Полтора года не могут дождаться замены лифта жители дома №72 по 15-й линии Васильевского острова в центре Петербурга. На момент отключения лифт уже пять лет как выработал свой срок эксплуатации. Капремонт подъемника запланирован на… 2030−2032 годы. Уставшие от препирательств с чиновниками жители рассказали о своей беде корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Дом №72 на 15 линии Васильевского острова

В доме шесть этажей, а потолки — по три метра, как во многих дореволюционных зданиях Петербурга. Так что на самый верх взбираться очень тяжело. Особенно, если ты пережила блокаду Ленинграда. Тамара Владимировна Кузнецова скончалась прошлым летом, спустя несколько месяцев после того, как лифт встал окончательно, рассказывают ее соседи.

«Уже год, как ее нет», — говорит жительница дома Марианна. По словам соседей, блокадница просто не смогла постоянно подниматься и спускаться по лестнице, поэтому не сумела вовремя обеспечить себя необходимыми лекарствами. И сейчас, по словам Анны Филимоновой, чья пожилая мама тоже живет в этом доме, там продолжают оставаться пенсионеры, которые почти не покидают квартир.

«Я являюсь инвалидом и живу на пятом этаже. А на шестом этаже живут две женщины, одна — инвалид II группы, а второй уже просто лет под 80. Бабушка, которая умерла прошлым летом, была блокадницей. Она просто-напросто не выходила», — подтверждает житель дома Станислав Ильяшевич.

Петербуржцы обращались к чиновникам, но всё безрезультатно. В ответе Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 4 сентября 2019 года сказано, что в долгосрочной программе капремонта замена лифта в этой парадной значится лишь на 2030−2032 год. Программы составлялись после 2014 года. Уже тогда у лифта истек срок эксплуатации, он девять месяцев простоял без движения, был все же запущен, но замену подъемника по какой-то неведомой причине решили отложить еще почти на 20 лет.

Как поясняет Анна Филимонова, «эпопея с лифтом тянется с 2013 года». «Сил больше нет, средства нормального воздействия закончились», — говорит она. Как следует из официальных ответов чиновников, лифт был введен в эксплуатацию в 1987 году. Живущая в доме Марианна в это не верит: конструкция кабины метр на метр кажется ей уж чересчур доисторической. «Если люди врут в этом, то врут и в остальном», — полагает она.

ИА REGNUM Неработающий лифт

Как бы там ни было, срок эксплуатации лифта определен в 25 лет. В 2012—2013 годах он истек. И, по совпадению, оборудование действительно дальше работать на смогло: как уже говорилось, кабина встала почти на год. Тогда домом заведовал печально известный, оскандалившийся и обанкротившийся ЖКС №2 Василеостровского района. Жилкомсервис пригласил экспертов, они продлили срок эксплуатации еще на два года. И лифт запустили.

В 2015 году дом перешел в ведение управляющей компании «Мир», и теперь уже по ее заказу работу лифта продлевали, пока в 2018 году не пришли результаты очередной экспертизы: «состояние металлоконструкций оборудования не допускает возможность дальнейшей эксплуатации, требуется полная замена лифта».

Вообще, согласно ГОСТу, средний срок службы, например, электродвигателя составляет лишь 15 лет, тормозов — 12,5 лет, канатов — вообще всего пять. Но в каждом конкретном случае нужна экспертиза, так как отношение к оборудованию и частота использования может двигать эти сроки в противоположные стороны.

«В 2018 году лифт остановили по техническому заключению лицензированной компании, чтобы вывести из эксплуатации. С мая 2018-го лифт отключили. Мы, как управляющая компания, подали документы в ГУЖА. Те подали документы в Жилищный комитет в рамках актуализации региональной программы капремонта», — объясняет руководитель отдела по работе с собственниками жилых помещений УК «Мир» Дмитрий Мешков.

Однако Жилищный комитет принимает заявки по объектам, по которым пытаются добиться срочного ремонта в том же году, не позднее 1 апреля. Так что в 2018 году запустить лифт шансов уже не было. Но, судя по всему, нет особых шансов включить его и в 2019-м — почему районная администрация не потребовала этого, неизвестно.

