского происхождения Рамин Мирфахрай. Определили и кавалера «русской дамы» — Джулиан Хассенталлер, руководитель детективного бюро Konsic из Мюнхена. Да и «русская» оказалась не только НЕ племянницей российского олигарха, но и НЕ русской: «Дама говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском языке, изучает сельскохозяйственные науки в Боснии и соответствует типу женщины, которая интересует мистера Штрахе. Говорят, что ей заплатили от 6000 до 7000 евро».

Куда более интересно другое: Cui prodest? Кто заказчик, кому было выгодна столь могучая подача скандала? Или, в крайнем случае, кто основной бенефициар инцидента?

На роль заказчика уже испробовали и США, и Россию. И все спецслужбы Западной Европы. Правда, пишущий для немецкого политического журнала «Cicero» Рудольф Адам убежден, что все указывает на то, что план ликвидации Хайнц-Кристиана Штрахе с помощью компрометирующего видео не был реализован Соединенными Штатами, которые в настоящее время «полностью заняты Кореей, Ираном и Китаем». России тоже невыгодно политическое убийство Курца, поскольку бывший канцлер выступает за «Северный поток-2» и вообще — за более тесное сотрудничество с Москвой. Китай и арабские страны — те тоже мало интересуются внутренней политикой Австрии. Отсюда вывод: «Осталось только одно государство, обладающее человеческими ресурсами и техническими возможностями для проведения такой операции, а также очевидная причина: это Израиль».

Рудольф Адам — это бывший вице-президент Федеральной службы разведки и президент Федеральной академии политики безопасности Германии, а ныне — преподаватель Университета бундесвера в Мюнхене. Статус и компетенция вызывают доверие, а вот версия — ну никак. Поскольку Курц всегда подчеркивал, что Австрия имеет обязательства перед Израилем: «Наша ответственность за историческое прошлое Австрии не заканчивается на австрийской или европейской границе». Ничего подобного австрийцы никогда не слышали ни от одного из своих канцлеров, одним из которых был еврей Бруно Крайский, а другим — бывший нацист Курт Вальдхайм.

И куда более заинтересованной стороной в «Ибица-гейте» мог быть Брюссель, где евросоюзовские чиновники с нарастающей опаской наблюдают за усилением позиций правых евроскептиков. А теперь политическая наследница Ангелы Меркель, новый лидер немецкого ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, надеется, что Партия Свободы столкнется с институциональным кризисом, который перекинется на ультраправых по всей Европе. Может, именно поэтому видео-компромат Ибицы где-то отлеживался почти два года и «выстрелил» аккурат за девять дней до выборов в Европарламент?

А если предположить, что это внутриполитическая австрийская «разборка»? Тогда, на первый взгляд, основным бенефициаром скандала выступает основной оппонент Курца, Социал-демократическая партия Австрии (СДПА). На парламентских выборах 2017 года они сохранили свой результат (26,7%, минус всего 0,12% в сравнении с выборами 2013 года). Но им достаточно неожиданно не дали войти в правительство «мальчишка» (Курц) и «правый популист» (Штрахе). Впервые за более чем десятилетие…

В таких условиях любая партия готовится к реваншу, а любой реванш начинается с раскола у противников. Что и произошло в результате Ибица-гейта.

Но если всмотреться второй раз, то создается устойчивое ощущение, что основным выгодополучателем ситуации является сам Себастьян Курц. Судите сами.

Правительство Курца-Штрахе следует признать удачным. За 2018 год ВВП Австрии по покупательским ценам вырос на 9,57%, с $ 417 млрд до $ 457 млрд. ВВП (на душу населения) — с 47 384 до 51 509 доллара (+8,71%). При этом инфляция снизилась на 4,9%. Да и безработица упала на 12,3%. Власти снизили налог на прибыль и НДС — от этого выиграла прежде всего туристическая отрасль. Подготовлено снижение подоходного налога — в два этапа c 25% дo 21%, что должно освободить граждан и бизнес нa €6,5 млpд в гoд. Была проведена трудовая реформа, в результате которой работодатели при определенных условиях могут увеличивать рабочую неделю до 60 часов. Обязательные социальные взносы предпринимателей были сильно снижены.

Результаты не замедлили сказаться на электоральных симпатиях. АНП Курца на прошедших выборах в Европарламент набрала на 3,1% голосов больше (34,6%), чем на парламентских выборах 2017 года (31,5%). В таких случаях очень трудно отказаться от искушения укрепить свою политическую силу за счет ситуативных союзников. Ведь в правительстве Курца представители Партии Свободы занимали не только пост вице-канцлера, но 6 министерских кресел, да еще каких: внутренних дел (Герберт Кикл), иностранных дел (Карин Кнейссл), обороны (Марио Кунасек), транспорта (Норберт Хофер), социальных дел (Беате Хартингер-Кляйн), а также государственных дел и спорта (сам Штрахе).

В случае, если Народная партия Курца выиграет сентябрьские парламентские выборы, то произойдет перераспределение кресел. Кто-нибудь сомневается, что в пользу Курца? А выиграть он может. Ведь каким бы сильным не был «Ибица-удар» по имиджу Курца, его партия набрала на евровыборах на три процента больше, чем полтора года назад. Почти на 12% больше, чем оппозиционные социал-демократы.

И в сентябре Себастьян может занять очень выгодную в избирательной гонке позицию «несправедливо гонимого», представляя себя как «жертву политической интриги».

А бонусом будет возможность атака на имидж своих основных оппонентов. Курц ее уже начал. 20 мая Себастьян дал интервью немецкой газете «Бильд», где обронил интересную фразу в связи с «Ибица-скандалом»: «Думаю, что за этим стоит Зильберштейн».

50-летний Таль Зильберштейн — это известный израильский политический консультант и маэстро «грязных политтехнологий». В Австрии это имя тесно связано с Социал-демократической партией, которую он консультировал на выборах 2017 года. Однако сам Таль за два месяца до выборов был арестован в Израиле (по подозрению во взяточничестве, подделке документов и отмывании денег), а предложенные им анонимные аккаунты с ложным авторством «Мы за Себастьяна Курца» и «Правда о Себастьяне Курце» были «раскрыты» в самый их канун.

Так что упоминание Курцем имени Зильберштейна можно рассматривать как прямое указание на причастность социал-демократов к осуществлению грязной политической интриги. Которые европейскому электорату совсем не нравятся. Особенно если они раскрыты…

Ну, а в заключение — эмоции историка. Если моя версия верна и Курц пошел на свою отставку ради победы в будущем периоде и укрепления своих позиций как лидера властной вертикали, то он один из самых талантливых политиков нынешней Европы. И как политик, он подходит к уровню одного римлянина, который свои желания озвучивал тоже без церемоний: «Aut Caesar, aut nihil» («Или Цезарь, или ничто!».

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