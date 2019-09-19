19 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Чтобы получить более точное представление о мировоззрении нового советника президента США по национальной безопасности, стоит обратить внимание на сборник его сочинений, опубликованный в 2016 году.

Александр Белов, , 09:23 — REGNUM В некотором смысле новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен кажется человеком, который является полной противоположностью бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, пишет Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Роберт О’Брайен

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В настоящий момент О'Брайен занимает должность специального посланника президента в Госдепе по делам заложников, а это означает, что ему приходилось вести переговоры с людьми, с которыми Болтон отказывался иметь дело. Например, в 2018 году О'Брайен помог вернуть в Соединённые Штаты американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкое правительство посадило в тюрьму. В начале 2019 года О'Брайен вёл переговоры об освобождении гражданина США Дэнни Берча из Йемена. В апреле этого года он заявил, что одним из необходимых (хотя и недостаточных) шагов, который должна предпринять Сирия, чтобы присоединиться к международному сообществу, является помощь в поиске и освобождении журналиста Остина Тисса. О'Брайену свойственен спокойный стиль ведения переговоров. Этим от отличается от Болтона.

По словам одного из высокопоставленных чиновников американской администрации, для Трампа и его главных советников О'Брайен — это человек, который сможет восстановить работу совета по национальной безопасности и не будет лишний раз лезть на рожон. Государственный секретарь США Майк Помпео — один из самых серьёзных конкурентов Болтона в кабинете Трампа — одобрил кандидатуру О'Брайена, которому свойственен сдержанный подход.

Дональд Трамп и Майк Помпео

Но сдержанный стиль О'Брайена не означает, что он займёт аналогичную позицию во внешней политике. У Трампа возникли разногласия с Болтоном в отношении Ирана, Афганистана и Северной Кореи. По всем этим вопросам новый советник по национальной безопасности США придерживается позиции республиканских ястребов. В 2012 году О'Брайен консультировал кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни в ходе предвыборной кампании, а в 2016 году О'Брайен работал с тогдашним губернатором Висконсина Скоттом Уокером и сенатором Тедом Крузом. Ещё в 2005 году так называемый «анти-Болтон» работал с самим Болтоном, когда тот занимал должность постоянного представителя США при ООН. Чтобы получить более точное представление о мировоззрении О'Брайена, стоит обратить внимание на сборник его сочинений, опубликованный в 2016 году. Само название этого сборника может дать хорошее представление о том, что содержится внутри: «Пока Америка спала: восстановление американского лидерства в мире, переживающем кризис». Сам Болтон всем рекомендовал эту книгу, отметив, что она «обязательна к прочтению» для всех кандидатов в президенты США, участвующих в выборах 2016 года.

Вполне понятно, почему Болтону понравилась книга О'Брайена. Например, в ней говорится, что иранское ядерное соглашение 2015 года — это результат «безумия Обамы». В предисловии О'Брайен пишет о своём опыте в Афганистане: «Некоторые молодые афганские патриоты, решившие поддержать нас после нападений 11 сентября, спросили меня, покинем ли мы их страну так же, как мы покинули Ирак». О'Брайен считает, что «российская агрессия» является одной из ключевых угроз, с которой предстоит иметь дело преемнику бывшего президента США Барака Обамы, чтобы восстановить глобальное лидерство США.

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Дональд Трамп в кепке «Make America Great Again» (Америка будет великой снова) (сс) Gage Skidmore

В целом это хорошие новости для США. Существовал реальный риск того, что Трамп выберет себе советника по национальной безопасности, который станет потворствовать худшим инстинктам президента во внешней политике, устраивая роскошные встречи на высшем уровне с самыми ненавистными мировыми лидерами. Подобные советы Трамп получал от таких людей, как сенатор Рэнд Пол, который пытался стать посредником между Трампом, Россией и Ираном. Аналогичные речи звучали и от ведущего Fox News Такера Карлсона, который часто выступает как прогрессивный активист, настроенный против неоконсерваторов.

Опасность, конечно, заключается в том, что Трамп способен изменить своё мнение в одно мгновение. Болтон занял должность советника по национальной безопасности всего год назад, тогда он пользовался доверием со стороны Трампа. Теперь настала очередь О'Брайена советовать переменчивому президенту, как именно нужно возглавлять мир в условиях кризиса.