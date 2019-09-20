Что происходит с небольшими государствами, оказавшимися на переднем крае распадающегося международного порядка? Ситуация на Филиппинах может помочь нам ответить на этот вопрос, пишет Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Приезидент Филиппин Родриго Дутерте

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За последние три года произошло существенное ухудшение отношений между Манилой и Вашингтоном и ослабление сопротивления китайскому экспансионизму в Южно-Китайском море. Конечно, заманчиво возложить всю вину только на эксцентричного президента Филиппин Родриго Дутерте, который демонстративно пренебрёг отношениями с США и стал ухаживать за КНР. Региональная перестройка действительно подтверждает утверждение, согласно которому влияние США снижается по мере роста влияния Китая.

США и Филиппины заключили пакт о взаимной обороне в 1951 году, их отношения ранее также переживали взлёты и падения. После окончания холодной войны альянс пришёл в упадок, а на Филиппинах возникли сильные националистические настроения, что привело к выводу войск США. Однако в течение почти 20 лет американские и филиппинские власти работали над тем, чтобы восстановить своё партнёрство.

В 2016 году Филиппины заняли центральное место в американской стратегии в Юго-Восточной Азии. В рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве Филиппины предоставили силам США доступ к пяти важным военным базам. Манила также играла ведущую роль в финансируемой США инициативе по обеспечению безопасности на море в Юго-Восточной Азии, призванной улучшить возможности региональных стран в рамках противостояния китайскому вторжению. Представители США и Филиппин оказывали дипломатическое и правовое давление на Пекин, они обратились в Постоянную палату третейского суда в Гааге из-за незаконного рыбного промысла КНР и строительства искусственных островов в Южно-Китайском море.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Michael Larson. U.S. Navy photo Американский солдат и филиппинский мальчик

С тех пор многое изменилось. Дутерте занял пост президента в 2016 году, объявив о своем «отделении» от США и переориентации на Китай и Россию. Он назвал бывшего президента США Барака Обаму «сыном шлюхи» после того, как Обама обвинил Филиппины в нарушении прав человека на фоне начатой Дутерте кампании по борьбе с наркотиками.

После инаугурации Дутерте процесс исполнения соглашения об обороне замедлился, а двусторонние военные учения были временно приостановлены. Даже после того, как в июле 2016 года международный трибунал вынес в пользу Манилы решение по территориальному спору с КНР, Дутерте предпочёл приспособиться к давлению со стороны КНР, а не противостоять ему. Дутерте также подписал экономические соглашения с Пекином на сумму в десятки миллиардов долларов, в том числе соглашение, которое позволит китайской фирме создать инфраструктуру связи на филиппинских военных базах.

В дальнейшем всё немного стабилизировалось. Дутерте перестал упоминать о своих прежних угрозах о выводе американских войск с территории Филиппин, возможно, потому, что понял, что военный альянс с США может помочь ему заключить более выгодную сделку с Пекином. Уровень ежедневного сотрудничества между США и филиппинскими силами по-прежнему остаётся относительно высоким. Но Манила явно участвует в том, что политологи называют хеджированием: Филиппины сближаются с КНР и дистанцируются от США.

Родриго Дутерте с государственным секретарем США Джоном Керри, июль 2016 года

Действительно, после того как Вашингтон в начале 2019 года заявил о большей приверженности Филиппинам, формально расширив защиту вооружённых сил страны, действующих в Южно-Китайском море, министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана публично пожаловался на то, что Вашингтон пытается втянуть Филиппины в войну с Китаем.

В некоторой степени суматоха в альянсе является результатом странного поведения Дутерте. Но, с другой стороны, неустойчивость альянса — это не только вопрос личности президента Филиппин. Нынешняя ситуация отражает, насколько сильно начинает меняться региональный баланс сил — и что Дутерте знает об этом. Он начал терять уверенность в способности США помочь Филиппинам в отстаивании своих интересов.

Этот кризис доверия формировался на протяжении нескольких лет, даже когда двустороннее сотрудничество продолжало развиваться. В 2012 году США не смогли помешать Китаю установить контроль над Скарборо-Шол — кольцом рифов, расположенным в 300 километрах от главного филиппинского острова Лусон. В период с 2013 по 2015 год США мало что сделали для того, чтобы помешать строительству и милитаризации китайских искусственных островов в Южно-Китайском море. Затем Вашингтон призвал Манилу обратиться с жалобой в международный арбитражный суд в Гааге, но это ни к чему не привело, поскольку Китай просто проигнорировал решение суда. Позднее президент США Дональд Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнёрства, что лишь усилило сомнения в готовности США к экономической конкуренции с Пекином. Несмотря на то, что администрация Трампа организовала многочисленные операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море, она не предложила других способов противодействия расширяющемуся влиянию КНР.

Родриго Дутерте и Си Цзиньпин

«Америка проиграла» борьбу за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Дутерте ещё в 2016 году. Если США не могут остановить стремление Китая к региональному доминированию, почему Филиппины должны занимать жёсткую позицию в отношении Пекина? Это не значит, что всё потеряно. По-прежнему существует прочная основа для поддержания межвоенных связей.

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Антиамериканизм Дутерте не имеет широкой поддержки среди филиппинцев, а его преемник почти наверняка окажется более дружелюбным по отношению к Вашингтону. Большинство филиппинцев наверняка не хотели бы жить в регионе, который контролирует Китай. Если США покажут, что серьёзно относятся к конкуренции с Пекином, в том числе за счёт необходимых военных инвестиций, более сильного противодействия китайской деятельности в Южно-Китайском море и более выгодного экономического сотрудничества, это помогло бы нам вернуть Манилу.

Тем не менее время играет против США. Если в ближайшее время Вашингтон не предпримет необходимых мер для укрепления своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он может столкнуться и с другими случаями хеджирования, не только на Филиппинах.