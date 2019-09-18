18 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Соединённые Штаты надеются заключить сделку с Германией, которая, на первый взгляд, собирается увеличить свои военные расходы и сократить военное бремя США в ЕС, но на самом деле это приведёт к ослаблению вооружённых сил ФРГ.

Александр Белов, , 08:47 — REGNUM Дважды в сентябре 2019 года администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги по ослаблению усилий, направленных на укрепление американского военного присутствия в ЕС, сделав ставку на зарабатывание дешевых политических очков вместо реализации важных проектов и разумной политики. Во-первых, в Белом доме объявили о сокращении программы по военному строительству в ЕС более чем на $770 млн. Данная программа необходима для восстановления боеспособности в ЕС и сдерживания России. Полученные таким образом средства пойдут на строительство стены на границе между США и Мексикой. Во-вторых, Соединённые Штаты надеются заключить сделку с Германией, которая, на первый взгляд, собирается увеличить свои военные расходы и сократить военное бремя США в ЕС, но на самом деле это приведёт к ослаблению вооружённых сил ФРГ. В обоих случаях именно США окажутся проигравшей стороной, пишет Джим Таунсенд в статье для издания The Foreign Policy.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Военные строительные проекты представляют собой усилия США, направленные на восстановление их способности вести боевые действия в ЕС. Будучи заместителем помощника министра обороны США, отвечавшим за ЕС и НАТО в 2014 году, я старался использовать любую возможность для того, чтобы направить в ЕС как можно больше силовых структур США, чтобы обеспечить большее сдерживание России. Я не понаслышке знаю, насколько важны рассматриваемые проекты. Я уверен, что сокращение их финансирования лишает нас инструментов, которые необходимы американским военным в случае военного конфликта. Сюда входят склады боеприпасов, взлётно-посадочные полосы для боевых самолётов, инфраструктурные объекты для сил специальных операций, оборудование для создания передовых авиабаз и так далее. Нужно понимать, что проекты, о которых идёт речь, — это не какие-нибудь военные оркестры или парикмахерские, речь идёт о военных инструментах, которые понадобятся в случае конфликта. Сдерживание — это не просто демонстрация намерения защищать своих союзников, но и способность делать это. Сокращая финансирование, мы лишаем себя этой способности. Вывод сил США из ЕС в конце «Холодной войны» ослабил сдерживание России. Для обеспечения сдерживания российского авантюризма в рамках соперничества великих держав, способность Соединённых Штатов реагировать вместе с НАТО должна быть восстановлена как можно быстрее.

Аэродром НАТО Nato.int

Похоже, что американская администрация хочет не только получить средства на строительство пограничной стены, но и наказать союзников по НАТО за невыполнение взятых обязательств по увеличению военных расходов. С самого начала своей предвыборной кампании Трамп утверждал, что европейцы должны увеличить оборонные расходы для защиты ЕС. В США уже давно сформировалась двухпартийная позиция в отношении необходимого увеличения оборонных расходов в ЕС. Но сокращение финансирования военных проектов, необходимых для поддержания боеготовности США, а не ЕС, может ухудшить возможности Соединённых Штатов в случае конфликта.

Пограничная стена США с Мексикой (сс) Jonathan McIntosh

Вдобавок к сокращению финансирования в американской администрации настаивают на невыгодной для США сделке с ФРГ, которая демонстрирует собой неправильный подход к вопросу о том, чтобы Берлин тратил больше на обеспечение обороны. Это приведёт к тому, что столь необходимые ВС ФРГ оборонные расходы пойдут в административный фонд НАТО, что позволит компенсировать аналогичные расходы США. Однако в этом случае немецкие военные лишатся определённой части финансирования, которое необходимо для поддержания боеготовности кораблей и самолётов. Этот шаг позволит США объявить о своей победе над Германией с точки зрения распределения военного бремени. Проблема в том, что Германия не направит деньги туда, где они действительно нужны: в свои вооружённые силы.

Флаги ФРГ, НАТО и Евросоюза Nato.int

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Все члены НАТО вносят определённую часть средств в общие фонды военного альянса ($2,6 млрд в 2019 году), средства из этих фондов используют для оплаты расходов, связанных с управлением организацией, а также для создания инфраструктуры в союзных странах, которая может понадобиться силам НАТО. Процентный вклад каждой страны зависит от размера ВВП и периодически пересматривается. США вносят 22,1%, а Германия — 14,8%. В рамках соглашения с Германией Трамп заставит Берлин увеличить отчисления до 15,9%, что позволит ему сократить расходы США. Это позволит американской администрации заявить о том, что она заставила немцев платить больше, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков. Берлин может сказать, что он делает больше для распределения военного бремени. При этом Германия потратит гораздо меньше по сравнению с тем, что ей следовало бы потратить на немецких военных, а не на покрытие административных расходов НАТО.

США, стремясь к быстрой победе, упускают из виду одну важную вещь. Германия будет тратить больше на оплату счетов НАТО за электроэнергию и меньше на собственные вооружённые силы. Это бессмысленная победа. Ослабление немецких военных означает увеличение военного бремени для США — это именно то, что Трамп изо всех сил пытается предотвратить.