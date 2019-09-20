Руэл Марк Герехт — бывший сотрудник ЦРУ и эксперт по Ирану, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий. Герехт придерживается жёстких взглядов в отношении Ирана, он посвятил большую часть своей карьеры изучению внутриполитической динамики в стране, а также 30 лет правления верховного лидера Ирана Али Хаменеи с момента его прихода к власти в 1989 году. Герехт поделился с изданием The Foreign Policy своими опасениями по поводу крупной атаки на саудовские нефтяные объекты, спонсором или организатором которой, как считают власти США и Саудовской Аравии, является Иран. Это интервью было отредактировано и несколько сжато для большей ясности, пишет журналист Майкл Херш в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Читайте также: The Hill: чего кандидаты в президенты США боятся, как черт ладана?

Является ли это нападение актом агрессии со стороны Ирана, вызванным тем, что Тегеран почувствовал слабость США?

Руэл Марк Герехт: О, конечно. Иранцы всегда постепенно обостряют ситуацию. Они наращивают эскалацию в течение некоторого времени, и каждый раз, когда мы бездействуем, они повышают ставки. Очевидно, что они сделали это в военном отношении. Атака на саудовские нефтяные объекты оказалась чрезвычайно дерзкой. При этом они постепенно повышают ставки на ядерном фронте. Атака на нефтяные объекты принесёт им чувство удовлетворения по двум разным направлениям, которые для них кажутся привлекательными. Во-первых, таким образом они могут показать средний палец США, а во-вторых, — нанести удар по Саудовской Аравии, которую они ненавидят.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Как вы думаете, как именно была организована атака? Она опиралась на сложную и хорошо развитую региональную сеть доверенных лиц Ирана? Прозвучало предположение, что атака была совершена с территории Ирана.

Руэл Марк Герехт: Иран любит использовать своих сторонников для отрицания своей причастности к чему-либо. Ему просто нужен фиговый лист, в этом качестве он может использовать различные шиитские силы. Возможно, удар был нанесён непосредственно с территории Ирана, если это так, то это серьёзный вызов для Трампа и наследного принца Саудовской Аравии. Дроны, которые были использованы, могут преодолеть значительное расстояние. Что касается крылатых ракет, я подозреваю, что они, вероятно, были запущены с территории Ирана. В любом случае должны быть какие-то данные, я уверен, что данные радарных наблюдений помогут определить, откуда на самом деле они прилетели.

С другой стороны, атака выявила слабость ПВО Саудовской Аравии. Если американцы не предпримут никаких ответных действий, это может привести к серьёзным последствиям. Я должен сказать, что президент США уже отказался от операции по обеспечению свободы навигации, которая могла послужить поводом для начала войны. От этого отказались. Поэтому, если мы сейчас позволим иранцам безнаказанно атаковать цели, которые им вздумается, это будет означать, что мы откажемся от видения, существовавшего у нас с 1950-х годов, согласно которому США всегда будут защищать саудовскую нефть.

И я должен сказать, что я очень впечатлён тем, какие именно цели выбрал Иран, потому что для нас это имеет важное значение.

Под важным значением вы подразумеваете, что верховный лидер Ирана таким образом хочет удостовериться, не собираются ли Соединённые Штаты снова отступить?

Руэл Марк Герехт: Да. И я должен сказать, что, учитывая некоторые заявления государственного секретаря США Майка Помпео, похоже, что мы намерены отступить.

Но Помпео назвал атаку «актом войны».

Руэл Марк Герехт: Но затем он сказал, что собирается поехать в Саудовскую Аравию, чтобы провести консультации и попытаться создать коалицию. Это звучит не очень обнадеживающе, и я думаю, что Иран этим не напугаешь.

Трамп объявил о введении дополнительных санкций против Ирана.

Руэл Марк Герехт: Что вы обычно делаете, когда вообще не собираетесь что-либо делать? Вы вводите санкции.

State.gov Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введение санкций против Ирана. Нью-Джерси

Атака выглядит как внезапная и очень серьёзная эскалация давнего конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Как вы можете это прокомментировать?

Читайте также: Foreign Policy: Трамп готовит для своих избирателей махинацию в ЕС

Руэл Марк Герехт: Некоторые люди склонны видеть в верховном лидере Ирана осторожного игрока, но правда заключается в том, что Хаменеи любит выходить за рамки… Если мы ничего не предпримем, он продолжит двигаться в этом направлении, как с военной, так и с ядерной точки зрения… Кажется, что ОАЭ решили отпрыгнуть в сторону, они хотят уйти. Я не думаю, что наследный принц Саудовской Аравии также не сойдёт с дистанции. Несмотря на всё его высокомерие, он не сможет победить Исламскую Республику без Соединённых Штатов. Европейский союз занял типичную для него позицию: он призвал к организации дополнительных переговоров. Мы посмотрим, что президент США предпримет дальше: займёт более жесткую позицию или продолжит ослаблять давление.

Насколько важно для Соединённых Штатов то, как они сейчас отреагируют?

Руэл Марк Герехт: Настал очень важный момент. Я бы даже сказал, что он действительно определит, отказались ли Соединённые Штаты от своей ответственности за Персидский залив или нет. Со стратегической точки США не сталкивались с чем-либо сопоставимым со времён вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.