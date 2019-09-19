Шум и ярость недавних дебатов с участием кандидатов в президенты США от Демократической партии до сих пор витают в воздухе. Демократические кандидаты среди прочего затронули вопросы, связанные с оружием, торговлей, абортами, миграцией и бюджетными расходами. Кандидаты также усердно спорили друг с другом, большая часть их комментариев была сосредоточена вокруг извечных вопросов о том, кто победил, а кто проиграл, пишет Фрэнк Дж. Донателли в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Больной вопрос

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Помимо дебатов, общественность также успела послушать оживлённую болтовню об изменении климата. Однако никто не обсуждал самую серьёзную проблему, стоящую перед страной, а именно финансовое состояние США: дефицит федерального бюджета, государственный долг и устойчивость программ социального обеспечения. Со своей стороны президент США Дональд Трамп ещё в ходе своей предвыборной кампании обещал полностью ликвидировать государственный долг, но только если его переизберут на второй срок.

Монстр под названием «дефицит бюджета» действительно вышел из-под контроля. Ответственность за это несут как демократы, так и республиканцы. С 2009 года государственный долг США увеличился с $10 трлн до более чем $20 трлн всего за 12 лет, на протяжении которых у власти находились как демократические, так и республиканские администрации. После некоторого снижения в начале этого десятилетия уровень ежегодного дефицита, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, будет превышать $1 трлн. Несмотря на сильную экономику, государственный долг, как доля ВВП, вырастет с нынешних 78% до более 93% в течение следующего десятилетия.

Это правда, что дефицит и государственный долг могут не оказывать негативного влияния на экономический рост в краткосрочной перспективе. Это одна из причин, по которой экономика США до сих пор остаётся сильной. Однако в долгосрочной перспективе негативные последствия неизбежны. В конечном итоге правительству потребуется тратить больше денег на обслуживание ежегодных выплат по процентам за прошлые расходы, вместо того чтобы финансировать свои будущие потребности. Это приведёт к росту налогов. Крайне опасно то, что сокращения могут затронуть выплаты по программам социального обеспечения, включая медицинское страхование, чтобы справиться с притоком новых пенсионеров в течение следующих 20 лет. Вполне понятно, почему никто из кандидатов не хочет обсуждать этот вопрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Во-первых, политики предпочитают говорить о том, что мы могли бы получить бесплатно, чем о том, что нам нужно заплатить за то, что мы уже имеем. Что кажется более привлекательным, вопросы, связанные с необходимостью исправления дисбаланса в системе социального обеспечения, или бесплатное обучение в колледже и более дешёвое медицинское обслуживание без каких-либо дополнительных затрат? Кто откажется от ещё одной порции пирога или мороженого, особенно, когда её предлагают бесплатно? Но все эти обещания просто нельзя выполнить, они могут привести только к ещё одному витку общественного отчуждения и росту недоверия по отношению к правительству и нашей политической системе.

Во-вторых, решение фискальных вопросов требует участия всех американцев, поскольку будут затронуты все льготы и налоговые ставки. Популистский импульс всегда опирается на отрицание компромиссных решений и всестороннюю защиту наиболее «популярного» решения, которое в данном случае представляет собой сложившийся статус-кво. Некоторые даже предлагают увеличение выгод. Они призывают снизить налог на заработную плату, который позволяет финансировать льготы. Такой шаг приблизил бы наш день расплаты. Любые лозунги могут разбиться о реальные цифры.

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В-третьих, говоря о лозунгах, американская политика сегодня сплошь состоит из лозунгов. «Медицинское страхование для всех», «Бесплатное обучение в колледже» и «Америка прежде всего» — это лишь несколько примеров лозунгов, которые сейчас доминируют в политических дебатах. Сегодняшние предвыборные кампании направлены почти исключительно на то, чтобы «выжать по максимуму» из электоральной базы, вместо того чтобы расширить её. В результате всё больше и больше денег расходуется на то, чтобы повлиять на всё меньшее количество избирателей.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Это грустная тема, но её необходимо обсудить. Возможно, в будущем один из организаторов дебатов действительно предложит обсудить вопрос о состоянии государственных финансов США и о том, как мы должны финансировать важнейшие приоритетные направления в ближайшие десятилетия. Это тема, которую действительно стоило бы обсудить.