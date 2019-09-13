В следующем раунде переговоров США и КНР окажутся так же близки к заключению соглашения, как и в предыдущие несколько месяцев, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

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Китай рассматривает вопрос о возобновлении импорта американской продукции, включая соевые бобы и свинину, которые оказались под неофициальным эмбарго в результате торговой войны. Это станет жестом доброй воли в преддверии следующего раунда двусторонних переговоров и может снизить цены на свинину, которые в августе 2019 года выросли на 47% по сравнению с годом ранее.

Президент США Дональд Трамп также настроен миролюбиво, пообещав в среду вечером, 11 сентября, отложить введение торговых пошлин на импорт стоимостью около $12,5 млрд.

Мы оказались на грани торгового прорыва? Конечно, есть признаки того, что давление, с которым стороны столкнулись в течение последних месяцев, начинает оказывать на них влияние. В Китае имел место постоянный трехлетний цикл бума и спада цен на свинину, но в 2019 году последствия выбраковки животных в рамках борьбы с распространением африканской чумы привели к самому серьёзному скачку цен на свинину с 2011 года.

Необходимость решения проблемы дефицита белка явно беспокоит руководство КНР. Импорт свинины из США был ограничен из-за запрета Китая в отношении кормовых добавок, распространённых в Соединённых Штатах. Импорт соевых бобов из США, которые являются важнейшим компонентом с высоким содержанием белка в кормах для животных, также был ограничен, потому что китайские власти приняли соответствующее решение, а также из-за того, что наводнения ранее уничтожили значительную часть урожая в США.

На фоне возникшего в КНР беспокойства Пекин уделил больше внимания Бразилии, которая недавно обогнала США как крупнейшего производителя сои, а также крупного экспортёра мяса. Ожидается, что президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Китай в октябре, а председатель КНР Си Цзиньпин ответит на этот жест в следующем месяце, согласно заявлению бразильской администрации. Китай разрешил ещё 25 бразильским мясокомбинатам экспортировать мясо в КНР, в результате чего их общее количество достигло 89. Всё это выглядит просто замечательно по меркам колючей китайской дипломатии, учитывая то, что Болсонару старался противостоять Китаю с момента начала своей президентской кампании.

Camara.leg.br Жаир Болсонару

Также некоторые изменения произошли и южнее Бразилии. На этой неделе стало известно, что аргентинские соевые дробилки, наконец, смогут экспортировать соевую муку в Китай после 20 лет переговоров. Это говорит о том, что с начала 2020 года крупнейший в мире экспортёр кормов для животных может начать поставки в Китай.

Динамика развития сельскохозяйственной торговли КНР со странами Южной Америки позволяет предположить, что у Пекина есть долгосрочный план, в рамках которого он хочет переориентировать свою зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции на другие страны, чтобы у него было больше шансов на завоевание дипломатического доминирования в ходе переговоров с США. В то же время Китай столкнулся с определённой краткосрочной проблемой, связанной с поставками продовольствия в целом, а снижение ограничений на импорт из США должно улучшить ситуацию.

В США проблемы с голодом носят более метафорический характер. Лояльные Трампу избиратели из фермерского пояса США продолжают страдать. Чистый доход фермерских хозяйств увеличится в 2019 году примерно на 4,8%, согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США, но эта цифра продолжила бы снижаться, если бы не увеличение прямых государственных платежей на $5,8 млрд, которые в целом составят 22% от общей суммы дохода в $88 млрд.

Низкие процентные ставки в течение последнего десятилетия гарантировали относительно невысокий уровень банкротств среди фермерских хозяйств США, но ситуация с деньгами может осложниться. Оборотный капитал в сельскохозяйственном секторе, который в 2012 году достиг $165 млрд, в 2019 году снизится до $57 млрд (худший показатель за последние 11 лет), согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США. С точки зрения валового дохода бюджета это всего 13% — также рекордно низкий показатель.

Грант Вуд. Американская готика. 1930

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Риск состоит в том, что углубление торгового конфликта может привести к тому, что государственных субсидий окажется недостаточно для поддержки сельскохозяйственного сектора. Постепенное ослабление китайского спроса может разрушить фермерский пояс США, так же как торговый бум 2000-х годов опустошил соседние штаты из «Ржавого пояса». Большая часть промышленного сектора Соединённых Штатов уже столкнулась с рецессией на фоне затянувшейся торговой войны.

Возрождение соглашения, ориентированного на расширение сельскохозяйственных поставок, переговоры по которому прекратились в мае 2019 года, по крайней мере позволит замедлить процесс снижения зависимости КНР от экспорта сельскохозяйственной продукции из США и поддержит экспорт американского продовольствия в Китай. Раньше мы не видели такой жажды к заключению соглашений. Теперь она, наконец, появилась.