«Сейчас есть ответ официальный, что документы они подали, вопрос будет рассмотрен на 2020−2022 год. В 2019 году — нет», — говорит Мешков.

Жители дома на 15-й линии ведут свою переписку с чиновниками, которая вводит их в ступор. Вроде бы администрация Василеостровского района все-таки просила подвинуть сроки замены кабины еще в 2018-м, вроде бы даже проект на капремонт этого лифта изготовлен. Но его никто не видел и найти в сети, где обычно публикуются такие документы, не может.

Зампред Жилищного комитета Петербурга Сергей Шарлаев пишет жителям 4 сентября: при корректировке краткосрочного плана на 2019 год будут включены работы по капитальному ремонту лифта дома.

Gilkom-complex.ru Сергей Шарлаев

В тот же день, 4 сентября, приходит ответ от зампреда главы Василеостровского района Владлена Родионова: «В настоящее время Жилищным комитетом формируется проект краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта <…> на 2020, 2021 и 2022 годы».

Родионов также утверждает, что петербургский Фонд капремонта заключил договор с компанией «Русслифт» об изготовлении проекта замены лифта еще в ноябре 2018 года. Трудилась эта фирма, судя по всему, больше года, потому что, если перейти по предложенной Родионовым ссылке и проверить, включили ли дом №72 по 15-й линии В. О. в краткосрочный план ремонта, окажется, что «сведения … для данного дома отсутствуют».

Станислав Ильяшевич в одном из писем через электронную приемную пытался договориться о встрече с замглавы районной администрации, но письменно ему ответили, что лично разговаривать с жителями «нецелесообразно».

"Этот человек по фамилии Родионов думает, что он бессмертный. Он написал в письме, что, мол, общаться я с вами не буду, потому что письменного ответа достаточно», — возмутился петербуржец.

«У соседей шесть лет не работал лифт. Они терпели, наверное. А мы не хотим терпеть», — добавляет Марианна.

…Повторения истории с блокадницей Тамарой Кузнецовой тоже никто не хочет. И случай этот не единичный: похожие истории в Петербурге происходят не только в историческом центре города, но и в «спальных» районах. Так, в 2018 году жителям десятиэтажного дома на 500 квартир на проспекте Славы в Купчино пришлось ждать лифта почти полгода. Один из соседей, 53-летний мужчина, не дождался: в ноябре в очередной раз поднялся по лестнице на 9-й этаж и умер.

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«Вы представляете, на днях ко мне скорая приехала. У меня было высокое давление. Так она не поднялась, я спустился вниз. Они сказали: «Мы не поднимемся, спускайтесь сами». Сумка тяжелая у них, не хотят тащить, наверное. И они мне еще 40 минут в своей машине сбивали давление, но наверх не поднялись», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель дома №72 по 15-й линии Васильевского острова Эльнур Мамедов.

Gov.spb.ru Владлен Родионов

Он не хочет думать, что стали бы делать медики, если бы с ним что-то случилось на этом пути с шестого этажа. «Кто докажет? Они звонили на домашний. Как докажешь, что они тебе сказали: «Спустись вниз», — разводит руками он.

Все эти полтора года, что лифт не работает, жильцы, конечно, продолжают платить взносы за капремонт. Так как это исторический центр, то платят почти по максимальному тарифу. Между тем тариф складывается не только из периода постройки дома, но и из наличия или отсутствия лифта.

…В августе текущего года Жилищный комитет запросил дополнительно 4,4 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга на краткосрочную программу капремонта в 2020 году — чтобы подвинуть по срокам поближе 467 домов. Однако возразил комитет финансов.

Gov.spb.ru Сергей Макеев

«Программа есть, я соглашусь, но нужно ли решать ее исключительно за счет бюджета, это большой вопрос. На сегодняшний момент у нас самая низкая плата за капитальный ремонт», — сказал тогда заместитель главы комитета Сергей Макеев. Вряд ли бы он смог уточнить, насколько низкой должна быть плата за тот капремонт, которого нет.

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