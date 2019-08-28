Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM

В комитете финансов Санкт-Петербурга недовольны низкими тарифами взносов на капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах. Такую позицию изложил 28 августа заместитель главы комитета Сергей Макеев во время «нулевых чтений» бюджета Северной столицы на 2020 год в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макеев уточнил, что Жилищный комитет Петербурга запросил почти 8 млрд рублей дополнительных вливаний, и львиная доля — 4,4 млрд рублей — приходится на финансирование программы капитального ремонта, так как жилищники хотят поближе «подвинуть» по срокам ремонт 467 многоквартирных домов.

«Программа есть, я соглашусь, но нужно ли решать ее исключительно за счет бюджета, это большой вопрос. На сегодняшний момент у нас самая низкая плата за капитальный ремонт», — сказал Макеев.

Он обратил внимание, что в Москве жители платят по 17 рублей за 1 кв. метр жилья, а в Петербурге — менее 5 рублей.

Кроме того, государственное субсидирование программы капремонта не носит характера «адресности», возмутился чиновник, в отличие от других госпрограмм, где льготы и субсидии получают только определенные категории, например инвалиды или ветераны. «Помогаем всем, всем и вся. Это тоже надо понимать», — сказал Макеев. «У нас беда в том, что у нас самые низкие платежи, даже у соседей наших в Ленобласти платежи выше», — добавил он.

Заметим, если Жилищному комитету выделят еще 4,4 млрд рублей на капремонт, программа в следующем году фактически получит удвоенное финансирование из бюджета. Согласно прогнозам Смольного, в 2020 году минимальный взнос на капремонт составит от 5 до 6 рублей за 1 кв. метр. Ремонт одного дома составляет в среднем 9,5 млн рублей.

Не все участники слушаний поддержали позицию комитета финансов. Так, депутат Заксобрания Андрей Васильев («Единая Россия») предложил чиновникам пообщаться с менее защищенными категориями граждан.

«Надо было, когда принимали закон о капремонте, пойти и пообщаться с ветеранами. Мне удосужилось встречаться с ветеранами Кировского завода. Самые мягкие слова, которые мне были сказаны, это «сволочь, скотина и ворюга», — сказал Васильев.

Он добавил, что достижения петербургских властей можно пересчитать по пальцам одной руки, и низкая плата за капремонт — одно из них, так как город разделяет ответственность с гражданами за приведение в порядок старых домов.

Депутат Оксана Дмитриева («Партия роста») также напомнила финансистам, что по Жилищному кодексу государство вообще обязалось за свой счет капитально отремонтировать все дома, которые были приватизированы в плохом состоянии, но не сделало этого.